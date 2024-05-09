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БПЛА атакували НПЗ у російському Башкортостані. ВIДЕО

У російському Башкортостані безпілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнефтеоргсинтез".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Так, після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа.

За даними ЗМІ, безпілотник уразив установку каталітичного крекінгу. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Зазначимо, що вказаний НПЗ знаходиться за 1300 км від лінії фронту.

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ через українські атаки на НПЗ ціни на дизпаливо в Росії піднялись на 10% за останній тиждень.

На початку травня 2024 року у Краснодарському краї РФ в районі селища Афіпський пролунали вибухи. Там розташовано НПЗ.

Глава Пентагону Остін раніше заявив, що атаки на російські НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки та закликав Україну зосередитися на військових цілях.

Водночас посол України Маркарова заявила, що Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю.

Читайте: Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Російський експорт нафтопродуктів упав до мінімуму за два роки

Автор: 

безпілотник (4153) НПЗ (588) росія (65146) Удари по РФ (279)


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Топ коментарі
+34
1300 км! Скільки б не добирався, але долетів і хєр його збили!! І головне - вразив те, що і треба було! Нам би такого більше та ЗЕшоблу пибрати - перемога була б значно швидше.
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09.05.2024 12:36
+26
"па'єхалі бистрєй в 3,13зду, разварачівайся..." - ай нємоґу 😂.
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09.05.2024 12:31
+13
Москалі, чули? Розвертайтесь всі в пNзду!
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09.05.2024 12:39
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"па'єхалі бистрєй в 3,13зду, разварачівайся..." - ай нємоґу 😂.
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09.05.2024 12:31 Відповісти
вєлік і могуч
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09.05.2024 12:37 Відповісти
3,1415926535 конєшноже.
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09.05.2024 12:54 Відповісти
Кто и шутя и скоро Пи узнать хочет, ужъ знает3,14159265358980
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10.05.2024 18:13 Відповісти
Схоже розвернувся і полетів додому
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09.05.2024 13:11 Відповісти
Жесть. Летит как будто стоит на месте. Сколько он туда добирался. Похоже на самолет.
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09.05.2024 12:32 Відповісти
1300 км! Скільки б не добирався, але долетів і хєр його збили!! І головне - вразив те, що і треба було! Нам би такого більше та ЗЕшоблу пибрати - перемога була б значно швидше.
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09.05.2024 12:36 Відповісти
Ural-Bomber День дедов.....

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09.05.2024 12:37 Відповісти
Дидов-насильников.
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09.05.2024 12:39 Відповісти
В этом не только русские участвовали
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09.05.2024 12:59 Відповісти
рускіє та інші кривоногі

бо наприклад, українець Олесь Гончар мав роман у Словаччині під час війни та хотів одружитись по-чєсному
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09.05.2024 15:53 Відповісти
Мова іде про массові явища, а не поодинокі випадки.

Але ця тема мутна. ЇЇ краще залишити на потім, коли спаде напруга, років через ...
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11.05.2024 11:34 Відповісти
Якщо ви помітили - оператор використав оптичний зум (наближення). А при зумі з-за оптичного ефекту здається ніби об'єкт рухається повільно. Подивіться відео, як знімають рухомий склад на залізниці, коли є наближення, відстань між шпалами наче зменшується і здається, що потяг рухається з дуже малою швидкістю
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09.05.2024 12:58 Відповісти
Переделан под беспилотник из обычного легкомоторного самолета
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09.05.2024 12:58 Відповісти
Ще перед війною хтось ними вихвалявся, чи спецоргани, чи виробники. Сюжет десь був.
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11.05.2024 11:35 Відповісти
Устал он! Столько протелепать на одном двигуне!
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09.05.2024 13:02 Відповісти
"Салаватнефтеоргсинтез"

Салаватолів'є!
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09.05.2024 12:35 Відповісти
Сала вате!
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09.05.2024 13:03 Відповісти
Ural-Bomber ?

Ya, ya ! naturlich !!!
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09.05.2024 12:35 Відповісти
К крейцеру мацкве разворачивайся и едь
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09.05.2024 12:39 Відповісти
Москалі, чули? Розвертайтесь всі в пNзду!
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09.05.2024 12:39 Відповісти
А українці колись дочекаються атак на аеродроми зі стратавіа, на заводи, які виготовляють ракети і шахеди? Чи у вас пріоритети ***** та його клікі нагадити, а захист України від ракетного террору і на фіг не всрався?
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09.05.2024 12:43 Відповісти
Для цього потрібно чимало потужних ракет з зарядом 300-500 кг.
Такі дрони годяться хіба що для того, що ми бачимо - запалювати те, що добре горить.
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11.05.2024 11:37 Відповісти
Новости Мордора

"Над селом Юровка подавили около шести дронов. Несколько БПЛА упали на территории нефтебазы, там повреждены резервуары, сообщили краснодарские власти

В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Около шести дронов были подавлены, но несколько упали на территории базы. Там начался пожар, повреждены несколько резервуаров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожару присвоили четвертый ранг. Возгорание тушат специальные службы, на место прибыл мэр Анапы Василий Швец."
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09.05.2024 12:45 Відповісти
подтверждаю !
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09.05.2024 12:48 Відповісти
🔥Деталі нічної «бавовни» в Краснодарському краї: безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази

Цієї ночі «бавовна» розквітла на двох нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї рф. За даними наших джерел, це була успішна операція ударних безпілотників СБУ.
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09.05.2024 12:47 Відповісти
Оце розбомбили так розбомбили. Комариний укус. зеля де ті БПЛА що обіцяв, чотири місяці пройшло, а це повинно бути близько 300 тис. шт. Вазрадуйтесь зефілітики, ввх трєпєсчі.
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09.05.2024 12:59 Відповісти
За даними наших джерел, це була успішна операція ударних безпілотників СБУ.
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09.05.2024 13:03 Відповісти
От як би пів кацапії вигоріло, вщент, тоді да. А так начебто по 3,14zdi долонею. А на осінь можливо іще і F16 успішно прилетять, а може успішно і не прилетять.
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09.05.2024 13:09 Відповісти
Розбомбили і вивели з ладу НПЗ це різні речі. Головна мета вивести підприємство з ладу, як це буде зроблено це вже інше естетичне питання.
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11.05.2024 03:10 Відповісти
Легкомоторний Ембраєр в якому пілота замінили на 60 кг тротилу. Беушний 30.000$...
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09.05.2024 13:05 Відповісти
На цьому відео установка крекінга справа від диму ціла,можливо цей апарат що ще в повітрі в неї поцілив.
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09.05.2024 13:23 Відповісти
Знов Sky Ranger "Nynja"?



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09.05.2024 13:43 Відповісти
Ні фіга собі, вже хтось повне меню виклав. Це звідкиля ?
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11.05.2024 11:42 Відповісти
Одні тут експерти розбиралися, і повільно летить, і мало надамажив, і теинет і це не так. Цікаво було б побачити ваші розробки і пропозиції. А то це все нагадує анекдот - зустрів сьогодні людину, яка знає як вирішити всі проблеми в світі, але наразі не може, бо треба їхати на наступний виклик(таксі).
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09.05.2024 13:58 Відповісти
Добре, але цього дуже мало.
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09.05.2024 14:30 Відповісти
Всем в ***** 😁
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09.05.2024 16:46 Відповісти
Красиво, нажаль не повне відео.
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11.05.2024 03:07 Відповісти
 
 