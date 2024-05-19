У Росії після вибухів горить НПЗ у Слов’янську-на-Кубані і нафтобаза у Виборгу, - ЗМІ. ВIДЕО
У ніч із 18 на 19 травня російські телеграм-канали повідомили про вибухи і пожежі на нафтобазі у Виборзі Ленінградської області і НПЗ у Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї. Попередньо - через атаку безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.
Оперштаб Краснодарського краю повідомив про атаку щонайменше 10 безпілотників.
Як зазначили представники оперштабу, в Кущівському районі після падіння одного з дронів почалася пожежа, яка не торкнулася території населених пунктів. Йде ліквідація, постраждалих та руйнувань немає.
У Слов'янську-на-Кубані один із безпілотників упав на території НПЗ. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.
"Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Виборзі Ленінградської області. Після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа", - йдеться у повідомленні телеграм-каналу Baza.
Згодом губернатор Ленінградської області повідомив, що у будівлі старої виборзької нафтобази стався вибух у зв'язку з використанням піротехнічних засобів. Постраждалих чи пожежі немає.
Нагадаємо, за даними розвідувального управління українські дрони пошкодили 14% нафтопереробних потужностей Росії.
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І ще - вдруге атакована авіабаза Кущевська (туди вже прилітали дрони в кінці квітня, і тоді було зруйновано склад модулів для авіабомб та ймовірно пошкоджено літакі Су-34). Що там знов розхерачили - поки що невідомо.
Свастика тут не має жодного відношення до нацизму. Це офіційний символ фінських ВПС від проголошення незалежності Фінляндії і до недавнього часу. Його прибрали кілька років тому, але на прапорах ВПС його можна знайти і сьогодні.
Може комусь буде цікаво.
"Распределительно-перевалочный комплекс Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
Нефтяной терминал расположен на острове Высоцк на берегу Финского залива в Ленинградской области. РПК Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» является крупным транзитным центром, соединившим Россию с иностранными государствами. Строительство терминала началось в 2002 году, а уже 19 мая 2004 года от причала отошёл первый танкер с экспортным грузом на борту."
"https://vysotsk.vbglenobl.ru/content/ooo-rpk-vysock-lukoyl-ii Основные направления деятельности:
• приём нефтепродуктов, поступающих железнодорожным, морским и трубопроводным транспортом;
• временное хранение нефтепродуктов в резервуарном парке терминала (накопление танкерных партий);
• погрузка нефтепродуктов на танкеры для поставки на экспорт.
еревалка груза в 2016 году составила 10 930 115,922 тонн
Слив нефтепродуктов, поступающих железнодорожным и речным транспортом для дальнейшей перевалки на экспорт и внутренний рынок, составил 9 573 837,036 тонн.
Отгрузка на экспорт составила 10 524 786,134 тонн, в т.ч.:
Мазут - 4 571 999,483 тонн
Топливо нефтяное - 379 299,488 тонн;
Топливо судовое - 121 838,828 тонн;
Дизтопливо - 3 574 784,506 тонн;
Бензин - 1 876 863,829 тонн.
В 2016 году на причалах РПК погружено 444 танкера"
шось вялічіє отвалилось
Телеграм-канал "Обережно, новини" стверджує, що під час масованої атаки на місто пролунало понад 30 вибухів. "Приблизно з третьої години ночі чути постріли та вибухи. О четвертій ранку увімкнули сирену повітряної тривоги", - розповів телеканалу місцевий житель.
Бити по всій росії і то лише бпла,до потрібних результатів на фронті не приведуть,головне-нищити ворога на своїй території,щоб відійшов з окупованих.А ще,як зіницю ока,берегти особовий склад.
Окупована Кремлем Білорусь нарощує поставки палива на рф через дефіцит, що виник через ремонти на ворожих НПЗ. За повідомленнями місцевих, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок до Росії залізничним транспортом.
Уявляю що було-б якби цілий дрон впав
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).
And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. http://AH.05.%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.
внимание 口п门 внимание