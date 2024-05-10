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В Калуге заявили об атаке дронов на НПЗ. ВИДЕО

В ночь 10 мая неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Калуге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Около 3 часов ночи местные жители сообщили, что в районе НПЗ "Первый завод" возник масштабный пожар.

"По Калужскому НПЗ ударили украинские беспилотники - пожар локализован, жертв нет", - впоследствии прокомментировали ситуацию в Единой дежурной диспетчерской службе Дзержинского района Калужской области.

Напомним, это уже не первая атака беспилотников на этот завод. В ночь на 15 марта беспилотники уже атаковали этот НПЗ. Тогда также начался пожар. Оборудование завода получило повреждения.

Также смотрите: БПЛА атаковали НПЗ в российском Башкортостане. ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (239) россия (95393) дроны (3857)


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Топ комментарии
+36
Благодатний вогонь на кацапію сходить майже щоденно.
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10.05.2024 06:39
+21
Специалисты массово увольняются с российских НПЗ, кругом появляются объявления о наборе новых.
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10.05.2024 06:43
+14
Азіров родом з Калуги.
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10.05.2024 06:44
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Благодатний вогонь на кацапію сходить майже щоденно.
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10.05.2024 06:39 Ответить
А картєчью з мисливських рушниць мацкалі дрони збивати не пробували?
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10.05.2024 07:06 Ответить
То ж не мавік якийсь, спробуй ту дуру, яка в Татарстані пролітала дробью збити.
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10.05.2024 07:39 Ответить
Я сміюся.
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10.05.2024 08:32 Ответить
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10.05.2024 09:57 Ответить
Похоже на сбитый БПЛА, значит не засчитают
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10.05.2024 09:20 Ответить
Специалисты массово увольняются с российских НПЗ, кругом появляются объявления о наборе новых.
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10.05.2024 06:43 Ответить
Доброго ранку.
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10.05.2024 06:43 Ответить
Азіров родом з Калуги.
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10.05.2024 06:44 Ответить
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10.05.2024 06:46 Ответить
Він і задонатив на ці дрони.
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10.05.2024 07:28 Ответить
Цікаво - звідки сирський?
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10.05.2024 08:55 Ответить
Владімірскій централ вєтєр сєверний.
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10.05.2024 09:05 Ответить
Олекса́ндр Станісла́вович Си́рський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новинки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кіржацький район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ).
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10.05.2024 10:10 Ответить
https://t.me/Crimeanwind/58893 "А.уеть, всьо-таки папали!"
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10.05.2024 07:05 Ответить
....фсьо-такі
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10.05.2024 07:13 Ответить
- Падажди, Вася. мы же истчо раша тудей не прочитали, может там скажут, что не попали, а это усе ипсо бандеровское. Еще и посадить могут, за просмотр бандеровской пропаганды
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10.05.2024 07:35 Ответить
ты гори костер гори
смолы пешлые вори
пусть из нашего котла
по стволам пойдёт смола

гори гори ясно чтобы не погасло
догаряй костёр до тла
будет ветер и залах
разлетайся сильный вихрь

Исполняется в лаптях, косоворотках и хороводе с медведями
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10.05.2024 07:33 Ответить
Це ж скіко бабла у тієї Куєк?
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10.05.2024 07:39 Ответить
Щоб не було атак дронів, НПЗ можна підпалювати самостійно - навіть рішенням мерії.
Тоді не прилетить.
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10.05.2024 08:06 Ответить
Бйотса в тєснай пєчурке агонь
На палєн'ях смала как слєза )))
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10.05.2024 08:09 Ответить
Огонь - Лазо.
Смола - Слеза.
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10.05.2024 10:12 Ответить
лучше бы по базам запусков ракет и Шапедов били
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10.05.2024 08:11 Ответить
Баз запусків не існує. Пускова відстрілялась з будь-якої точки та поїхала. Літак відстрілявся та полетів.
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10.05.2024 08:25 Ответить
Так баз запуску як таких немає. Пересувні платформи.
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10.05.2024 08:26 Ответить
Ой як файно горить, наче ватра ...
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10.05.2024 08:21 Ответить
Вау ! Друзі, ці дрончики я благословляв вночі після першої. Летіло багато. Дринчали тихіше Шахедів. Наче рій шмелів. Перехрестив, і пішов. Ось, що хрест живий робить!
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10.05.2024 08:31 Ответить
Взагалі то не ми.
Ми під зовнішнім управлінням американців, а вони суворо заборонили нам чіпати російську нефрянку.
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10.05.2024 08:47 Ответить
Єта послє задімлєнія, ілі до? Вазгараніє бістро прашло? І будет-то намаканіє, ілі хлапкі нє пазволят?
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10.05.2024 08:58 Ответить
не про таке мріяли кацапи у 2014
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10.05.2024 10:01 Ответить
Горить на кацапіі НПЗ і це душу гріє
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10.05.2024 10:59 Ответить
Дрони СБУ,які купив малюк і півоваров із Львівщини за власні кошти.
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10.05.2024 15:13 Ответить
горить енергетична велич росії , а путін на колінах буде випрошувати бензин у КНДР.
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10.05.2024 16:03 Ответить
Орки могут смотреть бесконечно на две вещи: на воду и на огонь.
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10.05.2024 16:36 Ответить
 
 