НПЗ у Калузькій області атакували безпілотники ГУР, спалахнула пожежа (оновлено)
Внаслідок падіння безпілотного літального апарату на території підприємства у Калузі спалахнула пожежа.
Про це губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив у Telegram
"Сьогодні вночі внаслідок падіння БПЛА на території підприємства у Дзержинському районі сталося загоряння. На місце направлено оперативні підрозділи для ліквідації загоряння. Наразі пожежу ліквідовано. За попередніми даними, постраждалих немає. Здійснюється оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства", – написав російський посадовець.
Він не уточнив назви підприємства, проте в російських екстрених службах повідомляли, що пожежа сталася на території НПЗ "Первый завод", спалахнули три ємності з дизпаливом і ємність із мазутом.
За даними джерел у Головному управлінні розвідки Міноборони України, нафтопереробний завод у Калузькій області Росії атакували дрони саме цього відомства, передає Укрінформ.
ТОВ "Первый завод" – найбільше нафтохімічне підприємство Калузької області.
Як повідомлялося, 15 березня безпілотники вже атакували НПЗ "Первый завод" у Калузькій області Росії. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.
За даними українських ЗМІ, за атаку на НПЗ відповідало Головне управління розвідки Міноборони України.
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