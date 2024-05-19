РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4652 посетителя онлайн
Новости
29 303 59

В России после взрывов горит НПЗ в Славянске-на-Кубани и нефтебаза в Выборге, - СМИ. ВИДЕО

Атака дронів на російські НПЗ

В ночь с 18 на 19 мая российские телеграм-каналы сообщили о взрывах и пожарах на нефтеперерабатывающих заводах в Выборге Ленинградской области и Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Предварительно - из-за атаки беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.

Оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке по меньшей мере 10 беспилотников.

Как отметили представители оперштаба, в Кущевском районе после падения одного из дронов начался пожар, который не затронул территории населенных пунктов. Идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет.

В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Также смотрите: Житель российского Новороссийска наблюдает за атакой ударных БПЛА и взрывами: "#банаврот. Нас #бут. Вот, молодцы". ВИДЕО

"Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Выборге Ленинградской области. После этого в районе местной нефтебазы начался пожар", - говорится в сообщении телеграм-канала Baza.

Впоследствии губернатор Ленинградской области сообщил, что в здании старой выборгской нефтебазы произошел взрыв в связи с использованием пиротехнических средств. Пострадавших, угрозы или пожара нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе остановился после атаки украинских дронов, - Reuters. ФОТО

Напомним, по данным разведывательного управления украинские дроны повредили 14% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Автор: 

НПЗ (239) пожар (5934) россия (95402) дроны (3857)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+45
Вночі дрони атакували НПЗ Славянськ -ЕКО. Там щось вибухало і горіло. Сподіваюсь що це нова установка з виробництва високооктанових бензинів з планом введення у 2024 році, яка дозволяла розширити виробництво на 80%. І доречі - цей завод виробляє авіаційний керосин.

І ще - вдруге атакована авіабаза Кущевська (туди вже прилітали дрони в кінці квітня, і тоді було зруйновано склад модулів для авіабомб та ймовірно пошкоджено літакі Су-34). Що там знов розхерачили - поки що невідомо.
показать весь комментарий
19.05.2024 07:27
+43
Усік, нафтобаза, НПЗ...- нормально ранок розпочався!!!
показать весь комментарий
19.05.2024 07:39
+42
Виборг! Тимчасово окупована Фінляндія!!!
показать весь комментарий
19.05.2024 07:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хаи горять - може хоч хтось задумається на рашці
показать весь комментарий
19.05.2024 07:25 Ответить
Усік, нафтобаза, НПЗ...- нормально ранок розпочався!!!
показать весь комментарий
19.05.2024 07:39 Ответить
Задуматись - це не про кацапів.
показать весь комментарий
19.05.2024 07:46 Ответить
Може ше когось прб"є - проти віини в Украіні виишла тільки одна жіночка з плакатом на грудях в москві
показать весь комментарий
19.05.2024 07:53 Ответить
як та так
показать весь комментарий
19.05.2024 12:40 Ответить
Навряд чи,нічим думать
показать весь комментарий
19.05.2024 07:57 Ответить
чим і про що?
показать весь комментарий
20.05.2024 07:38 Ответить
Ранок починається не з кави )
показать весь комментарий
19.05.2024 07:26 Ответить
Вночі дрони атакували НПЗ Славянськ -ЕКО. Там щось вибухало і горіло. Сподіваюсь що це нова установка з виробництва високооктанових бензинів з планом введення у 2024 році, яка дозволяла розширити виробництво на 80%. І доречі - цей завод виробляє авіаційний керосин.

І ще - вдруге атакована авіабаза Кущевська (туди вже прилітали дрони в кінці квітня, і тоді було зруйновано склад модулів для авіабомб та ймовірно пошкоджено літакі Су-34). Що там знов розхерачили - поки що невідомо.
показать весь комментарий
19.05.2024 07:27 Ответить
«Чим далі в ліс, тим більше дров знайдеш».
показать весь комментарий
19.05.2024 14:09 Ответить
Виборг! Тимчасово окупована Фінляндія!!!
показать весь комментарий
19.05.2024 07:32 Ответить
Так - і не тільки - Карелія - це теж Фінляндія - але шось фіни навіть не заікаються
показать весь комментарий
19.05.2024 07:49 Ответить
Viipuri фінською
показать весь комментарий
19.05.2024 08:48 Ответить
Фінський туристичний довоєнний плакат з рекламою міста Вііпурі (Виборг).

