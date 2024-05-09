Після пожежі на нафтобазі в окупованому Луганську у росіян виникли проблеми з пальним, ситуація на заправках критична, - ОВА

У тимчасово окупованому Луганську у російських військових почалися серйозні проблеми з пальним після удару по нафтобазі 7 травня. На заправках виник дефіцит.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Нафтобаза в Луганську допалала лише вчора, а місті і навколо нього вже виник дефіцит пального. Окупаційна влада обіцяє, що згодом все буде гаразд, однак на заправках ситуація критична", - зазначив він.

За словами Лисогора, окупанти називають ситуацію "тимчасовими труднощами".

"Як розв’язати логістичну задачу із доставкою продуктів нафтопереробки у так званій "ЛНР" поки не знають. Існуючі запаси віддають російським військовим", - додав керівник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару по "Луганському машинобудівному заводу-100". СУПУТНИКОВІ ФОТО

Пожежа в окупованому Луганську 7 травня

7 травня про пожежу на нафтобазі повідомляв ватажок так званої ДНР терорист Леонід Пасічник.

За його словами, пізно вночі було завдано удару по нафтобазі, яка розташована в межах міста. На місці події працювали пожежники.

Згодом начальник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів про наслідки пожежі: згоріла нафтобаза, інфраструктура зруйнована. Окупанти шукали "винуватців" та звинувачували ЗСУ.