Наслідки удару по нафтобазі росіян в окупованому Луганську 7 травня. СУПУТНИКОВІ ФОТО

7 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. У російських загарбників згоріла нафтобаза. Наслідки пожежі в Артемівському районі міста зафіксували супутникові знімки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Так, на знімках видно, що вогонь знищив три місткості для зберігання палива.

Окупаційна влада Луганську в день атаки заявляла, що по НПЗ вдарили ракетами ATACMS.

Як зазначає видання, також були дані про 5 поранених російських загарбників.







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Удар по нафтобазі у Луганську 7 травня

Спочатку про пожежу на нафтобазі повідомляв ватажок так званої ДНР терорист Леонід Пасічник.

За його словами, пізно вночі було завдано удару по нафтобазі, яка розташована в межах міста. На місці події працювали пожежники.

Згодом начальник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів про наслідки пожежі: згоріла нафтобаза, інфраструктура зруйнована. Окупанти шукали "винуватців" та звинувачували ЗСУ.