показать весь комментарий
19.05.2024 10:45 Ответить
Фінський плакат 1935 року. Художник Hugo Otawa. Повідомляється про авіаційну виставку в місті Вііпурі (Виборг).
Свастика тут не має жодного відношення до нацизму. Це офіційний символ фінських ВПС від проголошення незалежності Фінляндії і до недавнього часу. Його прибрали кілька років тому, але на прапорах ВПС його можна знайти і сьогодні.

показать весь комментарий
19.05.2024 10:55 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
19.05.2024 12:52 Ответить
Нічого. У новині йдеться про Виборг (Вііпурі). Фінський плакат теж стосується цього міста.
Може комусь буде цікаво.
показать весь комментарий
19.05.2024 13:17 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2024 07:33 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2024 12:42 Ответить
Редактори, у Виборгу нема нафтопереробного заводу. Там є https://www.google.com.ua/maps/place/60%C2%B041 маленька занюхана нафтобаза , яка навіть не достойна уваги. Тому навряд чи туди щось летіло, кацапи палять де попало.
показать весь комментарий
19.05.2024 07:34 Ответить
Фінський кордон поруч. Може, союзники щось потихеньку тестують ?
показать весь комментарий
19.05.2024 07:43 Ответить
це припущення із області фантастики.
показать весь комментарий
19.05.2024 07:46 Ответить
Там аес є..нехай тестять...
показать весь комментарий
19.05.2024 12:53 Ответить
цього ніхто не буде робить. Навіть кацапи.
показать весь комментарий
19.05.2024 13:57 Ответить
Хоч помрію..
показать весь комментарий
19.05.2024 14:26 Ответить
Гуглю "Выборгский НПЗ" і бачу що ти пиз.дліве кацапське ч.мо).
показать весь комментарий
19.05.2024 08:36 Ответить
у Гуглі гуглиться, що ти довбойоб.
показать весь комментарий
19.05.2024 08:45 Ответить
Зате недалеко є https://www.lukoil.com/PressCenter/Medialibrary/Mediateka?mfid=42803 РПК-Высоцк https://www.lukoil.com/PressCenter/Medialibrary/Mediateka?mfid=42803 «Лукойл-2»:

"Распределительно-перевалочный комплекс Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»

Нефтяной терминал расположен на острове Высоцк на берегу Финского залива в Ленинградской области. РПК Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» является крупным транзитным центром, соединившим Россию с иностранными государствами. Строительство терминала началось в 2002 году, а уже 19 мая 2004 года от причала отошёл первый танкер с экспортным грузом на борту."

"https://vysotsk.vbglenobl.ru/content/ooo-rpk-vysock-lukoyl-ii Основные направления деятельности:

• приём нефтепродуктов, поступающих железнодорожным, морским и трубопроводным транспортом;

• временное хранение нефтепродуктов в резервуарном парке терминала (накопление танкерных партий);

• погрузка нефтепродуктов на танкеры для поставки на экспорт.

еревалка груза в 2016 году составила 10 930 115,922 тонн

Слив нефтепродуктов, поступающих железнодорожным и речным транспортом для дальнейшей перевалки на экспорт и внутренний рынок, составил 9 573 837,036 тонн.

Отгрузка на экспорт составила 10 524 786,134 тонн, в т.ч.:

Мазут - 4 571 999,483 тонн

Топливо нефтяное - 379 299,488 тонн;

Топливо судовое - 121 838,828 тонн;

Дизтопливо - 3 574 784,506 тонн;

Бензин - 1 876 863,829 тонн.

В 2016 году на причалах РПК погружено 444 танкера"

