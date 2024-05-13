Россияне заявили об атаке беспилотников на Липецкую область: там загорелась подстанция. ВИДЕО

В ночь на 13 мая якобы украинские беспилотники атаковали Липецкую область, начался пожар на электроподстанции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские Telegram-каналы.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал, что на территории Становлянского округа был якобы подавлен БпЛА, обломки которого упали на территории электроподстанции.

Напомним, ночью 12 мая неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области.

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