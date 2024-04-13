У Луганську прогриміли вибухи, піднімається дим у районі автовокзалу. ВIДЕО
Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про вибухи та прильоти у тимчасово окупованому Луганську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Ракетного удару було завдано по Луганську, ймовірно, в районі автовокзалу", - йдеться у повідомленні.
"У Луганську пролунало кілька гучних хлопків, піднімається чорний дим", - також інформує "РИА-Новости".
Тим часом у соцмережах активно поширюються відео та фото, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки ударів по Луганську.
Більше інформації щодо удару по Луганську наразі не відомо.
Топ коментарі
+24 Виталий #548501
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+13 Olena Teslenko
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+12 Нина Карпенко
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До речі,- там нашіх людєй ньєтъ, забудьте, ця байка від зежопи для тих, комукакаяразніца, тому - зрівняти, ******* до рівня грунтових вод,- та залити бетоном, що використовується для будівництва злітних смуг, нехай буде санітарная зона, все, як хотів ********* 🤗 Немає рюзьгагаварящіх, - не буде рюзьгава міра
Після звільнення центром Донецької області можна зробити Мирноград. Або Нью-Йорк.
так і має бути
прилетіло,маємо надію,що в ціль.
Слава Україні!
заливають чеки для посадки рису
https://t.me/RBC_ua_news/91651 0:12
📹💥Момент "прильоту" по Луганську
У мережі пишуть про можливий "приліт" по машинобудівному заводу, який окупанти використовують у військових цілях.
Більше новин тут 👉 http://rbc.ua/ rbc.ua
На автобусах?
Странно...
Раньше кацапы приезжали на Камазах...
Все я видел и читал. Не слепой.
Ты был в Луганске? Видел этот машиностроительный завод?