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Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе остановился после атаки украинских дронов, - Reuters. ФОТО

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Краснодарском крае РФ, экстренно остановил свою работу после пожара, который произошел в ночь на пятницу 17 мая.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что пожар, вызванный атакой украинских беспилотников на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, привел к срочной остановке его работы.

По словам одного из источников, беспилотники попали в установку по производству сжиженного нефтяного газа (LPG). А установка первичной переработки нефти (CDU) осталась невредимой.

"Черного дыма во время пожара не было. Это означает, что горел только газ (LPG)", - цитирует издание источник, знакомый с ситуацией.

Нафтопереробний завод у Туапсе зупинився після атаки українських дронів, - Reuters

Источник также добавил, что есть возможность "обойти" установку LPG и перезапустить завод относительно скоро.

Добавим, что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе принадлежит компании "Роснефть". Он входит в десятку крупнейших в России и перерабатывает ежегодно до 9 млн тонн сырья.

Кроме этого, напомним, что в конце января 2024 года этот завод прекратил свою работу после удара беспилотником СБУ.

Однако в начале этого месяца издание Reuters со ссылкой на два источника сообщало, что нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Туапсе возобновил переработку нефти после атаки беспилотников СБУ 24 января 2024 года.

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Автор: 

беспилотник (3589) нефть (1918) НПЗ (239) россия (95515)


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Топ комментарии
+17
російська агресія тримається на нафтових прибутках , знищення росНПЗ дуже гарно вплинуть на спроможність путіфюрера вести війну.
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17.05.2024 21:00
+11
Треба сьогодні і ректіфікаційну колону добить
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17.05.2024 21:02
+9
Приємна новина!
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17.05.2024 20:46
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Приємна новина!
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17.05.2024 20:46 Ответить
Дуже приємна! В мене в Туапсе купа ватних родичів
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18.05.2024 07:43 Ответить
російська агресія тримається на нафтових прибутках , знищення росНПЗ дуже гарно вплинуть на спроможність путіфюрера вести війну.
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17.05.2024 21:00 Ответить
Треба сьогодні і ректіфікаційну колону добить
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17.05.2024 21:02 Ответить
Добити - 100пудово! Але треба трохи почекати - хай поремонтують трохи, завезуть детальки, порадіють і тоді вже...приспати на завжди.
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17.05.2024 22:05 Ответить
Ердоган, прімі наші соболєзнованія ! Шо падєлать ? Так биваєт...
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17.05.2024 21:05 Ответить
Туапсе просить ще
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17.05.2024 21:07 Ответить
Туап-все.
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17.05.2024 21:24 Ответить
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17.05.2024 21:10 Ответить
Курочка по зернятку клює.
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17.05.2024 21:36 Ответить
Завод зупинився, щоб насолодитися цією миттю....
Оргазм у Туапсе.
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17.05.2024 21:52 Ответить
Точно! Коли дивився відео тієї події, там були такі восторжені кацапи, вони так дивувались явищу, вони так захопливо коментували! Треба їм ще організувать таке дійство...на біс
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17.05.2024 22:07 Ответить
А коли будуть бомбити "базу" відпочинку під Геленджиком. ?
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18.05.2024 00:16 Ответить
та нахєр вона треба... все одно через декілька років кацапські пролєтарії по традиіції її разграбують. Якщо летіти у той бік, то краще знов захірачить по https://www.google.com.ua/maps/@44.8601077,38.607459,1008m/data=!3m1!1e3?hl=ru&entry=ttu Ільському , або https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/@44.8834774,38.8172415,1008m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x40f1ad7b88487e39:0x20d500cd53f2e867!8m2!3d44.8862318!4d38.8379625!16s%2Fm%2F04g1513?hl=ru&entry=ttu Афіпському НПЗ. Тим більше, що з самого початку лютого туди не прилітало, а пєвєо там ***** нема.
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18.05.2024 00:44 Ответить
 
 