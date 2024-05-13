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Росіяни на Бєлгородщині спостерігають за атакою БПЛА та своєю палаючою бронемашиною: "Ах#еть, бл#дь! Там три "Шмеля". Сейчас, п#здец, будет #башить!". ВIДЕО

Оператор українського дрона влучив у російську бронемашину на території Бєлгородської області РФ та спалив її.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що окупанти не можуть протистояти українському дрону, тож лише спочатку фільмують його, а потім кидаються урізнобіч, щоб уникнути удару від детонації боєкомплекту. Судячи із запису у бронемашині було щонайменше кілька ручних вогнеметів "Шмель".

Читайте: У Міноборони РФ заявляють, що обвал під’їзду у Бєлгороді стався через роботу російської ППО

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Росіяни заявили про атаку безпілотників на Липецьку область: там загорілась підстанція. ВIДЕО

Реактивний піхотний вогнемет РПВ "Шмель" - динамореактивний вогнемет одноразового застосування радянського/російського виробництва. Призначений для ураження відкритих вогневих точок, легкоброньованої та автомобільної техніки, знищення солдат противника на відкритому просторі та у замкнених приміщеннях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Бєлгороді обвалився під’їзд у житловому будинку, попередньо, відомо про 5 загиблих. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) безпілотник (4158) знищення (7235) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+22
В голосах касабів чуються нотки здивування. Як же так?! Чому їх атакують??! Бо це дійсність , тв-голові!
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13.05.2024 09:19
+19
якщо була би там водяра - побігли би тушити ....
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13.05.2024 09:42
+18
Красівоє....
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13.05.2024 09:18
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в машінє била водяра
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13.05.2024 09:17 Відповісти
якщо була би там водяра - побігли би тушити ....
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13.05.2024 09:42 Відповісти
Вони якраз пішли за водярою і це їх ненадовго спасло
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13.05.2024 09:51 Відповісти
Красівоє....
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13.05.2024 09:18 Відповісти
А вони так броварно думали з фанфарами на Харьківщину? А ніт тільки через пакетизацію.
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13.05.2024 09:18 Відповісти
Поруч АЗС роснєфті, треба було ближче підігнати, нєдоработочка)))
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13.05.2024 09:19 Відповісти
В голосах касабів чуються нотки здивування. Як же так?! Чому їх атакують??! Бо це дійсність , тв-голові!
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13.05.2024 09:19 Відповісти
Ну так они же не на территории Украины, так за чито же?
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13.05.2024 09:36 Відповісти
Нн всі кацапи ще знають, що мають робити суїцид, коли бачать дрон.
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13.05.2024 09:21 Відповісти
"Ах#еть, бл#дь! Там три "Шмеля"

Денег мало, длинный шмель -
Ты в кибитку не ходи!
Бл...ди, бл...ди, бл...ди,
Мохнатые бл...ди! (с)
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13.05.2024 09:21 Відповісти
Забув додати, що то є дуже патріотична і зворушлива арабська пісня.
https://www.youtube.com/watch?v=C-2UH6L9d08
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13.05.2024 09:39 Відповісти
Дронщику респект...
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13.05.2024 09:24 Відповісти
...за саврємєнную інтерпрітацию пальота шмєля в запарєбрікє...
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13.05.2024 09:26 Відповісти
Наверное опять "работники свинофермы" ехали...

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13.05.2024 09:24 Відповісти
нє,в етам случає єхалі уже кацапскіє свіньї...
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13.05.2024 09:28 Відповісти
Песик наш, корегує...
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13.05.2024 09:32 Відповісти
Мокши обоссались.
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13.05.2024 09:45 Відповісти
Рашисти іщьо нє даєхав да фронта абасралі парткі і лапті...
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13.05.2024 09:46 Відповісти
Одним по машині… а іншим дроном позаправочним емкостям…потрібно..
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13.05.2024 09:47 Відповісти
- Атхадітє нах#й, бл.дь, нах.й брат.
Напрямок вірний крейсер "Масква" вам вказав, кацапи - тільки НАХ#й.
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13.05.2024 09:49 Відповісти
Да не атайди, а падайди, щоб в'їбало і кишки на стовп намоталися
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13.05.2024 09:51 Відповісти
Типове члЄновредітєльство московитів та техніки, щоб списати на маленький дрон з України!!
Онуки, московитів - вертухаїв, з охоронців таборів ГУЛАГУ!!
Смерть московитам!!
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13.05.2024 10:00 Відповісти
в машине дойуха всего было: три портсигара, три магнитофона заграничных, куртки замшевых - три. покрасить и можно ездить!
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13.05.2024 11:07 Відповісти
ДРОН ПІДАРАС........!)))
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13.05.2024 11:14 Відповісти
А бтр нової моделі.
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13.05.2024 11:31 Відповісти
То Урал, перероблений в бронемашину
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13.05.2024 11:44 Відповісти
Скрепи, однако. Так схожий на бтр на базі Захара.
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13.05.2024 21:37 Відповісти
Захар якщо не помиляюсь з'явився після 2 світової
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14.05.2024 14:39 Відповісти
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13.05.2024 12:15 Відповісти
тут все чудово але нажаль в цю гру можна грати вдвох
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13.05.2024 12:45 Відповісти
скавчанням свино-собак задоволений)
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13.05.2024 17:11 Відповісти
 
 