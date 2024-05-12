Беспилотники атаковали НПЗ в Волгоградской области (РФ), возник пожар

Ночью 12 мая неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Об атаке дронов также сообщили власти Липецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"Пожар возник на Волгоградском НПЗ после падения беспилотника на его территорию, жертв нет, возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, по данным западных СМИ из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России поднялись на 10% за последнюю неделю.

В начале мая 2024 года в Краснодарском крае РФ в районе поселка Афипский прогремели взрывы. Там расположен НПЗ.

Глава Пентагона Остин ранее заявил, что атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые энергетические рынки и призвал Украину сосредоточиться на военных целях.

В то же время посол Украины Маркарова заявила, что Украина не получала никаких официальных сообщений от США с просьбой прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России своим оружием.

9 мая в российском Башкортостане беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез", а также две нефтебазы вблизи города Анапа в Краснодарском крае.

В ночь 10 мая неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Калуга.

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