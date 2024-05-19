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У Росії після вибухів горить НПЗ у Слов’янську-на-Кубані і нафтобаза у Виборгу, - ЗМІ. ВIДЕО

Атака дронів на російські НПЗ

У ніч із 18 на 19 травня російські телеграм-канали повідомили про вибухи і пожежі на нафтобазі у Виборзі Ленінградської області і НПЗ у Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї. Попередньо - через атаку безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

Оперштаб Краснодарського краю повідомив про атаку щонайменше 10 безпілотників.

Як зазначили представники оперштабу, в Кущівському районі після падіння одного з дронів почалася пожежа, яка не торкнулася території населених пунктів. Йде ліквідація, постраждалих та руйнувань немає.

У Слов'янську-на-Кубані один із безпілотників упав на території НПЗ. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

Також дивіться: Мешканець російського Новоросійська спостерігає за атакою ударних БПЛА і вибухами: "#банаврот. Нас #бут. От, молодцы". ВIДЕО

"Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Виборзі Ленінградської області. Після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа", - йдеться у повідомленні телеграм-каналу Baza.

Згодом губернатор Ленінградської області повідомив, що у будівлі старої виборзької нафтобази стався вибух у зв'язку з використанням піротехнічних засобів. Постраждалих чи пожежі немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нафтопереробний завод у Туапсе зупинився після атаки українських дронів, - Reuters. ФОТО

Нагадаємо, за даними розвідувального управління українські дрони пошкодили 14% нафтопереробних потужностей Росії.

Автор: 

НПЗ (587) пожежа (4314) росія (64969) дрони (4636) Удари по РФ (271)


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Топ коментарі
+45
Вночі дрони атакували НПЗ Славянськ -ЕКО. Там щось вибухало і горіло. Сподіваюсь що це нова установка з виробництва високооктанових бензинів з планом введення у 2024 році, яка дозволяла розширити виробництво на 80%. І доречі - цей завод виробляє авіаційний керосин.

І ще - вдруге атакована авіабаза Кущевська (туди вже прилітали дрони в кінці квітня, і тоді було зруйновано склад модулів для авіабомб та ймовірно пошкоджено літакі Су-34). Що там знов розхерачили - поки що невідомо.
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19.05.2024 07:27
+43
Усік, нафтобаза, НПЗ...- нормально ранок розпочався!!!
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19.05.2024 07:39
+42
Виборг! Тимчасово окупована Фінляндія!!!
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19.05.2024 07:32
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Хаи горять - може хоч хтось задумається на рашці
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19.05.2024 07:25 Відповісти
Усік, нафтобаза, НПЗ...- нормально ранок розпочався!!!
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19.05.2024 07:39 Відповісти
Задуматись - це не про кацапів.
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19.05.2024 07:46 Відповісти
Може ше когось прб"є - проти віини в Украіні виишла тільки одна жіночка з плакатом на грудях в москві
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19.05.2024 07:53 Відповісти
як та так
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19.05.2024 12:40 Відповісти
Навряд чи,нічим думать
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19.05.2024 07:57 Відповісти
чим і про що?
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20.05.2024 07:38 Відповісти
Ранок починається не з кави )
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19.05.2024 07:26 Відповісти
Вночі дрони атакували НПЗ Славянськ -ЕКО. Там щось вибухало і горіло. Сподіваюсь що це нова установка з виробництва високооктанових бензинів з планом введення у 2024 році, яка дозволяла розширити виробництво на 80%. І доречі - цей завод виробляє авіаційний керосин.

І ще - вдруге атакована авіабаза Кущевська (туди вже прилітали дрони в кінці квітня, і тоді було зруйновано склад модулів для авіабомб та ймовірно пошкоджено літакі Су-34). Що там знов розхерачили - поки що невідомо.
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19.05.2024 07:27 Відповісти
«Чим далі в ліс, тим більше дров знайдеш».
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19.05.2024 14:09 Відповісти
Виборг! Тимчасово окупована Фінляндія!!!
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19.05.2024 07:32 Відповісти
Так - і не тільки - Карелія - це теж Фінляндія - але шось фіни навіть не заікаються
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19.05.2024 07:49 Відповісти
Viipuri фінською
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19.05.2024 08:48 Відповісти
Фінський туристичний довоєнний плакат з рекламою міста Вііпурі (Виборг).

