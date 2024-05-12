Безпілотники атакували НПЗ у Волгоградській області (РФ), виникла пожежа. ВIДЕО
Вночі 12 травня невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області. Про атаку дронів також повідомила влада Липецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
"Пожежа виникла на Волгоградському НПЗ після падіння безпілотника на його територію, жертв немає, загоряння ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Атаки на російські НПЗ
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ через українські атаки на НПЗ ціни на дизпаливо в Росії піднялись на 10% за останній тиждень.
На початку травня 2024 року у Краснодарському краї РФ в районі селища Афіпський пролунали вибухи. Там розташовано НПЗ.
Глава Пентагону Остін раніше заявив, що атаки на російські НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки та закликав Україну зосередитися на військових цілях.
Водночас посол України Маркарова заявила, що Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю.
9 травня у російському Башкортостані безпілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнефтеоргсинтез", а також дві нафтобази поблизу міста Анапа у Краснодарському краї.
У ніч 10 травня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод в російському місті Калуга.
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Расейські НПЗ будьте готові!
Завжди готові!
Наше СБУ і ГУР мають доооовгі руки, з часом і до горла ***** дотягнуться.
еще порты денафицировать. поднимется цена на нефть? ой ой, какоооой ужас. давайте 100 f-16, 10 патриотов, 5 тыс баллистических ракет. тогда с ценой на нефть всё будет окей.
Щодо портів і Байдена, то таке. Супердержава, у неї свої інтереси. Нам би своє вигрести.
я так прицепился потому, что так строится нынче ложь - байден дал много - сколько, чего дал - никого не интересует. 60 млрд - что за 60млр, куда эти 60 млрд, как эти 60млр будут распределены, когда 60 мдлр - уже никого не интересует.
Юрий Нестеренко
Истина
Простая аксиома есть у нас,
И всяким "миротворцам" мы ответим:
"Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям."
Все это повторялось много раз -
Пора покончить с вечным лихолетьем!
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Одно лишь зло приводит их в экстаз,
Милы сапог хозяина и плеть им,
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Кто не лишился разума и глаз,
Тот безусловно согласится с этим -
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
А в общем, тут не нужно лишних фраз -
Все очевидно. Просто цель отметим:
Давайте просто их убьем сейчас,
Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!
октябрь 2022
https://zbut121.livejournal.com/121140.html