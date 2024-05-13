Росіяни на Бєлгородщині спостерігають за атакою БПЛА та своєю палаючою бронемашиною: "Ах#еть, бл#дь! Там три "Шмеля". Сейчас, п#здец, будет #башить!". ВIДЕО
Оператор українського дрона влучив у російську бронемашину на території Бєлгородської області РФ та спалив її.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що окупанти не можуть протистояти українському дрону, тож лише спочатку фільмують його, а потім кидаються урізнобіч, щоб уникнути удару від детонації боєкомплекту. Судячи із запису у бронемашині було щонайменше кілька ручних вогнеметів "Шмель".
Увага! Ненормативна лексика!
Реактивний піхотний вогнемет РПВ "Шмель" - динамореактивний вогнемет одноразового застосування радянського/російського виробництва. Призначений для ураження відкритих вогневих точок, легкоброньованої та автомобільної техніки, знищення солдат противника на відкритому просторі та у замкнених приміщеннях.
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Денег мало, длинный шмель -
Ты в кибитку не ходи!
Бл...ди, бл...ди, бл...ди,
Мохнатые бл...ди! (с)
https://www.youtube.com/watch?v=C-2UH6L9d08
Напрямок вірний крейсер "Масква" вам вказав, кацапи - тільки НАХ#й.
Онуки, московитів - вертухаїв, з охоронців таборів ГУЛАГУ!!
Смерть московитам!!