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19.05.2024 10:45 Відповісти
Фінський плакат 1935 року. Художник Hugo Otawa. Повідомляється про авіаційну виставку в місті Вііпурі (Виборг).
Свастика тут не має жодного відношення до нацизму. Це офіційний символ фінських ВПС від проголошення незалежності Фінляндії і до недавнього часу. Його прибрали кілька років тому, але на прапорах ВПС його можна знайти і сьогодні.

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19.05.2024 10:55 Відповісти
І шо?
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19.05.2024 12:52 Відповісти
Нічого. У новині йдеться про Виборг (Вііпурі). Фінський плакат теж стосується цього міста.
Може комусь буде цікаво.
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19.05.2024 13:17 Відповісти
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19.05.2024 07:33 Відповісти
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19.05.2024 12:42 Відповісти
Редактори, у Виборгу нема нафтопереробного заводу. Там є https://www.google.com.ua/maps/place/60%C2%B041 маленька занюхана нафтобаза , яка навіть не достойна уваги. Тому навряд чи туди щось летіло, кацапи палять де попало.
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19.05.2024 07:34 Відповісти
Фінський кордон поруч. Може, союзники щось потихеньку тестують ?
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19.05.2024 07:43 Відповісти
це припущення із області фантастики.
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19.05.2024 07:46 Відповісти
Там аес є..нехай тестять...
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19.05.2024 12:53 Відповісти
цього ніхто не буде робить. Навіть кацапи.
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19.05.2024 13:57 Відповісти
Хоч помрію..
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19.05.2024 14:26 Відповісти
Гуглю "Выборгский НПЗ" і бачу що ти пиз.дліве кацапське ч.мо).
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19.05.2024 08:36 Відповісти
у Гуглі гуглиться, що ти довбойоб.
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19.05.2024 08:45 Відповісти
Зате недалеко є https://www.lukoil.com/PressCenter/Medialibrary/Mediateka?mfid=42803 РПК-Высоцк https://www.lukoil.com/PressCenter/Medialibrary/Mediateka?mfid=42803 «Лукойл-2»:

"Распределительно-перевалочный комплекс Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»

Нефтяной терминал расположен на острове Высоцк на берегу Финского залива в Ленинградской области. РПК Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» является крупным транзитным центром, соединившим Россию с иностранными государствами. Строительство терминала началось в 2002 году, а уже 19 мая 2004 года от причала отошёл первый танкер с экспортным грузом на борту."

"https://vysotsk.vbglenobl.ru/content/ooo-rpk-vysock-lukoyl-ii Основные направления деятельности:

• приём нефтепродуктов, поступающих железнодорожным, морским и трубопроводным транспортом;

• временное хранение нефтепродуктов в резервуарном парке терминала (накопление танкерных партий);

• погрузка нефтепродуктов на танкеры для поставки на экспорт.

еревалка груза в 2016 году составила 10 930 115,922 тонн

Слив нефтепродуктов, поступающих железнодорожным и речным транспортом для дальнейшей перевалки на экспорт и внутренний рынок, составил 9 573 837,036 тонн.

Отгрузка на экспорт составила 10 524 786,134 тонн, в т.ч.:

Мазут - 4 571 999,483 тонн

Топливо нефтяное - 379 299,488 тонн;

Топливо судовое - 121 838,828 тонн;

Дизтопливо - 3 574 784,506 тонн;

Бензин - 1 876 863,829 тонн.

