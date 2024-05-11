У Бєлгороді пролунали вибухи, пожежі виникли одразу в декількох місцях

Увечері 11 травня у російському Бєлгороді та Бєлгородському районі пролунали вибухи, у місті виникли пожежі.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

Перед вибухами у Бєлгороді та Бєлгородському районі оголосили вже не першу ракетну небезпеку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За місяць росіяни "загубили" зі своїх літаків у Бєлгородській області 20 авіабомб, - британська розвідка

Також у місті, як повідомляють росіяни, працювала система ППО РФ.

Повідомляється, що пошкоджено дві будівлі.

Місцевий губернатора Гладков каже про нібито 29 постраждалих і одну загиблу жінку. Також він стверджує, що нібито пошкоджено 49 квартир та 21 авто, пише LB.UA.

Міноборони країни-агресорки повідомляє про нібито збиття снарядів від РСЗВ "Вампір" над Бєлгородщиною.