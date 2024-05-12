У російському Бєлгороді обвалився під’їзд у житловому будинку, попередньо, відомо про 5 загиблих. ВIДЕО

В Росії у Бєлгороді обвалився під’їзд у багатоповерхівці. Російські ЗМІ повідомляють, що ймовірно будинок може обвалитися повністю.

З'явилося відео моменту обвалу будинку, - перед цим був вибух, передає Цензор.НЕТ.

Нині відомо вже про 5 загиблих. У соцмережах пишуть, що на будинок впала російська авіабомба, пропагандисти ж встигли звинуватити у цьому Україну.

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