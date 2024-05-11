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Новини
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За місяць росіяни "загубили" зі своїх літаків у Бєлгородській області 20 авіабомб, - британська розвідка

Авіабомба

З березня по квітень 2024 року росіяни "втратили" на території Бєлгородської області 20 боєприпасів. Інциденти з аварійним сходженням боєприпасів з російських літаків на власній території вказують на системну проблему.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 11 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Розвідка згадує серію випадків сходження боєприпасів з російських літаків, які мали летіти запускати їх по цілях на території України. Так, 4 травня цього року повідомляли про те, що винищувач впустив ФАБ-500 над Бєлгородом. Місцевий губернатор розповів про вибух і завдані ним збитки – 30 пошкоджених будинків, 10 авто і 5 постраждалих – не називаючи причини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські літаки впустили ще 2 авіабомби над Бєлгородською областю, - росЗМІ

18 лютого з’являлася інформація про ФАБ-250, яку "загубили" неподалік від Бєлгорода, через це довелось евакуйовувати 150 осіб.

Розвідка наводить підрахунки ЗМІ, не називаючи конкретні видання, що лише за березень-квітень 2024 року над Бєлгородською областю таким чином "загубили" 20 боєприпасів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Влада Бєлгорода заявила про сильний обстріл та постраждалих. ФОТОрепортаж

"Дані випадки вказують на триваючу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки призводять до руйнівних і летальних наслідків для російського населення", – підсумовують в огляді.

Автор: 

Велика Британія (5558) росія (64984) зовнішня розвідка (464) Бєлгород (503)


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Топ коментарі
+10
на цей раз атака на Волгоградський НПЗ була більш успішна, ніж лютнева. Мінус АВТ-6 і АВТ-1, і ще плюс мілкі дрібниці у вигляді пошкодження пічі.

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11.05.2024 20:11
+8
Погано тільки те,що не всі підриваються!
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11.05.2024 20:10
+8
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11.05.2024 21:20
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Погано тільки те,що не всі підриваються!
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11.05.2024 20:10 Відповісти
Хєрої аварійно скидають бомби коли їм здається що потрапили під локатор ППО. Тому вони й не вибухають.
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11.05.2024 20:59 Відповісти
Аааа. А я,дурний вважав що рашалєтуни зважили на те,що ************ казав "всё равно адин нарот" і скидають раніше. Єкономлячи паливо і ресурс! А не вибухають від звичної рукожопості на окраїні Китаю.😁
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11.05.2024 21:53 Відповісти
Те которые подрываются становятся украинскими беспилотниками
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11.05.2024 21:04 Відповісти
на цей раз атака на Волгоградський НПЗ була більш успішна, ніж лютнева. Мінус АВТ-6 і АВТ-1, і ще плюс мілкі дрібниці у вигляді пошкодження пічі.

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11.05.2024 20:11 Відповісти
Для рукожопів це нормальний показник.. нехай ще змагання влаштують.. переможця ще й Україна нагородить..
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11.05.2024 20:15 Відповісти
Кацапи , ви таки кончені
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11.05.2024 20:25 Відповісти
Плахому лєтуну і бомби мєшают!
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11.05.2024 20:27 Відповісти
Ето просто нештатний сход **********,нє болєє.И так 20 раз.
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12.05.2024 10:26 Відповісти
Та можно и про 50 написать. Было лучше чтоб три всего упали потерялись---но взорвались? А так. А вот те что прилетели к нам.......
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11.05.2024 20:27 Відповісти
Так, дріб'язок, але приємно
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11.05.2024 20:28 Відповісти
Інциденти з аварійним сходженням *********** з російських літаків на власній території вказують на системну проблему.
=======
Чому проблему?
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11.05.2024 20:39 Відповісти
У авіабомб є головний підривач та донний. Ініціюючи заряди шашки "гекфол" та "тетрил" (жовтого та померанчевого кольорів). До речі, можливо зробити зброс "на не взрив", можливо здійснити секування неправмльно проволоку. Дофіга ньюансів.
От наприклад, в Англо - Аргентинському конфлікті, АСП (авиационние средства поражения - авиабомби) підривачі не встигали встати на бойовий взво. із за малої висоти скиду, хоча влучань було дуже багато.
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11.05.2024 20:59 Відповісти
Мож это саботаж.
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11.05.2024 21:14 Відповісти
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11.05.2024 21:20 Відповісти
Оце справжня "денацифікація"...!😁👍
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11.05.2024 21:36 Відповісти
Це не "системна проблема", це рішення системи.
Фюрер сказав створити на кордоні демілітаризовану зону, ВКС виконують його наказ. А що на белгородщині, так ніхто й не уточнював по який бік кордону має бути та зона.
Працюйте, таваріщі, фсьо путьом!
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11.05.2024 22:26 Відповісти
А якби ще по Воронєжу... та ще й гумовою бімбою...
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11.05.2024 23:24 Відповісти
Красавчегі!
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12.05.2024 01:42 Відповісти
Мало!
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12.05.2024 13:06 Відповісти
 
 