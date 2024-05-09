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Новини Війна
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Після пожежі на нафтобазі в окупованому Луганську у росіян виникли проблеми з пальним, ситуація на заправках критична, - ОВА

Пожежа на нафтобазі в Луганську 7 травня 2024 року

У тимчасово окупованому Луганську у російських військових почалися серйозні проблеми з пальним після удару по нафтобазі 7 травня. На заправках виник дефіцит.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Нафтобаза в Луганську допалала лише вчора, а місті і навколо нього вже виник дефіцит пального. Окупаційна влада обіцяє, що згодом все буде гаразд, однак на заправках ситуація критична", - зазначив він.

За словами Лисогора, окупанти називають ситуацію "тимчасовими труднощами".

"Як розв’язати логістичну задачу із доставкою продуктів нафтопереробки у так званій "ЛНР" поки не знають. Існуючі запаси віддають російським військовим", - додав керівник ОВА.

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Пожежа в окупованому Луганську 7 травня

7 травня про пожежу на нафтобазі повідомляв ватажок так званої ДНР терорист Леонід Пасічник.

За його словами, пізно вночі було завдано удару по нафтобазі, яка розташована в межах міста. На місці події працювали пожежники.

Згодом начальник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів про наслідки пожежі: згоріла нафтобаза, інфраструктура зруйнована. Окупанти шукали "винуватців" та звинувачували ЗСУ.

Автор: 

Луганськ (576) окупація (6671) пожежа (4314) Лисогор Артем (40)


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Топ коментарі
+6
Хто такими ілюзіями живе? Довбуть куди треба і чим є можливість.
Критична ситуація на заправках - до дупи. Русняві танки всі будуть заправлені у будь-якому випадку.
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09.05.2024 11:46
+5
Пусть без топлива свое победобесие празднуют.
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09.05.2024 11:42
+5
Коли БК обмаль, треба ретельніше обирати цілі.
НПЗ, аеродром, нафтобаза - набагато більш цінні для русні, аніж вокзал, лікарня та пекарня.
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09.05.2024 11:53
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Пусть без топлива свое победобесие празднуют.
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09.05.2024 11:42 Відповісти
Почему дефицит только сейчас?
В ссср дефицит был ВСЕГДА и НА ВСЕ.
Получаеться это ЗСУ возвращают ссср в Луганск... а не старик кабаев
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09.05.2024 12:46 Відповісти
Поки Україна думає,живе ілюзіями,що поверне окуповані території такими якими вони були десять років тому,доти толку не буде.Це українська територія,тому обмежень до застосування зброї по інфраструктурі та важливо забезпечуючими ресурсами нема.Так це буде непридатна зона для життя ,але інакше не вийде.
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09.05.2024 11:43 Відповісти
Хто такими ілюзіями живе? Довбуть куди треба і чим є можливість.
Критична ситуація на заправках - до дупи. Русняві танки всі будуть заправлені у будь-якому випадку.
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09.05.2024 11:46 Відповісти
Я світло,є вода,працюють жд вокзали,мости,лікарні,пекарні......Все це працює на фронт ворога.
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09.05.2024 11:52 Відповісти
Коли БК обмаль, треба ретельніше обирати цілі.
НПЗ, аеродром, нафтобаза - набагато більш цінні для русні, аніж вокзал, лікарня та пекарня.
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09.05.2024 11:53 Відповісти
Може й так.
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09.05.2024 11:59 Відповісти
Любий ресурс КІНЕЧНИЙ
Це тільки кацапська пропаганда зі всіх куйло-рупорів волає "люди не закончаться", "бензин не закончиться", "танки не закончаться"...
ВСЕ закінчується - ВСЕ що НЕ БЕСКІНЕЧНЕ
А бескінечні лише Всесвіт і кацапська самовпевненість в своїй бескінечності
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09.05.2024 12:53 Відповісти
Може ще поспівчувати?
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09.05.2024 11:54 Відповісти
А у нас лучше? А у нас скоро машины и недвижимость ТЦК будут отбирать. Давайте посмеемся.
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09.05.2024 12:03 Відповісти
Болить за окупантів, кацапе?
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09.05.2024 12:20 Відповісти
Коли у рашистів постане ділема куди виділяти пальне: на армію чи на народне хозяйство, то кремляді стопудово нададуть перевагу армії. А раби най затягують пояси та кладуть зуби на полицю. Але навіть це не викличе якихось дій на супротив владі - раби бунтують мовчки і на колінах. Тому, щоб зменшити кількість пального для окупантів, потрібно й надалі підтримувати московитський флешмоб "збий безпілотник НПЗ - допоможи аналоговнєтному ППО!"

Ну і профспілкам наших відьом треба подяку висловити: на московії шось десь тоне, десь палає, десь замерзає і (ГОЛОВНЕ) то все не пересікається і не заважає одне одному!
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09.05.2024 12:24 Відповісти
 
 