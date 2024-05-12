Беспилотники атаковали НПЗ в Волгоградской области (РФ), возник пожар
Ночью 12 мая неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Об атаке дронов также сообщили власти Липецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
"Пожар возник на Волгоградском НПЗ после падения беспилотника на его территорию, жертв нет, возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.
Атаки на российские НПЗ
Напомним, по данным западных СМИ из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России поднялись на 10% за последнюю неделю.
В начале мая 2024 года в Краснодарском крае РФ в районе поселка Афипский прогремели взрывы. Там расположен НПЗ.
Глава Пентагона Остин ранее заявил, что атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые энергетические рынки и призвал Украину сосредоточиться на военных целях.
В то же время посол Украины Маркарова заявила, что Украина не получала никаких официальных сообщений от США с просьбой прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России своим оружием.
9 мая в российском Башкортостане беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез", а также две нефтебазы вблизи города Анапа в Краснодарском крае.
В ночь 10 мая неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Калуга.
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Расейські НПЗ будьте готові!
Завжди готові!
Наше СБУ і ГУР мають доооовгі руки, з часом і до горла ***** дотягнуться.
еще порты денафицировать. поднимется цена на нефть? ой ой, какоооой ужас. давайте 100 f-16, 10 патриотов, 5 тыс баллистических ракет. тогда с ценой на нефть всё будет окей.
Щодо портів і Байдена, то таке. Супердержава, у неї свої інтереси. Нам би своє вигрести.
я так прицепился потому, что так строится нынче ложь - байден дал много - сколько, чего дал - никого не интересует. 60 млрд - что за 60млр, куда эти 60 млрд, как эти 60млр будут распределены, когда 60 мдлр - уже никого не интересует.
Юрий Нестеренко
Истина
Простая аксиома есть у нас,
И всяким "миротворцам" мы ответим:
"Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям."
Все это повторялось много раз -
Пора покончить с вечным лихолетьем!
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Одно лишь зло приводит их в экстаз,
Милы сапог хозяина и плеть им,
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Кто не лишился разума и глаз,
Тот безусловно согласится с этим -
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
А в общем, тут не нужно лишних фраз -
Все очевидно. Просто цель отметим:
Давайте просто их убьем сейчас,
Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!
октябрь 2022
https://zbut121.livejournal.com/121140.html