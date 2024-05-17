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Нафтопереробний завод у Туапсе зупинився після атаки українських дронів, - Reuters. ФОТО

Туапсинський нафтопереробний завод, який розташований у Краснодарському краї РФ, екстрено зупинив свою роботу після пожежі, яка сталася в ніч на п’ятницю 17 травня.

Про це пише видання Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що пожежа, спричинена атакою українських безпілотників наТуапсинський нафтопереробний завод, призвела до термінової зупинки його роботи.

За словами одного з джерел, безпілотники влучили в установку з виробництва скрапленого нафтового газу (LPG). А установка первинної переробки нафти (CDU) залишилася неушкодженою. 

"Чорного диму під час пожежі не було. Це означає, що горів тільки газ (LPG)", - цитує виданння джерело, знайоме з ситуацією.

Нафтопереробний завод у Туапсе зупинився після атаки українських дронів, - Reuters

Джерело також додало, що є можливість "обійти" установку LPG і перезапустити завод відносно скоро.

Додамо, що нафтопереробний завод у Туапсе належить компанії "Роснефть". Він входить в десятку найбільших у Росії та переробляє щороку до 9 млн тонн сировини.

Крім цього, нагадаємо, що наприкінці січня 2024 року цей завод припинив свою роботу після удару безпілотником СБУ. 

Однак на початку цього місяця видання Reuters із посиланням на два джерела повідомляло, що нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе відновив переробку нафти після атаки безпілотників СБУ 24 січня 2024 року. 

Читайте також: Безпілотники атакували єдиний російський НПЗ на Чорному морі (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4153) нафта (5508) НПЗ (588) росія (65146)


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Топ коментарі
+17
російська агресія тримається на нафтових прибутках , знищення росНПЗ дуже гарно вплинуть на спроможність путіфюрера вести війну.
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17.05.2024 21:00
+11
Треба сьогодні і ректіфікаційну колону добить
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17.05.2024 21:02
+9
Приємна новина!
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17.05.2024 20:46
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Приємна новина!
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17.05.2024 20:46 Відповісти
Дуже приємна! В мене в Туапсе купа ватних родичів
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18.05.2024 07:43 Відповісти
російська агресія тримається на нафтових прибутках , знищення росНПЗ дуже гарно вплинуть на спроможність путіфюрера вести війну.
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17.05.2024 21:00 Відповісти
Треба сьогодні і ректіфікаційну колону добить
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17.05.2024 21:02 Відповісти
Добити - 100пудово! Але треба трохи почекати - хай поремонтують трохи, завезуть детальки, порадіють і тоді вже...приспати на завжди.
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17.05.2024 22:05 Відповісти
Ердоган, прімі наші соболєзнованія ! Шо падєлать ? Так биваєт...
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17.05.2024 21:05 Відповісти
Туапсе просить ще
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17.05.2024 21:07 Відповісти
Туап-все.
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17.05.2024 21:24 Відповісти
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17.05.2024 21:10 Відповісти
Курочка по зернятку клює.
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17.05.2024 21:36 Відповісти
Завод зупинився, щоб насолодитися цією миттю....
Оргазм у Туапсе.
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17.05.2024 21:52 Відповісти
Точно! Коли дивився відео тієї події, там були такі восторжені кацапи, вони так дивувались явищу, вони так захопливо коментували! Треба їм ще організувать таке дійство...на біс
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17.05.2024 22:07 Відповісти
А коли будуть бомбити "базу" відпочинку під Геленджиком. ?
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18.05.2024 00:16 Відповісти
та нахєр вона треба... все одно через декілька років кацапські пролєтарії по традиіції її разграбують. Якщо летіти у той бік, то краще знов захірачить по https://www.google.com.ua/maps/@44.8601077,38.607459,1008m/data=!3m1!1e3?hl=ru&entry=ttu Ільському , або https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/@44.8834774,38.8172415,1008m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x40f1ad7b88487e39:0x20d500cd53f2e867!8m2!3d44.8862318!4d38.8379625!16s%2Fm%2F04g1513?hl=ru&entry=ttu Афіпському НПЗ. Тим більше, що з самого початку лютого туди не прилітало, а пєвєо там ***** нема.
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18.05.2024 00:44 Відповісти
 
 