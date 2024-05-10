У Калузі заявили про атаку дронів на НПЗ. ВIДЕО
У ніч 10 травня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод в російському місті Калуга.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.
Близько 3 години ночі місцеві мешканці повідомили, що у районі НПЗ "Перший завод" виникла масштабна пожежа.
"По Калузькому НПЗ вдарили українські безпілотники - пожежу локалізовано, жертв немає", - згодом прокоментували ситуацію у Єдиній черговій диспетчерській службі Дзержинського району Калузької області.
Нагадаємо, це вже не перша атака безпілотників на цей завод. У ніч проти 15 березня безпілотники вже атакували цей НПЗ. Тоді також зайнялася пожежа. Обладнання заводу зазнало пошкоджень.
Топ коментарі
+36 Oleksandr Kachmola #584402
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централ вєтєр сєверний.
смолы пешлые вори
пусть из нашего котла
по стволам пойдёт смола
гори гори ясно чтобы не погасло
догаряй костёр до тла
будет ветер и залах
разлетайся сильный вихрь
Исполняется в лаптях, косоворотках и хороводе с медведями
Тоді не прилетить.
На палєн'ях смала как слєза )))
Огонь- Лазо. Смола- Слеза.
Ми під зовнішнім управлінням американців, а вони суворо заборонили нам чіпати російську нефрянку.