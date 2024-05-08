Во временно оккупированном Луганске сгорела нефтебаза россиян: разрушена инфраструктура. ФОТО
Вечером 7 мая масштабный пожар вспыхнул во временно оккупированном Луганске. Российские оккупанты заявили, что сгорела нефтебаза. Ищут "виновников".
Как информирует Цензор.НЕТ, о последствиях пожара в оккупированном Луганске рассказал начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.
"Продукты переработки выгорели, инфраструктура разрушена - оккупанты ищут виновников. Говорят, что ВСУ. Для нас главное - это результат. Захватчики сами знают, что восстанавливать такие объекты им никто не будет. А заправлять российскую военную технику станет гораздо сложнее", - отметил Лысогор.
Что известно о пожаре в Луганске 7 мая
Ранее о пожаре на нефтебазе сообщал главарь так называемой ДНР террорист Леонид Пасечник.
По его словам, поздно ночью был нанесен удар по нефтебазе, которая расположена в черте города. На месте происшествия работали пожарные.
Сейчас оккупационные "власти" уточняют информацию о количестве пострадавших.
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Тільки, оті ряжені з рпц мп, біснувалася і волали, щоб прутін, їм щось там ввів, кудись….!
Рябченко симоненко єфремов штепа, можуть, це підтвердити!!
Усі у вишиванках і мирно, працювали, в отих чорних копанках ригоАНАЛІВ, для Звягільського….
волокуши саме те, що треба....
і колаборантами 🤬