РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10343 посетителя онлайн
Новости Видео
12 256 40

БПЛА атаковали НПЗ в российском Башкортостане. ВИДЕО

В российском Башкортостане беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Так, после атаки БПЛА на заводе возник пожар.

По данным СМИ, беспилотник поразил установку каталитического крекинга. В результате атаки никто не пострадал.

Отметим, что указанный НПЗ находится в 1300 км от линии фронта.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, по данным западных СМИ из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России поднялись на 10% за последнюю неделю.

В начале мая 2024 года в Краснодарском крае РФ в районе поселка Афипский прогремели взрывы. Там расположен НПЗ.

Глава Пентагона Остин ранее заявил, что атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые энергетические рынки и призвал Украину сосредоточиться на военных целях.

В то же время посол Украины Маркарова заявила, что Украина не получала никаких официальных сообщений от США с просьбой прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России своим оружием.

Также смотрите: Из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России поднялись на 10% за последнюю неделю, - Politico. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3589) НПЗ (239) россия (95515)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
1300 км! Скільки б не добирався, але долетів і хєр його збили!! І головне - вразив те, що і треба було! Нам би такого більше та ЗЕшоблу пибрати - перемога була б значно швидше.
показать весь комментарий
09.05.2024 12:36
+26
"па'єхалі бистрєй в 3,13зду, разварачівайся..." - ай нємоґу 😂.
показать весь комментарий
09.05.2024 12:31
+13
Москалі, чули? Розвертайтесь всі в пNзду!
показать весь комментарий
09.05.2024 12:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"па'єхалі бистрєй в 3,13зду, разварачівайся..." - ай нємоґу 😂.
показать весь комментарий
09.05.2024 12:31 Ответить
вєлік і могуч
показать весь комментарий
09.05.2024 12:37 Ответить
3,1415926535 конєшноже.
показать весь комментарий
09.05.2024 12:54 Ответить
Кто и шутя и скоро Пи узнать хочет, ужъ знает3,14159265358980
показать весь комментарий
10.05.2024 18:13 Ответить
Схоже розвернувся і полетів додому
показать весь комментарий
09.05.2024 13:11 Ответить
Жесть. Летит как будто стоит на месте. Сколько он туда добирался. Похоже на самолет.
показать весь комментарий
09.05.2024 12:32 Ответить
1300 км! Скільки б не добирався, але долетів і хєр його збили!! І головне - вразив те, що і треба було! Нам би такого більше та ЗЕшоблу пибрати - перемога була б значно швидше.
показать весь комментарий
09.05.2024 12:36 Ответить
Ural-Bomber День дедов.....

показать весь комментарий
09.05.2024 12:37 Ответить
Дидов-насильников.
показать весь комментарий
09.05.2024 12:39 Ответить
В этом не только русские участвовали
показать весь комментарий
09.05.2024 12:59 Ответить
рускіє та інші кривоногі

бо наприклад, українець Олесь Гончар мав роман у Словаччині під час війни та хотів одружитись по-чєсному
показать весь комментарий
09.05.2024 15:53 Ответить
Мова іде про массові явища, а не поодинокі випадки.

Але ця тема мутна. ЇЇ краще залишити на потім, коли спаде напруга, років через ...
показать весь комментарий
11.05.2024 11:34 Ответить
Якщо ви помітили - оператор використав оптичний зум (наближення). А при зумі з-за оптичного ефекту здається ніби об'єкт рухається повільно. Подивіться відео, як знімають рухомий склад на залізниці, коли є наближення, відстань між шпалами наче зменшується і здається, що потяг рухається з дуже малою швидкістю
показать весь комментарий
09.05.2024 12:58 Ответить
Переделан под беспилотник из обычного легкомоторного самолета
показать весь комментарий
09.05.2024 12:58 Ответить
Ще перед війною хтось ними вихвалявся, чи спецоргани, чи виробники. Сюжет десь був.
показать весь комментарий
11.05.2024 11:35 Ответить
Устал он! Столько протелепать на одном двигуне!
показать весь комментарий
09.05.2024 13:02 Ответить
"Салаватнефтеоргсинтез"

Салаватолів'є!
показать весь комментарий
09.05.2024 12:35 Ответить
Сала вате!
показать весь комментарий
09.05.2024 13:03 Ответить
Ural-Bomber ?

