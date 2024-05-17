УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11954 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
23 568 58

Мешканець російського Новоросійська спостерігає за атакою ударних БПЛА і вибухами: "#банаврот. Нас #бут. От, молодцы". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець російського Новоросійська фільмує атаку безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в кадр росіянина потрапили вибухи після влучання БПЛА та проліт одного із безпілотників.

Увага! Ненормативна лексика!

Нагадаємо, за словами місцевих мешканців у районі Новоросійська, у Краснодарському краї, пролунало понад 20 вибухів. Вони чули характерний звук прольоту дронів, а також бачили, як ракета влучила у порт. Після цього там виникла пожежа. Попередньо, під ударом БПЛА нібито були Новоросійський мазутний термінал та термінал "Транснафти".

Також у мережі повідомили, що порт Новоросійська нібито знеструмлений після прильоту.

Дивіться: Росіяни на Бєлгородщині спостерігають за атакою БПЛА та своєю палаючою бронемашиною: "Ах#еть, бл#дь! Там три "Шмеля". Сейчас, п#здец, будет #башить!". ВIДЕО

Пізніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про "безуспішну українську атаку". За його словами, російська протиповітряна оборона нібито знешкодила понад 10 дронів, через падіння уламків "виникли локальні загоряння".

В оперативному штабі Краснодарського краї повідомили, шо нібито українські безпілотники атакували Туапсе. Унаслідок падіння апарата сталося загоряння на території нафтопереробного заводу. При цьому місцеві мешканці чули вибух, після якого почав лунати сигнал повітряної тривоги.

Також дивіться: Безпілотники атакували НПЗ у Волгоградській області (РФ), виникла пожежа. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4153) НПЗ (588) росія (65146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+59
Це ще не ****.це тільки прєдворітєльниє ласкі.
показати весь коментар
17.05.2024 13:01
+35
Красівоє! куди задонатить, щоб павтаріть ?
показати весь коментар
17.05.2024 13:05
+30
Щоб вас не їбали то вйобуйте з України.
показати весь коментар
17.05.2024 13:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Клас!!!
показати весь коментар
17.05.2024 13:00 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2024 22:24 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2024 13:01 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2024 16:46 Відповісти
Це ще не ****.це тільки прєдворітєльниє ласкі.
показати весь коментар
17.05.2024 13:01 Відповісти
Щоб вас не їбали то вйобуйте з України.
показати весь коментар
17.05.2024 13:01 Відповісти
Та вот оні какіє - НОВОСЙОЙРСК і ТУЧА ФЗНАМЗНОН!
показати весь коментар
17.05.2024 13:02 Відповісти
Веніамін Кондратьєв - яке тупе расіянське ім'я. Зразу зрозуміло, що не скаже ця істота - все збреше. Охоронець гулагу.
показати весь коментар
17.05.2024 13:03 Відповісти
Не "російське", а єврейське! "Син правої руки" В переносному сенсі - "найближчий", "улюблений" У кацапів взагалі немає "своїх" імен Почнемо з того, що значна частина імен в Європі - це імена, пов"язані з християнізацією Тому ці імена походять від єврейських коренів, а також грецьких та римських - Іван (Іонаханна), Марія (Марьям), Дмитро (Деметріус), Максим, Сергій Потім не треба забувать імена норманські - Ольга (Хельга), Ігор(Інгвар) Частина імен слов"янських народів пішла з язичницьких часів (Володимир, Ростислав, Людмила) Частина були просто перекладами з грецьких чи римських імен (Любов, Надія) Але на території Московії була зовсім інша картина: туди просто перенесли весь цей пласт імен, з Києва, разом з християнством Мав також і вплив тюрксько-іранський Згадай знаменитого пушкінського "Руслана"! Це ж не що інше, як видозмінена форма іранського імені "Арслан" ("Лев") Імена місцеві (фінно-угорські) просто щезли з часом ще в часи формування Великого князівства московського)
показати весь коментар
18.05.2024 04:46 Відповісти
Я мав на увазі не якісь історичні(як тобі помилково здається) аспекти, а какофонію звуків в аспекті музичної гармонії.
показати весь коментар
18.05.2024 08:44 Відповісти
Ти чимось незадоволений?
показати весь коментар
18.05.2024 09:00 Відповісти
То вже не твоя справа.
показати весь коментар
18.05.2024 09:03 Відповісти
Само-собою! Бо (на відміну від тебе) - я дурниці не пишу Написання дурниць - це виключно ТВОЯ справа! З чим тебе й поздоровляю!
показати весь коментар
18.05.2024 09:11 Відповісти
Хіба дурня, написана тобою тут,, є відповідь на попередній комент? Люди не можуть бути такими неадекватами. В військовому в тебе 7Б?
показати весь коментар
18.05.2024 09:16 Відповісти
Я бачу -ти "дорогий" лише сам для себе Бо ніхто на написані тобою дурниці не реагує Це ім"я по усьому світу носять люди яким ти і "в підметки не годишся" Ще не відомо - наскільки "кокофонічно" звучить твоє ім"я Особливо для людей інших національностей!
показати весь коментар
18.05.2024 09:32 Відповісти
До речі - "військового" у мене немає Я його здав, після того, як отримав офіцерські погони Так що "не тужся" - я тут ще не таких як ти "садив у калюжу"
показати весь коментар
18.05.2024 09:44 Відповісти
Мєнт?
показати весь коментар
18.05.2024 09:48 Відповісти
Дебіп?
показати весь коментар
18.05.2024 11:34 Відповісти
Шикарный, очень интересный исторический материал по именам.

