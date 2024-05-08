Во временно оккупированном Луганске сгорела нефтебаза россиян: разрушена инфраструктура. ФОТО

Вечером 7 мая масштабный пожар вспыхнул во временно оккупированном Луганске. Российские оккупанты заявили, что сгорела нефтебаза. Ищут "виновников".

Как информирует Цензор.НЕТ, о последствиях пожара в оккупированном Луганске рассказал начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Продукты переработки выгорели, инфраструктура разрушена - оккупанты ищут виновников. Говорят, что ВСУ. Для нас главное - это результат. Захватчики сами знают, что восстанавливать такие объекты им никто не будет. А заправлять российскую военную технику станет гораздо сложнее", - отметил Лысогор.

Что известно о пожаре в Луганске 7 мая

Ранее о пожаре на нефтебазе сообщал главарь так называемой ДНР террорист Леонид Пасечник.

По его словам, поздно ночью был нанесен удар по нефтебазе, которая расположена в черте города. На месте происшествия работали пожарные.

Сейчас оккупационные "власти" уточняют информацию о количестве пострадавших.

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