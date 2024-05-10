В Калуге заявили об атаке дронов на НПЗ. ВИДЕО

В ночь 10 мая неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Калуге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Около 3 часов ночи местные жители сообщили, что в районе НПЗ "Первый завод" возник масштабный пожар.

"По Калужскому НПЗ ударили украинские беспилотники - пожар локализован, жертв нет", - впоследствии прокомментировали ситуацию в Единой дежурной диспетчерской службе Дзержинского района Калужской области.

Напомним, это уже не первая атака беспилотников на этот завод. В ночь на 15 марта беспилотники уже атаковали этот НПЗ. Тогда также начался пожар. Оборудование завода получило повреждения.

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