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Новости
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Беспилотники атаковали НПЗ в Волгоградской области (РФ), возник пожар

Волгоградський НПЗ

Ночью 12 мая неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Об атаке дронов также сообщили власти Липецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"Пожар возник на Волгоградском НПЗ после падения беспилотника на его территорию, жертв нет, возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, по данным западных СМИ из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России поднялись на 10% за последнюю неделю.

В начале мая 2024 года в Краснодарском крае РФ в районе поселка Афипский прогремели взрывы. Там расположен НПЗ.

Глава Пентагона Остин ранее заявил, что атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые энергетические рынки и призвал Украину сосредоточиться на военных целях.

В то же время посол Украины Маркарова заявила, что Украина не получала никаких официальных сообщений от США с просьбой прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России своим оружием.

9 мая в российском Башкортостане беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез", а также две нефтебазы вблизи города Анапа в Краснодарском крае.

В ночь 10 мая неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Калуга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара по нефтебазе россиян в оккупированном Луганске 7 мая

Автор: 

беспилотник (3559) НПЗ (239) россия (95402)


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Топ комментарии
+43
Надіюся - рідня у Волгограді чула ці вибухи та бачила заграву І згадувала моє пророцтво: "Ви влізаєте у страшну "м"ясорубку" і прикличете війну на свою землю!" Їх син уже отримав "своє" в Україні : поранення і "залізячку на груди" від Путіна
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12.05.2024 07:34
+25
Доброго ранку, Україно!
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12.05.2024 07:26
+15
Ескалацію на кожний російський НПЗ!
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12.05.2024 08:04
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Доброго ранку, Україно!
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12.05.2024 07:26 Ответить
Ескалацію на кожний російський НПЗ!
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12.05.2024 08:04 Ответить
Кожну ніч, як в рідну хату. Слава Силам Оборони УКраїни!
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12.05.2024 07:34 Ответить
Надіюся - рідня у Волгограді чула ці вибухи та бачила заграву І згадувала моє пророцтво: "Ви влізаєте у страшну "м"ясорубку" і прикличете війну на свою землю!" Їх син уже отримав "своє" в Україні : поранення і "залізячку на груди" від Путіна
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12.05.2024 07:34 Ответить
"Сталінградський конфуз".
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12.05.2024 07:42 Ответить
У мене там колись так само були родичі. Підкреслюю - були. Я їх найух послав ще після анексії Криму та Донбасу, а зараз просто хочу , щоб вони всі здохли.
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12.05.2024 08:38 Ответить
Ну - мені вони "рідня" лише формально Це родичі моєї дружини Після Криму я з ними теж перестав спілкуваться Дружина лише обмінювалася поздоровленнями з днем народження А 24 лютого ВСІ стосунки були повністю розірвані
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12.05.2024 08:48 Ответить
Люто плюсую ! +++++++
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12.05.2024 09:09 Ответить
Радикально. Та хай живуть, щоб побачили поразку росії, а вона буде при любому розкладі.
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12.05.2024 09:18 Ответить
Не знаю Навіть не знаю -що за поранення - бо повідомили далекі родичі Знайшли інформацію впадково - десь на кацапському пабліку
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12.05.2024 12:03 Ответить
Чекаємо правду(!) про пожежу і дохлих орків
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12.05.2024 07:35 Ответить
Якщо під матюки то точно долетів куди треба.
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12.05.2024 07:40 Ответить
Мені нравится як вони прилетають, як піонери, з полумяним привітом.
Расейські НПЗ будьте готові!
Завжди готові!
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12.05.2024 07:47 Ответить
Гори, гори ясно, щоби не погасло !
Наше СБУ і ГУР мають доооовгі руки, з часом і до горла ***** дотягнуться.
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12.05.2024 07:54 Ответить
" Это дгон ! ..." рашка - Клондайк для логопедів 😅
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12.05.2024 07:54 Ответить
Добра новина , та ще кожну ніч . Не зупиняйтеся. Слава ЗСУ!
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12.05.2024 08:05 Ответить
дгон летіт..єто дгон
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12.05.2024 08:10 Ответить
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12.05.2024 08:16 Ответить
Так радіють заснятому дгону)))
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12.05.2024 08:49 Ответить
Коментатори першого відео просто 🔥
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12.05.2024 08:57 Ответить
А одному шепелявому навіть весело.
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12.05.2024 09:05 Ответить
Особливо інформативне перше відео, роздовбали кацапо-нпз так роздовбали, в хлам.
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12.05.2024 09:06 Ответить
Який веселий картавий коментатор,ну нічо - фсб научить годіну любіть.
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12.05.2024 09:25 Ответить
>> Напомним, по данным западных СМИ из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России за последнюю неделю.

еще порты денафицировать. поднимется цена на нефть? ой ой, какоооой ужас. давайте 100 f-16, 10 патриотов, 5 тыс баллистических ракет. тогда с ценой на нефть всё будет окей.
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12.05.2024 09:51 Ответить
Виходить, технологічно, краще НПЗ нищити, а вони надлишкову нафту най гонять на зовнішні ринки.
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12.05.2024 12:23 Ответить
технологиски - работа на снижение стоимости нефти. а украинцу в окопе что с этого? нужно и порты. если байдены не хотят, что бы порты, то давай давай всё из вышеперечисленного и не когда-то, а завтра утром.
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12.05.2024 12:40 Ответить
Зниження вартості сирої нафти на зовнішніх ринків, може знизити вартість пального для ЗСУ. Ну і зменшить доходи РФ. Усе логічно.

Щодо портів і Байдена, то таке. Супердержава, у неї свої інтереси. Нам би своє вигрести.
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12.05.2024 13:13 Ответить
насколько процентов уменьшит стоимость горючего для ВСУ? и сколько это будет в $$$? и будет ли хоть какая-то корреляция с потенциальными потерями рашки в сотни миллиардов $?
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12.05.2024 14:38 Ответить
може бути, а може і ні, якщо ОПЕК знизить видобуток
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12.05.2024 15:51 Ответить
не, когда идет заявление "для ВСУ топливо подорожает", то это переход не в филологию, а в математику, точнее даже в арифметику.

я так прицепился потому, что так строится нынче ложь - байден дал много - сколько, чего дал - никого не интересует. 60 млрд - что за 60млр, куда эти 60 млрд, как эти 60млр будут распределены, когда 60 мдлр - уже никого не интересует.
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12.05.2024 16:21 Ответить
На першому відео у кінці володька ульянов з мавзолєю викрикує дрон?
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12.05.2024 12:50 Ответить
Сайт автора: http://***.complife.info/ ***.complife.info

Юрий Нестеренко

Истина

Простая аксиома есть у нас,

И всяким "миротворцам" мы ответим:

"Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям."

Все это повторялось много раз -

Пора покончить с вечным лихолетьем!

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Одно лишь зло приводит их в экстаз,

Милы сапог хозяина и плеть им,

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Кто не лишился разума и глаз,

Тот безусловно согласится с этим -

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

А в общем, тут не нужно лишних фраз -

Все очевидно. Просто цель отметим:

Давайте просто их убьем сейчас,

Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!

октябрь 2022

https://zbut121.livejournal.com/121140.html
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12.05.2024 12:55 Ответить
 
 