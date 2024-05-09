БПЛА атакували НПЗ у російському Башкортостані. ВIДЕО
У російському Башкортостані безпілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнефтеоргсинтез".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
Так, після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа.
За даними ЗМІ, безпілотник уразив установку каталітичного крекінгу. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Зазначимо, що вказаний НПЗ знаходиться за 1300 км від лінії фронту.
Атаки на російські НПЗ
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ через українські атаки на НПЗ ціни на дизпаливо в Росії піднялись на 10% за останній тиждень.
На початку травня 2024 року у Краснодарському краї РФ в районі селища Афіпський пролунали вибухи. Там розташовано НПЗ.
Глава Пентагону Остін раніше заявив, що атаки на російські НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки та закликав Україну зосередитися на військових цілях.
Водночас посол України Маркарова заявила, що Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю.
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бо наприклад, українець Олесь Гончар мав роман у Словаччині під час війни та хотів одружитись по-чєсному
Але ця тема мутна. ЇЇ краще залишити на потім, коли спаде напруга, років через ...
Салаватолів'є!
Ya, ya ! naturlich !!!
Такі дрони годяться хіба що для того, що ми бачимо - запалювати те, що добре горить.
"Над селом Юровка подавили около шести дронов. Несколько БПЛА упали на территории нефтебазы, там повреждены резервуары, сообщили краснодарские власти
В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Около шести дронов были подавлены, но несколько упали на территории базы. Там начался пожар, повреждены несколько резервуаров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожару присвоили четвертый ранг. Возгорание тушат специальные службы, на место прибыл мэр Анапы Василий Швец."
Цієї ночі «бавовна» розквітла на двох нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї рф. За даними наших джерел, це була успішна операція ударних безпілотників СБУ.