Ya, ya ! naturlich !!!
показать весь комментарий
09.05.2024 12:35 Ответить
К крейцеру мацкве разворачивайся и едь
показать весь комментарий
09.05.2024 12:39 Ответить
Москалі, чули? Розвертайтесь всі в пNзду!
показать весь комментарий
09.05.2024 12:39 Ответить
А українці колись дочекаються атак на аеродроми зі стратавіа, на заводи, які виготовляють ракети і шахеди? Чи у вас пріоритети ***** та його клікі нагадити, а захист України від ракетного террору і на фіг не всрався?
показать весь комментарий
09.05.2024 12:43 Ответить
Для цього потрібно чимало потужних ракет з зарядом 300-500 кг.
Такі дрони годяться хіба що для того, що ми бачимо - запалювати те, що добре горить.
показать весь комментарий
11.05.2024 11:37 Ответить
Новости Мордора

"Над селом Юровка подавили около шести дронов. Несколько БПЛА упали на территории нефтебазы, там повреждены резервуары, сообщили краснодарские власти

В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Около шести дронов были подавлены, но несколько упали на территории базы. Там начался пожар, повреждены несколько резервуаров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожару присвоили четвертый ранг. Возгорание тушат специальные службы, на место прибыл мэр Анапы Василий Швец."
показать весь комментарий
09.05.2024 12:45 Ответить
подтверждаю !
показать весь комментарий
09.05.2024 12:48 Ответить
🔥Деталі нічної «бавовни» в Краснодарському краї: безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази

Цієї ночі «бавовна» розквітла на двох нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї рф. За даними наших джерел, це була успішна операція ударних безпілотників СБУ.
показать весь комментарий
09.05.2024 12:47 Ответить
Оце розбомбили так розбомбили. Комариний укус. зеля де ті БПЛА що обіцяв, чотири місяці пройшло, а це повинно бути близько 300 тис. шт. Вазрадуйтесь зефілітики, ввх трєпєсчі.
показать весь комментарий
09.05.2024 12:59 Ответить
За даними наших джерел, це була успішна операція ударних безпілотників СБУ.
показать весь комментарий
09.05.2024 13:03 Ответить
От як би пів кацапії вигоріло, вщент, тоді да. А так начебто по 3,14zdi долонею. А на осінь можливо іще і F16 успішно прилетять, а може успішно і не прилетять.
показать весь комментарий
09.05.2024 13:09 Ответить
Розбомбили і вивели з ладу НПЗ це різні речі. Головна мета вивести підприємство з ладу, як це буде зроблено це вже інше естетичне питання.
показать весь комментарий
11.05.2024 03:10 Ответить
Легкомоторний Ембраєр в якому пілота замінили на 60 кг тротилу. Беушний 30.000$...
показать весь комментарий
09.05.2024 13:05 Ответить
На цьому відео установка крекінга справа від диму ціла,можливо цей апарат що ще в повітрі в неї поцілив.
показать весь комментарий
09.05.2024 13:23 Ответить
Знов Sky Ranger "Nynja"?



показать весь комментарий
09.05.2024 13:43 Ответить
Ні фіга собі, вже хтось повне меню виклав. Це звідкиля ?
показать весь комментарий
11.05.2024 11:42 Ответить
Одні тут експерти розбиралися, і повільно летить, і мало надамажив, і теинет і це не так. Цікаво було б побачити ваші розробки і пропозиції. А то це все нагадує анекдот - зустрів сьогодні людину, яка знає як вирішити всі проблеми в світі, але наразі не може, бо треба їхати на наступний виклик(таксі).
показать весь комментарий
09.05.2024 13:58 Ответить
Добре, але цього дуже мало.
показать весь комментарий
09.05.2024 14:30 Ответить
Всем в ***** 😁
показать весь комментарий
09.05.2024 16:46 Ответить
Красиво, нажаль не повне відео.
показать весь комментарий
11.05.2024 03:07 Ответить
 
 