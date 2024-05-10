В Калуге заявили об атаке дронов на НПЗ. ВИДЕО
В ночь 10 мая неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Калуге.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Около 3 часов ночи местные жители сообщили, что в районе НПЗ "Первый завод" возник масштабный пожар.
"По Калужскому НПЗ ударили украинские беспилотники - пожар локализован, жертв нет", - впоследствии прокомментировали ситуацию в Единой дежурной диспетчерской службе Дзержинского района Калужской области.
Напомним, это уже не первая атака беспилотников на этот завод. В ночь на 15 марта беспилотники уже атаковали этот НПЗ. Тогда также начался пожар. Оборудование завода получило повреждения.
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+36 Oleksandr Kachmola #584402
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централ вєтєр сєверний.
смолы пешлые вори
пусть из нашего котла
по стволам пойдёт смола
гори гори ясно чтобы не погасло
догаряй костёр до тла
будет ветер и залах
разлетайся сильный вихрь
Исполняется в лаптях, косоворотках и хороводе с медведями
Тоді не прилетить.
На палєн'ях смала как слєза )))
Огонь- Лазо. Смола- Слеза.
Ми під зовнішнім управлінням американців, а вони суворо заборонили нам чіпати російську нефрянку.