показать весь комментарий
19.05.2024 11:14 Ответить
там вже нічого не відвантажується.
показать весь комментарий
19.05.2024 13:55 Ответить
Станица Кущевская, аэродром
показать весь комментарий
19.05.2024 07:36 Ответить
кацапи пишуть: в Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло территорию населенных пунктов, идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет,
показать весь комментарий
19.05.2024 07:49 Ответить
Завантажте відео
показать весь комментарий
19.05.2024 07:37 Ответить
А вам для КОГО треба відео.. ?? Ви з самого ШТАБУ??
показать весь комментарий
19.05.2024 22:22 Ответить
Дибіл? Новину читав?
показать весь комментарий
20.05.2024 16:33 Ответить
не про таке мріяли дурні кацапи 🤣
шось вялічіє отвалилось
показать весь комментарий
19.05.2024 08:02 Ответить
Ці атаки мають більше психологічний вплив і на хід бойових дій, осрбдиво не впливають
показать весь комментарий
19.05.2024 08:20 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2024 08:32 Ответить
"Три куртки замшевьіх, три магнитофона..."
показать весь комментарий
19.05.2024 08:39 Ответить
Піротехнічні засоби ! Пітерянський губер іспражняєтся на русском язикє.
показать весь комментарий
19.05.2024 08:49 Ответить
Дуже новина подобається, особливо відео! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
19.05.2024 09:04 Ответить
А що ті піротехнічні засоби робили вночі на нафтобазі? Чи фейерверк пускали?
показать весь комментарий
19.05.2024 09:30 Ответить
це був ефект лінзи але кацапи забули про таку відмазку
показать весь комментарий
19.05.2024 11:23 Ответить
У Краснодарському краї під удар потрапили Новоросійськ і Туапсе. Губернатор області Веніамін Кондратьєв вночі заявив, що під час атаки на Новоросійськ було придушено понад 10 безпілотників, "спалахнули локальні пожежі".

Телеграм-канал "Обережно, новини" стверджує, що під час масованої атаки на місто пролунало понад 30 вибухів. "Приблизно з третьої години ночі чути постріли та вибухи. О четвертій ранку увімкнули сирену повітряної тривоги", - розповів телеканалу місцевий житель.
показать весь комментарий
19.05.2024 09:32 Ответить
Не страшно, догорить - погасне.
показать весь комментарий
19.05.2024 09:32 Ответить
Viipurin vapauttamispäivä venäläis-fasistisista hyökkääjistä lähestyy! Kunnia Suomelle!
показать весь комментарий
19.05.2024 09:49 Ответить
Отличное ПВО на россии! Уничтожили беспилотник в ноль, аж на экспертизу частей не найти!
показать весь комментарий
19.05.2024 09:57 Ответить
якщо відтворити картину то зі слів свідків російське ппо складається тільки з стрілецької зброї) ракет немає, заводи та НПЗ прикриває малочисельна охорона з калашами)
показать весь комментарий
19.05.2024 10:46 Ответить
Вогневі засоби,насамперед,треба концентрувати на головному зараз напрямку-харківському,де наступають касапи,захоплюючи нові населені пункти.
Бити по всій росії і то лише бпла,до потрібних результатів на фронті не приведуть,головне-нищити ворога на своїй території,щоб відійшов з окупованих.А ще,як зіницю ока,берегти особовий склад.
показать весь комментарий
19.05.2024 10:33 Ответить
гарна спроба
показать весь комментарий
19.05.2024 12:12 Ответить
Мінськ нарощує поставки до РФ.

Окупована Кремлем Білорусь нарощує поставки палива на рф через дефіцит, що виник через ремонти на ворожих НПЗ. За повідомленнями місцевих, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок до Росії залізничним транспортом.
показать весь комментарий
19.05.2024 10:39 Ответить
Думають коли є чим, а кацапи того чим думати не мають
показать весь комментарий
19.05.2024 10:50 Ответить
Хто там кричав, що Штати заборонили бити по касапським НПЗ?
показать весь комментарий
19.05.2024 12:06 Ответить
Будь-ласочка, не зупиняйтеся!
показать весь комментарий
19.05.2024 12:08 Ответить
Гарний "уламок"!
Уявляю що було-б якби цілий дрон впав
показать весь комментарий
19.05.2024 12:32 Ответить
Так, что кацапы, НеПЗдите!!!
показать весь комментарий
19.05.2024 13:06 Ответить
Красіво.
показать весь комментарий
19.05.2024 14:14 Ответить
пopусскиx Информ:

The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).
And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:

The Date is full: Germany surrendered at AD. http://AH.05.%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.

внимание 口п门 внимание
показать весь комментарий
19.05.2024 15:41 Ответить
лучше бы по этим узким ******* что снимали прилетело и горело бы
показать весь комментарий
19.05.2024 15:48 Ответить
Бульбаші покривають допоки потребу союзників(Даколє?(((
показать весь комментарий
19.05.2024 17:36 Ответить
 
 