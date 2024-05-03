Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Російський експорт нафтопродуктів упав до мінімуму за два роки

Російський експорт нафтопродуктів у квітні впав до мінімуму після пандемії, оскільки Росія ремонтує свої НПЗ, які залишаються під ударами українських безпілотників.

Про це пише enkorr із посиланням на дані відстеження руху танкерів.

За даними S&P Global Commodities at Sea, у другій половині квітня російські морські експортні навантаження дизельного пального, мазуту, нафти та інших продуктів перероблення зросли – в середньому до 1,94 млн барелів на день (б/д).

Середній показник квітня фіксує падіння на 360 тис. б/д порівняно з березнем і майже на 700 тис. б/д нижче від рівня січня, коли Україна почала бити безпілотниками по російських нафтопереробних потужностях.

Повінь у Роісї також вивела з ладу Орський НПЗ потужністю 116 тис. б/д на два тижні протягом місяця.

Минулого разу експорт російської продукції впав нижче від 2 млн б/д під час піку карантину через COVID-19 у середині 2020 року.

За оцінками S&P Global Commodity Insights, близько 600 тис. б/д нафтопереробних потужностей наразі не працюють, оскільки Росія поспішає відремонтувати пошкоджені установки, порівняно з понад 1 млн б/д минулого місяця.

Удари українських безпілотників по НПЗ Росії

У ніч проти 1 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод в РФ, унаслідок вибухів там почалася пожежа.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

Перед цим роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

За підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.