Безпілотники атакували НПЗ у Волгоградській області (РФ), виникла пожежа. ВIДЕО

Вночі 12 травня невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області. Про атаку дронів також повідомила влада Липецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

"Пожежа виникла на Волгоградському НПЗ після падіння безпілотника на його територію, жертв немає, загоряння ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ через українські атаки на НПЗ ціни на дизпаливо в Росії піднялись на 10% за останній тиждень.

На початку травня 2024 року у Краснодарському краї РФ в районі селища Афіпський пролунали вибухи. Там розташовано НПЗ.

Глава Пентагону Остін раніше заявив, що атаки на російські НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки та закликав Україну зосередитися на військових цілях.

Водночас посол України Маркарова заявила, що Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю.

9 травня у російському Башкортостані безпілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнефтеоргсинтез", а також дві нафтобази поблизу міста Анапа у Краснодарському краї.

У ніч 10 травня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод в російському місті Калуга.

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