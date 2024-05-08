У тимчасово окупованому Луганську згоріла нафтобаза росіян: зруйновано інфраструктуру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську. Російські окупанти заявили, що згоріла нафтобаза. Шукають "винуватців".

Як інформує Цензор.НЕТ, про наслідки пожежі в окупованому Луганську розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована – окупанти шукають винуватців. Кажуть, що ЗСУ. Для нас головне – це результат. Загарбники самі знають, що відновлювати такі об’єкти їм ніхто не буде. А заправляти російську військову техніку стане набагато складніше", - зазначив Лисогор.

Що відомо про пожежу в Луганську 7 травня

Раніше про пожежу на нафтобазі повідомляв ватажок так званої ДНР терорист Леонід Пасічник.

За його словами, пізно вночі було завдано удару по нафтобазі, яка розташована в межах міста. На місці події працювали пожежники.

Наразі окупаційна "влада" уточнює інформацію про кількість постраждалих.

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