Українські дрони атакували НПЗ "Газпрому" у Башкортостані та нафтобази в Анапі (оновлено)

Далекобійний дрон Служби безпеки України уразив нафтопереробний завод "Газпром нефтехим Салават" у республіці Башкортостан (РФ), подолавши рекордні 1500 км, а також дві нафтобази поблизу міста Анапа у Краснодарському краї.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела в СБУ.

"Цієї ночі "бавовна розцвіла" на двох нафтобазах у селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ... Це була успішна операція ударних безпілотників СБУ", – цитує агентство неназване джерело.

За його словами, ці нафтобази використовувалися для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.

"У російських пабліках поширюється відео пожеж, що виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що пожежі ліквідовують 62 людини й понад 100 одиниць техніки, а це означає, що палає потужно", – додав співрозмовник агентства.

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Крім того, український безпілотник атакував нафтопереробне підприємство "Газпрому" у Башкортостані.

"Після нічної "бавовни" на двох нафтобазах у Краснодарському краї РФ уранці далекобійний дрон "відвідав" і республіку Башкортостан, де уразив НПЗ "Газпром нефтехим Салават". Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти", – розповів співрозмовник агентства.

Він зазначив, що цей дрон СБУ встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

Удар безпілотника по НПЗ "Газпрому" підтвердив очільник Башкортостану Радій Хабіров.

"Сьогодні близько 13:00 безпілотник здійснив атаку на промзону міста Салавата, після якої сталося задимлення в районі однієї з установок підприємства "Газпром нафтохім Салават", – написав він у Telegram.

Водночас російський чиновник запевнив, що підприємство працює у штатному режимі.

"Газпром нефтехим Салават" є одним із найбільших у РФ виробничих комплексів із нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпального та інших видів нафтопродуктів.