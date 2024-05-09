РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11676 посетителей онлайн
Новости Война
5 120 1

Последствия удара по нефтебазе россиян в оккупированном Луганске 7 мая

Супутникові фото з наслідками удару по нафтобазі в Луганську 7 травня 2024 року

7 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. У российских захватчиков сгорела нефтебаза. Последствия пожара в Артемовском районе города зафиксировали спутниковые снимки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, на снимках видно, что огонь уничтожил три емкости для хранения топлива.

Оккупационные власти Луганска в день атаки заявляли, что по НПЗ ударили ракетами ATACMS.

Как отмечает издание, также были данные о 5 раненых российских захватчиков.

Нафтобаза росіян в Луганську
Нафтобаза росіян в Луганську
Нафтобаза росіян в Луганську

Также читайте: После пожара на нефтебазе в оккупированном Луганске у россиян возникли проблемы с горючим, ситуация на заправках критическая, - ОВА

Удар по нефтебазе в Луганске 7 мая

Сначала о пожаре на нефтебазе сообщал главарь так называемой ДНР террорист Леонид Пасечник.

По его словам, поздно ночью был нанесен удар по нефтебазе, которая расположена в черте города. На месте происшествия работали пожарные.

Впоследствии начальник Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал о последствиях пожара: сгорела нефтебаза, инфраструктура разрушена. Оккупанты искали "виновников" и обвиняли ВСУ.

Автор: 

Луганск (3164) НПЗ (238) оккупация (10121) пожар (5934)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай згорить вщент все кацапське лайно , яке знаходиться на нашій
територіі 😡
показать весь комментарий
09.05.2024 13:01 Ответить
 
 