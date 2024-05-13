Россияне заявили об атаке беспилотников на Липецкую область: там загорелась подстанция. ВИДЕО
В ночь на 13 мая якобы украинские беспилотники атаковали Липецкую область, начался пожар на электроподстанции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские Telegram-каналы.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал, что на территории Становлянского округа был якобы подавлен БпЛА, обломки которого упали на территории электроподстанции.
Напомним, ночью 12 мая неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий13.05.2024 07:09 Ответить Мне нравится 18
Alex K #531926
показать весь комментарий13.05.2024 07:12 Ответить Мне нравится 10
Lex Lexton
показать весь комментарий13.05.2024 07:58 Ответить Мне нравится 2
Muni
показать весь комментарий13.05.2024 08:20 Ответить Мне нравится 1
Vitaliy Drobot
показать весь комментарий13.05.2024 08:58 Ответить Мне нравится 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль