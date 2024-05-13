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Росіяни заявили про атаку безпілотників на Липецьку область: там загорілась підстанція. ВIДЕО

В ніч проти 13 травня нібито українські безпілотники атакували Липецьку область, здійнялася пожежа на електропідстанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські Telegram-канали.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов написав, що на території Становлянського округу було нібито подавлено БпЛА, уламки якого впали на території електропідстанції.

Нагадаємо, вночі 12 травня невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НПЗ у Калузькій області атакували безпілотники ГУР, спалахнула пожежа (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4158) росія (65162)


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Роботи в краю ідіотів для наших дронів непочатий край.
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13.05.2024 07:09 Відповісти
Айяяй,а чому це вона загорілась,ніяк благодатний вогонь на неї зійшов,може ху#ло знає.
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13.05.2024 07:12 Відповісти
все збивають, все придушують, але уламки падаютьв ціль, якась рукожопа пивио у кацапів, але най буде.
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13.05.2024 07:58 Відповісти
Безпілотники МНС безрезультатно намагалися завадити палінню у недозволеному місці
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13.05.2024 08:20 Відповісти
Приємна для душі мелодія,звук безпілотника який атакує парашу 404.
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13.05.2024 08:58 Відповісти
 
 