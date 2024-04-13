УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9144 відвідувача онлайн
Новини Фото
8 760 45

У Луганську прогриміли вибухи, піднімається дим у районі автовокзалу. ВIДЕО

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про вибухи та прильоти у тимчасово окупованому Луганську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Ракетного удару було завдано по Луганську, ймовірно, в районі автовокзалу", - йдеться у повідомленні.

"У Луганську пролунало кілька гучних хлопків, піднімається чорний дим", - також інформує "РИА-Новости".

Тим часом у соцмережах активно поширюються відео та фото, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки ударів по Луганську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти перевіряють авто на в’їзді до окупованого Луганська, обшукують чоловіків, готуються до примусової мобілізації

луганськ прильот

Більше інформації щодо удару по Луганську наразі не відомо. 

Автор: 

вибух (4449) Луганськ (576)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
13.04.2024 12:40
+13
Добра новина!! Добра!!!
показати весь коментар
13.04.2024 12:18
+12
Судячи по стовпу диму,то гарно
прилетіло,маємо надію,що в ціль.
показати весь коментар
13.04.2024 12:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добра новина!! Добра!!!
показати весь коментар
13.04.2024 12:18 Відповісти
Довга рука ніде не поділася?
показати весь коментар
13.04.2024 13:11 Відповісти
Присвоїти Луганську почесне звання "Горааад-прьєдатєль", Донецьку теж... і хай лугандонці з даунбассітамі відчують на своїй шкірі і скотинячому рилі фсьє прєлєсті рюзьгава міра🤔🧐😁
До речі,- там нашіх людєй ньєтъ, забудьте, ця байка від зежопи для тих, комукакаяразніца, тому - зрівняти, ******* до рівня грунтових вод,- та залити бетоном, що використовується для будівництва злітних смуг, нехай буде санітарная зона, все, як хотів ********* 🤗 Немає рюзьгагаварящіх, - не буде рюзьгава міра
показати весь коментар
13.04.2024 13:16 Відповісти
І позбавити статусу обласних центрів -- обох.

Після звільнення центром Донецької області можна зробити Мирноград. Або Нью-Йорк.
показати весь коментар
13.04.2024 15:11 Відповісти
Оце діло

так і має бути
показати весь коментар
13.04.2024 16:06 Відповісти
Луганскую раскассировать нах. Раздать земли Харьковской и Донецкой. Донецк переименовать в Юзовку. Восстановить историческую справедливость. И Британии будет приятно.
показати весь коментар
14.04.2024 08:54 Відповісти
Г'юзборо -- Hughesborough
показати весь коментар
14.04.2024 12:41 Відповісти
Ваащета лоханск.
показати весь коментар
13.04.2024 17:40 Відповісти
А та территория, Украина, или нет? Люди там украинци или нет?
показати весь коментар
13.04.2024 14:27 Відповісти
там вже 10 років з кацапськими паспортами живуть і рублі ходять ,воюють вони за ***** , то хто вони ?
показати весь коментар
13.04.2024 14:47 Відповісти
Вони грали ролі українці при вояжах за пенсією та гуманітаркою, не забуваючи отримувати і рашистську
показати весь коментар
13.04.2024 16:07 Відповісти
А зараз біженцями в Канадах та США створюють негативне враження щодо українців. Бикують, розмовляють псячою, вимагають преференції як зубожілі постражданці.
показати весь коментар
13.04.2024 19:35 Відповісти
Уже нет. Украинцы выехали за 10 лет.
показати весь коментар
14.04.2024 08:55 Відповісти
опять рукожопые кабы не туда сбросили?)
показати весь коментар
13.04.2024 12:19 Відповісти
Судячи по стовпу диму,то гарно
прилетіло,маємо надію,що в ціль.
показати весь коментар
13.04.2024 12:30 Відповісти
А що їм? За ,,восємь лєт,, хіба не звикли?
показати весь коментар
13.04.2024 12:37 Відповісти
Дамбілі бамбас?
показати весь коментар
13.04.2024 13:00 Відповісти
дужик-тужик
показати весь коментар
14.04.2024 01:01 Відповісти
Мабуть, чистять місто від «сміття з московії», готуються до звільнення від орків прутіна!!
Слава Україні!
показати весь коментар
13.04.2024 12:39 Відповісти
Удар був нанесений по Луганському машинобудівному заводу, на якому, за попередніми даними, знаходиться ворожа рембаза (c)
показати весь коментар
13.04.2024 12:39 Відповісти
Їбоніть по савецькій, що в лєнінському районі, де ***** моя кума с пасічником сидить. На крайній випадок хоч повсираються.
показати весь коментар
13.04.2024 12:39 Відповісти
Особисте щось? Бери автомат і вперед.....
показати весь коментар
13.04.2024 13:25 Відповісти
Ото ви добрий кум😂
показати весь коментар
13.04.2024 16:08 Відповісти
кума хоч не жадна була?
показати весь коментар
13.04.2024 20:18 Відповісти
Хлапок і задімлєніє.
показати весь коментар
13.04.2024 12:40 Відповісти
Ілі учєнія па сбітію ракєт автавакзаламі (насправді військовим об'єктом в районі автовокзалу. У нас не так багато ракет для ударів по автобусі з групою мзкало-ублюдків на борту)
показати весь коментар
13.04.2024 13:08 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2024 12:40 Відповісти
Оренбургом менше, і йу з ним.
показати весь коментар
13.04.2024 12:55 Відповісти
це мацкалі до приходу китайців
заливають чеки для посадки рису
показати весь коментар
13.04.2024 18:29 Відповісти
https://t.me/RBC_ua_news РБК-Україна https://t.me/RBC_ua_news

https://t.me/RBC_ua_news/91651 0:12

📹💥Момент "прильоту" по Луганську

У мережі пишуть про можливий "приліт" по машинобудівному заводу, який окупанти використовують у військових цілях.

Більше новин тут 👉 http://rbc.ua/ rbc.ua
показати весь коментар
13.04.2024 12:50 Відповісти
Комусь уже *тауруси* примарились.
показати весь коментар
13.04.2024 12:53 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2024 13:17 Відповісти
А що там за бавовна у херчі
показати весь коментар
13.04.2024 12:56 Відповісти
Кацапы приехали на ЭКСКУРСИЮ?
На автобусах?
Странно...
Раньше кацапы приезжали на Камазах...
показати весь коментар
13.04.2024 13:02 Відповісти
Восємь лєт (ілі уже дєсять?) донбілі Бамбас, і вот тєпєрь апять. А так уютнєнько било, па-дамашнєму ©
показати весь коментар
13.04.2024 13:06 Відповісти
Давно пора з Донецька і Луганська зробити Авдіївку та Бахмут.Наших там давно немає.
показати весь коментар
13.04.2024 13:23 Відповісти
Не далеко от автовокзала находится авиационный завод и военный аэродром
показати весь коментар
13.04.2024 13:59 Відповісти
Storm Shadow прилетели по машиностроительному заводу.

показати весь коментар
13.04.2024 14:54 Відповісти
И к чему это?
Все я видел и читал. Не слепой.
Ты был в Луганске? Видел этот машиностроительный завод?
показати весь коментар
13.04.2024 18:13 Відповісти
 
 