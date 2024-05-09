БПЛА атаковали НПЗ в российском Башкортостане. ВИДЕО
В российском Башкортостане беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
Так, после атаки БПЛА на заводе возник пожар.
По данным СМИ, беспилотник поразил установку каталитического крекинга. В результате атаки никто не пострадал.
Отметим, что указанный НПЗ находится в 1300 км от линии фронта.
Атаки на российские НПЗ
Напомним, по данным западных СМИ из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России поднялись на 10% за последнюю неделю.
В начале мая 2024 года в Краснодарском крае РФ в районе поселка Афипский прогремели взрывы. Там расположен НПЗ.
Глава Пентагона Остин ранее заявил, что атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые энергетические рынки и призвал Украину сосредоточиться на военных целях.
В то же время посол Украины Маркарова заявила, что Украина не получала никаких официальных сообщений от США с просьбой прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России своим оружием.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо наприклад, українець Олесь Гончар мав роман у Словаччині під час війни та хотів одружитись по-чєсному
Але ця тема мутна. ЇЇ краще залишити на потім, коли спаде напруга, років через ...
Салаватолів'є!
Ya, ya ! naturlich !!!
Такі дрони годяться хіба що для того, що ми бачимо - запалювати те, що добре горить.
"Над селом Юровка подавили около шести дронов. Несколько БПЛА упали на территории нефтебазы, там повреждены резервуары, сообщили краснодарские власти
В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Около шести дронов были подавлены, но несколько упали на территории базы. Там начался пожар, повреждены несколько резервуаров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожару присвоили четвертый ранг. Возгорание тушат специальные службы, на место прибыл мэр Анапы Василий Швец."
Цієї ночі «бавовна» розквітла на двох нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї рф. За даними наших джерел, це була успішна операція ударних безпілотників СБУ.