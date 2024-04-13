У Луганську прогриміли вибухи, піднімається дим у районі автовокзалу. ВIДЕО

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про вибухи та прильоти у тимчасово окупованому Луганську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Ракетного удару було завдано по Луганську, ймовірно, в районі автовокзалу", - йдеться у повідомленні.

"У Луганську пролунало кілька гучних хлопків, піднімається чорний дим", - також інформує "РИА-Новости".

Тим часом у соцмережах активно поширюються відео та фото, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки ударів по Луганську.

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Більше інформації щодо удару по Луганську наразі не відомо.