Мешканець російського Новоросійська спостерігає за атакою ударних БПЛА і вибухами: "#банаврот. Нас #бут. От, молодцы". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець російського Новоросійська фільмує атаку безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в кадр росіянина потрапили вибухи після влучання БПЛА та проліт одного із безпілотників.
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Нагадаємо, за словами місцевих мешканців у районі Новоросійська, у Краснодарському краї, пролунало понад 20 вибухів. Вони чули характерний звук прольоту дронів, а також бачили, як ракета влучила у порт. Після цього там виникла пожежа. Попередньо, під ударом БПЛА нібито були Новоросійський мазутний термінал та термінал "Транснафти".
Також у мережі повідомили, що порт Новоросійська нібито знеструмлений після прильоту.
Пізніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про "безуспішну українську атаку". За його словами, російська протиповітряна оборона нібито знешкодила понад 10 дронів, через падіння уламків "виникли локальні загоряння".
В оперативному штабі Краснодарського краї повідомили, шо нібито українські безпілотники атакували Туапсе. Унаслідок падіння апарата сталося загоряння на території нафтопереробного заводу. При цьому місцеві мешканці чули вибух, після якого почав лунати сигнал повітряної тривоги.
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Респект пану Яру Холодному за этот пост.
Це ж той самий порт, а не хухри-мухри.
По нафтових терміналах в портах і єлектростанціїях треба - роботи ще не початий край
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Был эффект линзы, пустой флакон от бояры, луч солнца, возгорание травы...
сподіваймося, що атаками дронів керує не засланець кремля дермак
"Якщо війна буде продовжуватись, Китай залишиться без дешевої китайської опції -- без російської нафти"
пусть теперь, выродки, каждую ночь смотрят "праздничный салют" над их нефтебазами и НПЗ ...