В 2016 году на причалах РПК погружено 444 танкера"

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19.05.2024 11:14 Відповісти
там вже нічого не відвантажується.
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19.05.2024 13:55 Відповісти
Станица Кущевская, аэродром
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19.05.2024 07:36 Відповісти
кацапи пишуть: в Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло территорию населенных пунктов, идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет,
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19.05.2024 07:49 Відповісти
Завантажте відео
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19.05.2024 07:37 Відповісти
А вам для КОГО треба відео.. ?? Ви з самого ШТАБУ??
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19.05.2024 22:22 Відповісти
Дибіл? Новину читав?
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20.05.2024 16:33 Відповісти
не про таке мріяли дурні кацапи 🤣
шось вялічіє отвалилось
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19.05.2024 08:02 Відповісти
Ці атаки мають більше психологічний вплив і на хід бойових дій, осрбдиво не впливають
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19.05.2024 08:20 Відповісти
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19.05.2024 08:32 Відповісти
"Три куртки замшевьіх, три магнитофона..."
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19.05.2024 08:39 Відповісти
Піротехнічні засоби ! Пітерянський губер іспражняєтся на русском язикє.
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19.05.2024 08:49 Відповісти
Дуже новина подобається, особливо відео! Слава ЗСУ!!!
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19.05.2024 09:04 Відповісти
А що ті піротехнічні засоби робили вночі на нафтобазі? Чи фейерверк пускали?
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19.05.2024 09:30 Відповісти
це був ефект лінзи але кацапи забули про таку відмазку
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19.05.2024 11:23 Відповісти
У Краснодарському краї під удар потрапили Новоросійськ і Туапсе. Губернатор області Веніамін Кондратьєв вночі заявив, що під час атаки на Новоросійськ було придушено понад 10 безпілотників, "спалахнули локальні пожежі".

Телеграм-канал "Обережно, новини" стверджує, що під час масованої атаки на місто пролунало понад 30 вибухів. "Приблизно з третьої години ночі чути постріли та вибухи. О четвертій ранку увімкнули сирену повітряної тривоги", - розповів телеканалу місцевий житель.
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19.05.2024 09:32 Відповісти
Не страшно, догорить - погасне.
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19.05.2024 09:32 Відповісти
Viipurin vapauttamispäivä venäläis-fasistisista hyökkääjistä lähestyy! Kunnia Suomelle!
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19.05.2024 09:49 Відповісти
Отличное ПВО на россии! Уничтожили беспилотник в ноль, аж на экспертизу частей не найти!
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19.05.2024 09:57 Відповісти
якщо відтворити картину то зі слів свідків російське ппо складається тільки з стрілецької зброї) ракет немає, заводи та НПЗ прикриває малочисельна охорона з калашами)
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19.05.2024 10:46 Відповісти
Вогневі засоби,насамперед,треба концентрувати на головному зараз напрямку-харківському,де наступають касапи,захоплюючи нові населені пункти.
Бити по всій росії і то лише бпла,до потрібних результатів на фронті не приведуть,головне-нищити ворога на своїй території,щоб відійшов з окупованих.А ще,як зіницю ока,берегти особовий склад.
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19.05.2024 10:33 Відповісти
гарна спроба
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19.05.2024 12:12 Відповісти
Мінськ нарощує поставки до РФ.

Окупована Кремлем Білорусь нарощує поставки палива на рф через дефіцит, що виник через ремонти на ворожих НПЗ. За повідомленнями місцевих, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок до Росії залізничним транспортом.
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19.05.2024 10:39 Відповісти
Думають коли є чим, а кацапи того чим думати не мають
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19.05.2024 10:50 Відповісти
Хто там кричав, що Штати заборонили бити по касапським НПЗ?
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19.05.2024 12:06 Відповісти
Будь-ласочка, не зупиняйтеся!
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19.05.2024 12:08 Відповісти
Гарний "уламок"!
Уявляю що було-б якби цілий дрон впав
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19.05.2024 12:32 Відповісти
Так, что кацапы, НеПЗдите!!!
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19.05.2024 13:06 Відповісти
Красіво.
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19.05.2024 14:14 Відповісти
пopусскиx Информ:

The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).
And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:

The Date is full: Germany surrendered at AD. http://AH.05.%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.

внимание 口п门 внимание
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19.05.2024 15:41 Відповісти
лучше бы по этим узким ******* что снимали прилетело и горело бы
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19.05.2024 15:48 Відповісти
Бульбаші покривають допоки потребу союзників(Даколє?(((
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19.05.2024 17:36 Відповісти
 
 