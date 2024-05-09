БПЛА атаковали НПЗ в российском Башкортостане. ВИДЕО

В российском Башкортостане беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Так, после атаки БПЛА на заводе возник пожар.

По данным СМИ, беспилотник поразил установку каталитического крекинга. В результате атаки никто не пострадал.

Отметим, что указанный НПЗ находится в 1300 км от линии фронта.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, по данным западных СМИ из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России поднялись на 10% за последнюю неделю.

В начале мая 2024 года в Краснодарском крае РФ в районе поселка Афипский прогремели взрывы. Там расположен НПЗ.

Глава Пентагона Остин ранее заявил, что атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые энергетические рынки и призвал Украину сосредоточиться на военных целях.

В то же время посол Украины Маркарова заявила, что Украина не получала никаких официальных сообщений от США с просьбой прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России своим оружием.

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