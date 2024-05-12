У російському Бєлгороді обвалився під’їзд у житловому будинку, попередньо, відомо про 5 загиблих. ВIДЕО
В Росії у Бєлгороді обвалився під’їзд у багатоповерхівці. Російські ЗМІ повідомляють, що ймовірно будинок може обвалитися повністю.
З'явилося відео моменту обвалу будинку, - перед цим був вибух, передає Цензор.НЕТ.
Нині відомо вже про 5 загиблих. У соцмережах пишуть, що на будинок впала російська авіабомба, пропагандисти ж встигли звинуватити у цьому Україну.
Топ коментарі
+40 Tutu Tutukin
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+40 Rostyslav Komarnytsky
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+37 Mobilis in mobile
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ГШ ЗС РФ направив директивні вказівки в відповідні структури Бєлгородської області на проведення на її території заходів прискореної мобілізації осіб призовного віку.
МО России взяло на себя ответственность за обрушение дома в Белгороде: официальное заявление
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/294793_1715509387 https://www.dialog.ua/russia/294793_1715509387
Удар 3 БПЛА по території летовища Міллерово, місця базування 6969-ї АвБ (ЬРРИ, Ростовська, РФ). Вибухи. Пожежа. Повторна детонація.
Удар 3 БПЛА по території базування навчального центру 28-ї ракетної дивізії (в\ч 54055 Калужська, Козельськ-5) Вибух. Пожежа. Друга хвиля удар 2 БПЛА вразили санітарні машини.
Удар 6 БПЛА по території базування 60-о арсеналу озброєнь. 2 БПЛА збито системою ППО. Один БПЛА вразив ЗРГК "Панцир". Два попадання по місцяс складування. Пожежа.
Удар 3 БПЛА по території 292 вузла зв'язку(в\ч 03086, Калужська, Козельськ-5) 1 БПЛА збито системою ППО. Два вибухи в приміщеннях робочого використання.
угУ !
***...впало з іншого боку будівлі в перший-другий поверх...
А ось чому кордони Харкова не були заміновані і немалий жодних фортифікацій отто питання!
Хотілося би також мати надрукованими ПІБ відповідальних та виписки їхнього майна в 2018 році та в 2022му!
Вміють кацапи доми руйнувати навіть в рідному Бєлгороді.
Молодці.
Місто навіть не зрушило з місця. Білгород оштрафовано за дискредитацію російського авіаційного боєзапасу.
коли солофьов волав..
жодному.
незалежно від того, чи це рязанський цукор чи бпла чи цуцик жильця цього будинку сильно пернув?