Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе остановился после атаки украинских дронов, - Reuters. ФОТО

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Краснодарском крае РФ, экстренно остановил свою работу после пожара, который произошел в ночь на пятницу 17 мая.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что пожар, вызванный атакой украинских беспилотников на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, привел к срочной остановке его работы.

По словам одного из источников, беспилотники попали в установку по производству сжиженного нефтяного газа (LPG). А установка первичной переработки нефти (CDU) осталась невредимой.

"Черного дыма во время пожара не было. Это означает, что горел только газ (LPG)", - цитирует издание источник, знакомый с ситуацией.

Источник также добавил, что есть возможность "обойти" установку LPG и перезапустить завод относительно скоро.

Добавим, что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе принадлежит компании "Роснефть". Он входит в десятку крупнейших в России и перерабатывает ежегодно до 9 млн тонн сырья.

Кроме этого, напомним, что в конце января 2024 года этот завод прекратил свою работу после удара беспилотником СБУ.

Однако в начале этого месяца издание Reuters со ссылкой на два источника сообщало, что нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Туапсе возобновил переработку нефти после атаки беспилотников СБУ 24 января 2024 года.

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