Респект пану Яру Холодному за этот пост.
показати весь коментар
19.05.2024 19:42 Відповісти
красівоє.
показати весь коментар
17.05.2024 13:04 Відповісти
Красівоє! куди задонатить, щоб павтаріть ?
показати весь коментар
17.05.2024 13:05 Відповісти
Чєм большє русскіх убіваєшь, тєм большє нравішься ти ім.
показати весь коментар
17.05.2024 13:06 Відповісти
Ну що ж, крєпчайте кацапи.
показати весь коментар
17.05.2024 13:06 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2024 13:06 Відповісти
Нарахував 13 "нібито"...
показати весь коментар
17.05.2024 13:08 Відповісти
Оце красота.
показати весь коментар
17.05.2024 13:09 Відповісти
Де єнот!?
Це ж той самий порт, а не хухри-мухри.
показати весь коментар
17.05.2024 13:09 Відповісти
Я вже тут....

показати весь коментар
17.05.2024 13:17 Відповісти
Такі вибухи повинні бути кожен день щоб розбомбити ті усі їхні заводи нахєр!
показати весь коментар
17.05.2024 13:17 Відповісти
пальне з білораші будуть возить і вже возять.
По нафтових терміналах в портах і єлектростанціїях треба - роботи ще не початий край
показати весь коментар
17.05.2024 13:42 Відповісти
"#банаврот. Нас #бут. От, молодцы" Джерело:
*************


показати весь коментар
17.05.2024 13:18 Відповісти
Усьо пазбівалі… Слава Україні!
показати весь коментар
17.05.2024 13:23 Відповісти
а тепер по ТЕС мацкви..
показати весь коментар
17.05.2024 13:27 Відповісти
Вас, холопи, ху.. ло ї.. е вже більше 20 років, так що, як кажуть, не звикати!😁
показати весь коментар
17.05.2024 13:31 Відповісти
Мешканець російського Покаросійська бухий як чіп. Вони там мабуть всі такі.
показати весь коментар
17.05.2024 13:37 Відповісти
Того ванюшку посядять напевно
показати весь коментар
17.05.2024 14:03 Відповісти
Ничего таконо не было.
Был эффект линзы, пустой флакон от бояры, луч солнца, возгорание травы...
показати весь коментар
17.05.2024 14:17 Відповісти
..нафтоперевалку треба бомбити в останню чергу! коли уся нафтопереробка Московії вжЕ лежатиме...!
сподіваймося, що атаками дронів керує не засланець кремля дермак
показати весь коментар
17.05.2024 14:23 Відповісти
..А кто там ещё "засланець кремля", можно ознакомиться с полным списком? )
показати весь коментар
17.05.2024 14:56 Відповісти
...усі архіви повних списків різних категорій в наявності у Портнова.. і вони оперативно оновлюються цифровими аніматорами Зєлєнскага..
показати весь коментар
17.05.2024 15:58 Відповісти
Кто такой Портнов, как его найти?
показати весь коментар
17.05.2024 17:27 Відповісти
..знайти портнова - елементарно, тільки спочатку треба отримати доступ к тЄлу жирному дермака, а вже у опікуна неповносправного (і навіть вже в.о. преза) Зєлі є всі "концИ нужних людішек"...
показати весь коментар
17.05.2024 17:33 Відповісти
И это вы считаете "елементарно"?
показати весь коментар
17.05.2024 19:58 Відповісти
..і як ви дожили до свого віку?
показати весь коментар
17.05.2024 20:13 Відповісти
Да елементарно.. )
показати весь коментар
17.05.2024 22:19 Відповісти
А так і "дожив" - на гроші Коломойського
показати весь коментар
18.05.2024 04:49 Відповісти
Ну что сказать.... ОЧЕНЬ КРАСИВО...!!!))))
показати весь коментар
17.05.2024 14:48 Відповісти
на відео атака на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B044 Мазутний Термінал і на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B044 термінал "Импортпищепрома" . Вони один від одного у трьохстах метрах. А https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B044 перевалочна нафтобаза "Грушовая" від них по прямій на відстані 8 км через Цемесську бухту у горах. Туди теж вночі прилетіло. І на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B045 нафтобазу Газпрома у посьолку Кириловка теж. І шоб два рази не вставать - на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B006 Туапсинський НПЗ знов. Таким чином експорт у Туреччину, Китай, Малайзію и Сінгапур ********* остаточно на наближче майбутнє.
показати весь коментар
17.05.2024 15:08 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2024 16:47 Відповісти
шойга !!!! ****** в рот . где пво ???
показати весь коментар
17.05.2024 16:13 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=d2I-06oUbic&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Масована атака БПЛА по Росії | Віталій Портников
"Якщо війна буде продовжуватись, Китай залишиться без дешевої китайської опції -- без російської нафти"
показати весь коментар
17.05.2024 16:50 Відповісти
и что из етого следует? кому китай стане допомагати?
показати весь коментар
18.05.2024 00:22 Відповісти
Дурний, дурний, а вивід зробив правильний.
показати весь коментар
17.05.2024 18:07 Відповісти
украинские дроны сравни Ленд лизу, который слил байден
показати весь коментар
17.05.2024 19:52 Відповісти
Треба підстанції знищувати
показати весь коментар
17.05.2024 20:07 Відповісти
Самое лучшее ПВО в МИРЕ.
показати весь коментар
17.05.2024 21:29 Відповісти
Пришел конец наглой безнаказанности орковской Параши, которая хвасталась своей неуязвимостью :

пусть теперь, выродки, каждую ночь смотрят "праздничный салют" над их нефтебазами и НПЗ ...
показати весь коментар
19.05.2024 19:47 Відповісти
Треба так щоб вони в Новоросійськє вивели свій флот на рейд і потопили, щоб не здавати, як вони це зробили в 1918
показати весь коментар
18.05.2024 02:19 Відповісти
 
 