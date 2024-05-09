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Новости Война
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После пожара на нефтебазе в оккупированном Луганске у россиян возникли проблемы с горючим, ситуация на заправках критическая, - ОВА

Пожежа на нафтобазі в Луганську 7 травня 2024 року

Во временно оккупированном Луганске у российских военных начались серьезные проблемы с горючим после удара по нефтебазе 7 мая. На заправках возник дефицит.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Нефтебаза в Луганске догорела только вчера, а в городе и вокруг него уже возник дефицит топлива. Оккупационные власти обещают, что вскоре все будет хорошо, однако на заправках ситуация критическая", - отметил он.

По словам Лысогора, оккупанты называют ситуацию "временными трудностями".

"Как решить логистическую задачу с доставкой продуктов нефтепереработки, в так называемой "ЛНР" пока не знают. Существующие запасы отдают российским военным", - добавил руководитель ОВА.

Также смотрите: Во временно оккупированном Луганске сгорела нефтебаза россиян: разрушена инфраструктура. ФОТО

Пожар в оккупированном Луганске 7 мая

7 мая о пожаре на нефтебазе сообщал главарь так называемой ДНР террорист Леонид Пасечник.

По его словам, поздно ночью был нанесен удар по нефтебазе, расположенной в черте города. На месте происшествия работали пожарные.

Впоследствии начальник Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал о последствиях пожара: сгорела нефтебаза, инфраструктура разрушена. Оккупанты искали "виновников" и обвиняли ВСУ.

Автор: 

Луганск (3164) оккупация (10121) пожар (5934) Лысогор Артем (31)


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Топ комментарии
+6
Хто такими ілюзіями живе? Довбуть куди треба і чим є можливість.
Критична ситуація на заправках - до дупи. Русняві танки всі будуть заправлені у будь-якому випадку.
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09.05.2024 11:46
+5
Пусть без топлива свое победобесие празднуют.
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09.05.2024 11:42
+5
Коли БК обмаль, треба ретельніше обирати цілі.
НПЗ, аеродром, нафтобаза - набагато більш цінні для русні, аніж вокзал, лікарня та пекарня.
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09.05.2024 11:53
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Пусть без топлива свое победобесие празднуют.
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09.05.2024 11:42 Ответить
Почему дефицит только сейчас?
В ссср дефицит был ВСЕГДА и НА ВСЕ.
Получаеться это ЗСУ возвращают ссср в Луганск... а не старик кабаев
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09.05.2024 12:46 Ответить
Поки Україна думає,живе ілюзіями,що поверне окуповані території такими якими вони були десять років тому,доти толку не буде.Це українська територія,тому обмежень до застосування зброї по інфраструктурі та важливо забезпечуючими ресурсами нема.Так це буде непридатна зона для життя ,але інакше не вийде.
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09.05.2024 11:43 Ответить
Хто такими ілюзіями живе? Довбуть куди треба і чим є можливість.
Критична ситуація на заправках - до дупи. Русняві танки всі будуть заправлені у будь-якому випадку.
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09.05.2024 11:46 Ответить
Я світло,є вода,працюють жд вокзали,мости,лікарні,пекарні......Все це працює на фронт ворога.
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09.05.2024 11:52 Ответить
Коли БК обмаль, треба ретельніше обирати цілі.
НПЗ, аеродром, нафтобаза - набагато більш цінні для русні, аніж вокзал, лікарня та пекарня.
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09.05.2024 11:53 Ответить
Може й так.
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09.05.2024 11:59 Ответить
Любий ресурс КІНЕЧНИЙ
Це тільки кацапська пропаганда зі всіх куйло-рупорів волає "люди не закончаться", "бензин не закончиться", "танки не закончаться"...
ВСЕ закінчується - ВСЕ що НЕ БЕСКІНЕЧНЕ
А бескінечні лише Всесвіт і кацапська самовпевненість в своїй бескінечності
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09.05.2024 12:53 Ответить
Може ще поспівчувати?
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09.05.2024 11:54 Ответить
А у нас лучше? А у нас скоро машины и недвижимость ТЦК будут отбирать. Давайте посмеемся.
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09.05.2024 12:03 Ответить
Болить за окупантів, кацапе?
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09.05.2024 12:20 Ответить
Коли у рашистів постане ділема куди виділяти пальне: на армію чи на народне хозяйство, то кремляді стопудово нададуть перевагу армії. А раби най затягують пояси та кладуть зуби на полицю. Але навіть це не викличе якихось дій на супротив владі - раби бунтують мовчки і на колінах. Тому, щоб зменшити кількість пального для окупантів, потрібно й надалі підтримувати московитський флешмоб "збий безпілотник НПЗ - допоможи аналоговнєтному ППО!"

Ну і профспілкам наших відьом треба подяку висловити: на московії шось десь тоне, десь палає, десь замерзає і (ГОЛОВНЕ) то все не пересікається і не заважає одне одному!
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09.05.2024 12:24 Ответить
 
 