БПЛА атакували НПЗ у російському Башкортостані. ВIДЕО

У російському Башкортостані безпілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнефтеоргсинтез".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Так, після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа.

За даними ЗМІ, безпілотник уразив установку каталітичного крекінгу. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Зазначимо, що вказаний НПЗ знаходиться за 1300 км від лінії фронту.

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ через українські атаки на НПЗ ціни на дизпаливо в Росії піднялись на 10% за останній тиждень.

На початку травня 2024 року у Краснодарському краї РФ в районі селища Афіпський пролунали вибухи. Там розташовано НПЗ.

Глава Пентагону Остін раніше заявив, що атаки на російські НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки та закликав Україну зосередитися на військових цілях.

Водночас посол України Маркарова заявила, що Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю.

Читайте: Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Російський експорт нафтопродуктів упав до мінімуму за два роки