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У тимчасово окупованому Луганську згоріла нафтобаза росіян: зруйновано інфраструктуру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську. Російські окупанти заявили, що згоріла нафтобаза. Шукають "винуватців".

Як інформує Цензор.НЕТ, про наслідки пожежі в окупованому Луганську розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована – окупанти шукають винуватців. Кажуть, що ЗСУ. Для нас головне – це результат. Загарбники самі знають, що відновлювати такі об’єкти їм ніхто не буде. А заправляти російську військову техніку стане набагато складніше", - зазначив Лисогор.

Що відомо про пожежу в Луганську 7 травня

Раніше про пожежу на нафтобазі повідомляв ватажок так званої ДНР терорист Леонід Пасічник.

За його словами, пізно вночі було завдано удару по нафтобазі, яка розташована в межах міста. На місці події працювали пожежники.

Наразі окупаційна "влада" уточнює інформацію про кількість постраждалих.

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Пожежа в Луганську 7 травня 2024 року

Автор: 

Луганськ (576) окупація (6687) пожежа (4325) Лисогор Артем (44)


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Топ коментарі
+12
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08.05.2024 12:41
+10
Ну й добре,навіщо їм нафтобаза?Кінь,тєлєга,все як у дідов повинно бути!!!
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08.05.2024 12:41
+9
Все мокшанське нехай згорить на нашій землі разом із кацапами
і колаборантами 🤬
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08.05.2024 12:59
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Дивно! А до вторгнення, отих стрілкових-диркіних з московії в Україну, такого,в Луганській області, і не було!!
Тільки, оті ряжені з рпц мп, біснувалася і волали, щоб прутін, їм щось там ввів, кудись….!
Рябченко симоненко єфремов штепа, можуть, це підтвердити!!
Усі у вишиванках і мирно, працювали, в отих чорних копанках ригоАНАЛІВ, для Звягільського….
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08.05.2024 12:40 Відповісти
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08.05.2024 12:41 Відповісти
Ну й добре,навіщо їм нафтобаза?Кінь,тєлєга,все як у дідов повинно бути!!!
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08.05.2024 12:41 Відповісти
таке як скажете: кінь тєлєга. це ж технологічний прорив, потребує знань та вмінь користування.
волокуши саме те, що треба....
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08.05.2024 13:27 Відповісти
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08.05.2024 12:44 Відповісти
А от і ніт! Хай курять, курва, де-попало. І де не попало, хай теж курять!
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08.05.2024 13:49 Відповісти
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08.05.2024 14:05 Відповісти
Все мокшанське нехай згорить на нашій землі разом із кацапами
і колаборантами 🤬
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08.05.2024 12:59 Відповісти
Я все хочу вже побачити футболочки і інший мерч з написом "Не смешите мои АТАКАМСы".
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08.05.2024 13:16 Відповісти
Это была контрольная проба праздничного салюта в преддверии 9 мая.. )
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08.05.2024 14:00 Відповісти
 
 