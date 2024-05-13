Росіяни на Бєлгородщині спостерігають за атакою БПЛА та своєю палаючою бронемашиною: "Ах#еть, бл#дь! Там три "Шмеля". Сейчас, п#здец, будет #башить!". ВIДЕО

Оператор українського дрона влучив у російську бронемашину на території Бєлгородської області РФ та спалив її.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що окупанти не можуть протистояти українському дрону, тож лише спочатку фільмують його, а потім кидаються урізнобіч, щоб уникнути удару від детонації боєкомплекту. Судячи із запису у бронемашині було щонайменше кілька ручних вогнеметів "Шмель".

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Реактивний піхотний вогнемет РПВ "Шмель" - динамореактивний вогнемет одноразового застосування радянського/російського виробництва. Призначений для ураження відкритих вогневих точок, легкоброньованої та автомобільної техніки, знищення солдат противника на відкритому просторі та у замкнених приміщеннях.

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