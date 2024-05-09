Після пожежі на нафтобазі в окупованому Луганську у росіян виникли проблеми з пальним, ситуація на заправках критична, - ОВА
У тимчасово окупованому Луганську у російських військових почалися серйозні проблеми з пальним після удару по нафтобазі 7 травня. На заправках виник дефіцит.
Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Нафтобаза в Луганську допалала лише вчора, а місті і навколо нього вже виник дефіцит пального. Окупаційна влада обіцяє, що згодом все буде гаразд, однак на заправках ситуація критична", - зазначив він.
За словами Лисогора, окупанти називають ситуацію "тимчасовими труднощами".
"Як розв’язати логістичну задачу із доставкою продуктів нафтопереробки у так званій "ЛНР" поки не знають. Існуючі запаси віддають російським військовим", - додав керівник ОВА.
Пожежа в окупованому Луганську 7 травня
7 травня про пожежу на нафтобазі повідомляв ватажок так званої ДНР терорист Леонід Пасічник.
За його словами, пізно вночі було завдано удару по нафтобазі, яка розташована в межах міста. На місці події працювали пожежники.
Згодом начальник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів про наслідки пожежі: згоріла нафтобаза, інфраструктура зруйнована. Окупанти шукали "винуватців" та звинувачували ЗСУ.
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В ссср дефицит был ВСЕГДА и НА ВСЕ.
Получаеться это ЗСУ возвращают ссср в Луганск... а не старик кабаев
Критична ситуація на заправках - до дупи. Русняві танки всі будуть заправлені у будь-якому випадку.
НПЗ, аеродром, нафтобаза - набагато більш цінні для русні, аніж вокзал, лікарня та пекарня.
Це тільки кацапська пропаганда зі всіх куйло-рупорів волає "люди не закончаться", "бензин не закончиться", "танки не закончаться"...
ВСЕ закінчується - ВСЕ що НЕ БЕСКІНЕЧНЕ
А бескінечні лише Всесвіт і кацапська самовпевненість в своїй бескінечності
Ну і профспілкам наших відьом треба подяку висловити: на московії шось десь тоне, десь палає, десь замерзає і (ГОЛОВНЕ) то все не пересікається і не заважає одне одному!