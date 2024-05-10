НПЗ у Калузькій області атакували безпілотники ГУР, спалахнула пожежа (оновлено)

Внаслідок падіння безпілотного літального апарату на території підприємства у Калузі спалахнула пожежа.

Про це губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив у Telegram

"Сьогодні вночі внаслідок падіння БПЛА на території підприємства у Дзержинському районі сталося загоряння. На місце направлено оперативні підрозділи для ліквідації загоряння. Наразі пожежу ліквідовано. За попередніми даними, постраждалих немає. Здійснюється оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства", – написав російський посадовець.

Він не уточнив назви підприємства, проте в російських екстрених службах повідомляли, що пожежа сталася на території НПЗ "Первый завод", спалахнули три ємності з дизпаливом і ємність із мазутом.

За даними джерел у Головному управлінні розвідки Міноборони України, нафтопереробний завод у Калузькій області Росії атакували дрони саме цього відомства, передає Укрінформ.

ТОВ "Первый завод" – найбільше нафтохімічне підприємство Калузької області.

Як повідомлялося, 15 березня безпілотники вже атакували НПЗ "Первый завод" у Калузькій області Росії. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

За даними українських ЗМІ, за атаку на НПЗ відповідало Головне управління розвідки Міноборони України.