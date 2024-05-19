В России после взрывов горит НПЗ в Славянске-на-Кубани и нефтебаза в Выборге, - СМИ. ВИДЕО
В ночь с 18 на 19 мая российские телеграм-каналы сообщили о взрывах и пожарах на нефтеперерабатывающих заводах в Выборге Ленинградской области и Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Предварительно - из-за атаки беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.
Оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке по меньшей мере 10 беспилотников.
Как отметили представители оперштаба, в Кущевском районе после падения одного из дронов начался пожар, который не затронул территории населенных пунктов. Идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет.
В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
"Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Выборге Ленинградской области. После этого в районе местной нефтебазы начался пожар", - говорится в сообщении телеграм-канала Baza.
Впоследствии губернатор Ленинградской области сообщил, что в здании старой выборгской нефтебазы произошел взрыв в связи с использованием пиротехнических средств. Пострадавших, угрозы или пожара нет.
Напомним, по данным разведывательного управления украинские дроны повредили 14% нефтеперерабатывающих мощностей России.
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І ще - вдруге атакована авіабаза Кущевська (туди вже прилітали дрони в кінці квітня, і тоді було зруйновано склад модулів для авіабомб та ймовірно пошкоджено літакі Су-34). Що там знов розхерачили - поки що невідомо.
Свастика тут не має жодного відношення до нацизму. Це офіційний символ фінських ВПС від проголошення незалежності Фінляндії і до недавнього часу. Його прибрали кілька років тому, але на прапорах ВПС його можна знайти і сьогодні.
Може комусь буде цікаво.
"Распределительно-перевалочный комплекс Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
Нефтяной терминал расположен на острове Высоцк на берегу Финского залива в Ленинградской области. РПК Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» является крупным транзитным центром, соединившим Россию с иностранными государствами. Строительство терминала началось в 2002 году, а уже 19 мая 2004 года от причала отошёл первый танкер с экспортным грузом на борту."
"https://vysotsk.vbglenobl.ru/content/ooo-rpk-vysock-lukoyl-ii Основные направления деятельности:
• приём нефтепродуктов, поступающих железнодорожным, морским и трубопроводным транспортом;
• временное хранение нефтепродуктов в резервуарном парке терминала (накопление танкерных партий);
• погрузка нефтепродуктов на танкеры для поставки на экспорт.
еревалка груза в 2016 году составила 10 930 115,922 тонн
Слив нефтепродуктов, поступающих железнодорожным и речным транспортом для дальнейшей перевалки на экспорт и внутренний рынок, составил 9 573 837,036 тонн.
Отгрузка на экспорт составила 10 524 786,134 тонн, в т.ч.:
Мазут - 4 571 999,483 тонн
Топливо нефтяное - 379 299,488 тонн;
Топливо судовое - 121 838,828 тонн;
Дизтопливо - 3 574 784,506 тонн;
Бензин - 1 876 863,829 тонн.
В 2016 году на причалах РПК погружено 444 танкера"
шось вялічіє отвалилось
Телеграм-канал "Обережно, новини" стверджує, що під час масованої атаки на місто пролунало понад 30 вибухів. "Приблизно з третьої години ночі чути постріли та вибухи. О четвертій ранку увімкнули сирену повітряної тривоги", - розповів телеканалу місцевий житель.
Бити по всій росії і то лише бпла,до потрібних результатів на фронті не приведуть,головне-нищити ворога на своїй території,щоб відійшов з окупованих.А ще,як зіницю ока,берегти особовий склад.
Окупована Кремлем Білорусь нарощує поставки палива на рф через дефіцит, що виник через ремонти на ворожих НПЗ. За повідомленнями місцевих, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок до Росії залізничним транспортом.
Уявляю що було-б якби цілий дрон впав
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).
And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. http://AH.05.%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.
внимание 口п门 внимание