У Росії після вибухів горить НПЗ у Слов’янську-на-Кубані і нафтобаза у Виборгу, - ЗМІ. ВIДЕО

У ніч із 18 на 19 травня російські телеграм-канали повідомили про вибухи і пожежі на нафтобазі у Виборзі Ленінградської області і НПЗ у Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї. Попередньо - через атаку безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

Оперштаб Краснодарського краю повідомив про атаку щонайменше 10 безпілотників.

Як зазначили представники оперштабу, в Кущівському районі після падіння одного з дронів почалася пожежа, яка не торкнулася території населених пунктів. Йде ліквідація, постраждалих та руйнувань немає.

У Слов'янську-на-Кубані один із безпілотників упав на території НПЗ. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

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"Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Виборзі Ленінградської області. Після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа", - йдеться у повідомленні телеграм-каналу Baza.

Згодом губернатор Ленінградської області повідомив, що у будівлі старої виборзької нафтобази стався вибух у зв'язку з використанням піротехнічних засобів. Постраждалих чи пожежі немає.

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Нагадаємо, за даними розвідувального управління українські дрони пошкодили 14% нафтопереробних потужностей Росії.