Последствия удара по нефтебазе россиян в оккупированном Луганске 7 мая

7 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. У российских захватчиков сгорела нефтебаза. Последствия пожара в Артемовском районе города зафиксировали спутниковые снимки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, на снимках видно, что огонь уничтожил три емкости для хранения топлива.

Оккупационные власти Луганска в день атаки заявляли, что по НПЗ ударили ракетами ATACMS.

Как отмечает издание, также были данные о 5 раненых российских захватчиков.







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Удар по нефтебазе в Луганске 7 мая

Сначала о пожаре на нефтебазе сообщал главарь так называемой ДНР террорист Леонид Пасечник.

По его словам, поздно ночью был нанесен удар по нефтебазе, которая расположена в черте города. На месте происшествия работали пожарные.

Впоследствии начальник Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал о последствиях пожара: сгорела нефтебаза, инфраструктура разрушена. Оккупанты искали "виновников" и обвиняли ВСУ.