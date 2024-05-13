Росіяни заявили про атаку безпілотників на Липецьку область: там загорілась підстанція. ВIДЕО
В ніч проти 13 травня нібито українські безпілотники атакували Липецьку область, здійнялася пожежа на електропідстанції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські Telegram-канали.
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов написав, що на території Становлянського округу було нібито подавлено БпЛА, уламки якого впали на території електропідстанції.
Нагадаємо, вночі 12 травня невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області.
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Василь Довганенко #589385
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Alex K #531926
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