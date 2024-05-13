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Россияне заявили об атаке беспилотников на Липецкую область: там загорелась подстанция. ВИДЕО

В ночь на 13 мая якобы украинские беспилотники атаковали Липецкую область, начался пожар на электроподстанции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские Telegram-каналы.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал, что на территории Становлянского округа был якобы подавлен БпЛА, обломки которого упали на территории электроподстанции.

Напомним, ночью 12 мая неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области.

Также читайте: Силы ПВО на Харьковщине уничтожили вражеский БПЛА-разведчик

Автор: 

беспилотник (3589) россия (95526)


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Роботи в краю ідіотів для наших дронів непочатий край.
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13.05.2024 07:09 Ответить
Айяяй,а чому це вона загорілась,ніяк благодатний вогонь на неї зійшов,може ху#ло знає.
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13.05.2024 07:12 Ответить
все збивають, все придушують, але уламки падаютьв ціль, якась рукожопа пивио у кацапів, але най буде.
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13.05.2024 07:58 Ответить
Безпілотники МНС безрезультатно намагалися завадити палінню у недозволеному місці
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13.05.2024 08:20 Ответить
Приємна для душі мелодія,звук безпілотника який атакує парашу 404.
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13.05.2024 08:58 Ответить
 
 