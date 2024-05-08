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Во временно оккупированном Луганске сгорела нефтебаза россиян: разрушена инфраструктура. ФОТО

У Луганську згоріла нафтобаза росіян 7 травня 2024 року

Вечером 7 мая масштабный пожар вспыхнул во временно оккупированном Луганске. Российские оккупанты заявили, что сгорела нефтебаза. Ищут "виновников".

Как информирует Цензор.НЕТ, о последствиях пожара в оккупированном Луганске рассказал начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Продукты переработки выгорели, инфраструктура разрушена - оккупанты ищут виновников. Говорят, что ВСУ. Для нас главное - это результат. Захватчики сами знают, что восстанавливать такие объекты им никто не будет. А заправлять российскую военную технику станет гораздо сложнее", - отметил Лысогор.

Что известно о пожаре в Луганске 7 мая

Ранее о пожаре на нефтебазе сообщал главарь так называемой ДНР террорист Леонид Пасечник.

По его словам, поздно ночью был нанесен удар по нефтебазе, которая расположена в черте города. На месте происшествия работали пожарные.

Сейчас оккупационные "власти" уточняют информацию о количестве пострадавших.

Также смотрите: В Луганске прогремели взрывы, поднимается дым в районе автовокзала. ВИДЕО

Пожежа в Луганську 7 травня 2024 року

Автор: 

Луганск (3164) оккупация (10137) пожар (5944) Лысогор Артем (33)


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Топ комментарии
+12
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08.05.2024 12:41
+10
Ну й добре,навіщо їм нафтобаза?Кінь,тєлєга,все як у дідов повинно бути!!!
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08.05.2024 12:41
+9
Все мокшанське нехай згорить на нашій землі разом із кацапами
і колаборантами 🤬
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08.05.2024 12:59
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Дивно! А до вторгнення, отих стрілкових-диркіних з московії в Україну, такого,в Луганській області, і не було!!
Тільки, оті ряжені з рпц мп, біснувалася і волали, щоб прутін, їм щось там ввів, кудись….!
Рябченко симоненко єфремов штепа, можуть, це підтвердити!!
Усі у вишиванках і мирно, працювали, в отих чорних копанках ригоАНАЛІВ, для Звягільського….
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08.05.2024 12:40 Ответить
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08.05.2024 12:41 Ответить
Ну й добре,навіщо їм нафтобаза?Кінь,тєлєга,все як у дідов повинно бути!!!
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08.05.2024 12:41 Ответить
таке як скажете: кінь тєлєга. це ж технологічний прорив, потребує знань та вмінь користування.
волокуши саме те, що треба....
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08.05.2024 13:27 Ответить
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08.05.2024 12:44 Ответить
А от і ніт! Хай курять, курва, де-попало. І де не попало, хай теж курять!
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08.05.2024 13:49 Ответить
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08.05.2024 14:05 Ответить
Все мокшанське нехай згорить на нашій землі разом із кацапами
і колаборантами 🤬
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08.05.2024 12:59 Ответить
Я все хочу вже побачити футболочки і інший мерч з написом "Не смешите мои АТАКАМСы".
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08.05.2024 13:16 Ответить
Это была контрольная проба праздничного салюта в преддверии 9 мая.. )
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08.05.2024 14:00 Ответить
 
 