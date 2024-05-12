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Безпілотники атакували НПЗ у Волгоградській області (РФ), виникла пожежа. ВIДЕО

Вночі 12 травня невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області. Про атаку дронів також повідомила влада Липецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

"Пожежа виникла на Волгоградському НПЗ після падіння безпілотника на його територію, жертв немає, загоряння ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ через українські атаки на НПЗ ціни на дизпаливо в Росії піднялись на 10% за останній тиждень.

На початку травня 2024 року у Краснодарському краї РФ в районі селища Афіпський пролунали вибухи. Там розташовано НПЗ.

Глава Пентагону Остін раніше заявив, що атаки на російські НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки та закликав Україну зосередитися на військових цілях.

Водночас посол України Маркарова заявила, що Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю.

9 травня у російському Башкортостані безпілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнефтеоргсинтез", а також дві нафтобази поблизу міста Анапа у Краснодарському краї.

У ніч 10 травня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод в російському місті Калуга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару по нафтобазі росіян в окупованому Луганську 7 травня. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

безпілотник (4153) НПЗ (588) росія (65146) Удари по РФ (279)


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Топ коментарі
+43
Надіюся - рідня у Волгограді чула ці вибухи та бачила заграву І згадувала моє пророцтво: "Ви влізаєте у страшну "м"ясорубку" і прикличете війну на свою землю!" Їх син уже отримав "своє" в Україні : поранення і "залізячку на груди" від Путіна
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12.05.2024 07:34
+25
Доброго ранку, Україно!
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12.05.2024 07:26
+15
Ескалацію на кожний російський НПЗ!
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12.05.2024 08:04
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Доброго ранку, Україно!
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12.05.2024 07:26 Відповісти
Ескалацію на кожний російський НПЗ!
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12.05.2024 08:04 Відповісти
Кожну ніч, як в рідну хату. Слава Силам Оборони УКраїни!
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12.05.2024 07:34 Відповісти
Надіюся - рідня у Волгограді чула ці вибухи та бачила заграву І згадувала моє пророцтво: "Ви влізаєте у страшну "м"ясорубку" і прикличете війну на свою землю!" Їх син уже отримав "своє" в Україні : поранення і "залізячку на груди" від Путіна
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12.05.2024 07:34 Відповісти
"Сталінградський конфуз".
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12.05.2024 07:42 Відповісти
У мене там колись так само були родичі. Підкреслюю - були. Я їх найух послав ще після анексії Криму та Донбасу, а зараз просто хочу , щоб вони всі здохли.
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12.05.2024 08:38 Відповісти
Ну - мені вони "рідня" лише формально Це родичі моєї дружини Після Криму я з ними теж перестав спілкуваться Дружина лише обмінювалася поздоровленнями з днем народження А 24 лютого ВСІ стосунки були повністю розірвані
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12.05.2024 08:48 Відповісти
Люто плюсую ! +++++++
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12.05.2024 09:09 Відповісти
Радикально. Та хай живуть, щоб побачили поразку росії, а вона буде при любому розкладі.
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12.05.2024 09:18 Відповісти
Не знаю Навіть не знаю -що за поранення - бо повідомили далекі родичі Знайшли інформацію впадково - десь на кацапському пабліку
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12.05.2024 12:03 Відповісти
Чекаємо правду(!) про пожежу і дохлих орків
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12.05.2024 07:35 Відповісти
Якщо під матюки то точно долетів куди треба.
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12.05.2024 07:40 Відповісти
Мені нравится як вони прилетають, як піонери, з полумяним привітом.
Расейські НПЗ будьте готові!
Завжди готові!
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12.05.2024 07:47 Відповісти
Гори, гори ясно, щоби не погасло !
Наше СБУ і ГУР мають доооовгі руки, з часом і до горла ***** дотягнуться.
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12.05.2024 07:54 Відповісти
" Это дгон ! ..." рашка - Клондайк для логопедів 😅
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12.05.2024 07:54 Відповісти
Добра новина , та ще кожну ніч . Не зупиняйтеся. Слава ЗСУ!
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12.05.2024 08:05 Відповісти
дгон летіт..єто дгон
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12.05.2024 08:10 Відповісти
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12.05.2024 08:16 Відповісти
Так радіють заснятому дгону)))
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12.05.2024 08:49 Відповісти
Коментатори першого відео просто 🔥
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12.05.2024 08:57 Відповісти
А одному шепелявому навіть весело.
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12.05.2024 09:05 Відповісти
Особливо інформативне перше відео, роздовбали кацапо-нпз так роздовбали, в хлам.
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12.05.2024 09:06 Відповісти
Який веселий картавий коментатор,ну нічо - фсб научить годіну любіть.
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12.05.2024 09:25 Відповісти
>> Напомним, по данным западных СМИ из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России за последнюю неделю.

еще порты денафицировать. поднимется цена на нефть? ой ой, какоооой ужас. давайте 100 f-16, 10 патриотов, 5 тыс баллистических ракет. тогда с ценой на нефть всё будет окей.
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12.05.2024 09:51 Відповісти
Виходить, технологічно, краще НПЗ нищити, а вони надлишкову нафту най гонять на зовнішні ринки.
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12.05.2024 12:23 Відповісти
технологиски - работа на снижение стоимости нефти. а украинцу в окопе что с этого? нужно и порты. если байдены не хотят, что бы порты, то давай давай всё из вышеперечисленного и не когда-то, а завтра утром.
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12.05.2024 12:40 Відповісти
Зниження вартості сирої нафти на зовнішніх ринків, може знизити вартість пального для ЗСУ. Ну і зменшить доходи РФ. Усе логічно.

Щодо портів і Байдена, то таке. Супердержава, у неї свої інтереси. Нам би своє вигрести.
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12.05.2024 13:13 Відповісти
насколько процентов уменьшит стоимость горючего для ВСУ? и сколько это будет в $$$? и будет ли хоть какая-то корреляция с потенциальными потерями рашки в сотни миллиардов $?
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12.05.2024 14:38 Відповісти
може бути, а може і ні, якщо ОПЕК знизить видобуток
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12.05.2024 15:51 Відповісти
не, когда идет заявление "для ВСУ топливо подорожает", то это переход не в филологию, а в математику, точнее даже в арифметику.

я так прицепился потому, что так строится нынче ложь - байден дал много - сколько, чего дал - никого не интересует. 60 млрд - что за 60млр, куда эти 60 млрд, как эти 60млр будут распределены, когда 60 мдлр - уже никого не интересует.
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12.05.2024 16:21 Відповісти
На першому відео у кінці володька ульянов з мавзолєю викрикує дрон?
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12.05.2024 12:50 Відповісти
Сайт автора: http://***.complife.info/ ***.complife.info

Юрий Нестеренко

Истина

Простая аксиома есть у нас,

И всяким "миротворцам" мы ответим:

"Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям."

Все это повторялось много раз -

Пора покончить с вечным лихолетьем!

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Одно лишь зло приводит их в экстаз,

Милы сапог хозяина и плеть им,

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Кто не лишился разума и глаз,

Тот безусловно согласится с этим -

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

А в общем, тут не нужно лишних фраз -

Все очевидно. Просто цель отметим:

Давайте просто их убьем сейчас,

Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!

октябрь 2022

https://zbut121.livejournal.com/121140.html
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12.05.2024 12:55 Відповісти
 
 