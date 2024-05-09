После пожара на нефтебазе в оккупированном Луганске у россиян возникли проблемы с горючим, ситуация на заправках критическая, - ОВА
Во временно оккупированном Луганске у российских военных начались серьезные проблемы с горючим после удара по нефтебазе 7 мая. На заправках возник дефицит.
Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Нефтебаза в Луганске догорела только вчера, а в городе и вокруг него уже возник дефицит топлива. Оккупационные власти обещают, что вскоре все будет хорошо, однако на заправках ситуация критическая", - отметил он.
По словам Лысогора, оккупанты называют ситуацию "временными трудностями".
"Как решить логистическую задачу с доставкой продуктов нефтепереработки, в так называемой "ЛНР" пока не знают. Существующие запасы отдают российским военным", - добавил руководитель ОВА.
Пожар в оккупированном Луганске 7 мая
7 мая о пожаре на нефтебазе сообщал главарь так называемой ДНР террорист Леонид Пасечник.
По его словам, поздно ночью был нанесен удар по нефтебазе, расположенной в черте города. На месте происшествия работали пожарные.
Впоследствии начальник Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал о последствиях пожара: сгорела нефтебаза, инфраструктура разрушена. Оккупанты искали "виновников" и обвиняли ВСУ.
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В ссср дефицит был ВСЕГДА и НА ВСЕ.
Получаеться это ЗСУ возвращают ссср в Луганск... а не старик кабаев
Критична ситуація на заправках - до дупи. Русняві танки всі будуть заправлені у будь-якому випадку.
НПЗ, аеродром, нафтобаза - набагато більш цінні для русні, аніж вокзал, лікарня та пекарня.
Це тільки кацапська пропаганда зі всіх куйло-рупорів волає "люди не закончаться", "бензин не закончиться", "танки не закончаться"...
ВСЕ закінчується - ВСЕ що НЕ БЕСКІНЕЧНЕ
А бескінечні лише Всесвіт і кацапська самовпевненість в своїй бескінечності
Ну і профспілкам наших відьом треба подяку висловити: на московії шось десь тоне, десь палає, десь замерзає і (ГОЛОВНЕ) то все не пересікається і не заважає одне одному!