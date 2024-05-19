В России после взрывов горит НПЗ в Славянске-на-Кубани и нефтебаза в Выборге, - СМИ. ВИДЕО

В ночь с 18 на 19 мая российские телеграм-каналы сообщили о взрывах и пожарах на нефтеперерабатывающих заводах в Выборге Ленинградской области и Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Предварительно - из-за атаки беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.

Оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке по меньшей мере 10 беспилотников.

Как отметили представители оперштаба, в Кущевском районе после падения одного из дронов начался пожар, который не затронул территории населенных пунктов. Идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет.

В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Также смотрите: Житель российского Новороссийска наблюдает за атакой ударных БПЛА и взрывами: "#банаврот. Нас #бут. Вот, молодцы". ВИДЕО

"Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Выборге Ленинградской области. После этого в районе местной нефтебазы начался пожар", - говорится в сообщении телеграм-канала Baza.

Впоследствии губернатор Ленинградской области сообщил, что в здании старой выборгской нефтебазы произошел взрыв в связи с использованием пиротехнических средств. Пострадавших, угрозы или пожара нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе остановился после атаки украинских дронов, - Reuters. ФОТО

Напомним, по данным разведывательного управления украинские дроны повредили 14% нефтеперерабатывающих мощностей России.