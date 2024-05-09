Последствия удара по нефтебазе россиян в оккупированном Луганске 7 мая
7 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. У российских захватчиков сгорела нефтебаза. Последствия пожара в Артемовском районе города зафиксировали спутниковые снимки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Так, на снимках видно, что огонь уничтожил три емкости для хранения топлива.
Оккупационные власти Луганска в день атаки заявляли, что по НПЗ ударили ракетами ATACMS.
Как отмечает издание, также были данные о 5 раненых российских захватчиков.
Удар по нефтебазе в Луганске 7 мая
Сначала о пожаре на нефтебазе сообщал главарь так называемой ДНР террорист Леонид Пасечник.
По его словам, поздно ночью был нанесен удар по нефтебазе, которая расположена в черте города. На месте происшествия работали пожарные.
Впоследствии начальник Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал о последствиях пожара: сгорела нефтебаза, инфраструктура разрушена. Оккупанты искали "виновников" и обвиняли ВСУ.
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