Нафтопереробний завод у Туапсе зупинився після атаки українських дронів, - Reuters. ФОТО

Туапсинський нафтопереробний завод, який розташований у Краснодарському краї РФ, екстрено зупинив свою роботу після пожежі, яка сталася в ніч на п’ятницю 17 травня.

Про це пише видання Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що пожежа, спричинена атакою українських безпілотників наТуапсинський нафтопереробний завод, призвела до термінової зупинки його роботи.

За словами одного з джерел, безпілотники влучили в установку з виробництва скрапленого нафтового газу (LPG). А установка первинної переробки нафти (CDU) залишилася неушкодженою.

"Чорного диму під час пожежі не було. Це означає, що горів тільки газ (LPG)", - цитує виданння джерело, знайоме з ситуацією.

Джерело також додало, що є можливість "обійти" установку LPG і перезапустити завод відносно скоро.

Додамо, що нафтопереробний завод у Туапсе належить компанії "Роснефть". Він входить в десятку найбільших у Росії та переробляє щороку до 9 млн тонн сировини.

Крім цього, нагадаємо, що наприкінці січня 2024 року цей завод припинив свою роботу після удару безпілотником СБУ.

Однак на початку цього місяця видання Reuters із посиланням на два джерела повідомляло, що нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе відновив переробку нафти після атаки безпілотників СБУ 24 січня 2024 року.

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