За місяць росіяни "загубили" зі своїх літаків у Бєлгородській області 20 авіабомб, - британська розвідка
З березня по квітень 2024 року росіяни "втратили" на території Бєлгородської області 20 боєприпасів. Інциденти з аварійним сходженням боєприпасів з російських літаків на власній території вказують на системну проблему.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 11 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Розвідка згадує серію випадків сходження боєприпасів з російських літаків, які мали летіти запускати їх по цілях на території України. Так, 4 травня цього року повідомляли про те, що винищувач впустив ФАБ-500 над Бєлгородом. Місцевий губернатор розповів про вибух і завдані ним збитки – 30 пошкоджених будинків, 10 авто і 5 постраждалих – не називаючи причини.
18 лютого з’являлася інформація про ФАБ-250, яку "загубили" неподалік від Бєлгорода, через це довелось евакуйовувати 150 осіб.
Розвідка наводить підрахунки ЗМІ, не називаючи конкретні видання, що лише за березень-квітень 2024 року над Бєлгородською областю таким чином "загубили" 20 боєприпасів.
"Дані випадки вказують на триваючу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки призводять до руйнівних і летальних наслідків для російського населення", – підсумовують в огляді.
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Чому проблему?
От наприклад, в Англо - Аргентинському конфлікті, АСП (авиационние средства поражения - авиабомби) підривачі не встигали встати на бойовий взво. із за малої висоти скиду, хоча влучань було дуже багато.
Фюрер сказав створити на кордоні демілітаризовану зону, ВКС виконують його наказ. А що на белгородщині, так ніхто й не уточнював по який бік кордону має бути та зона.
Працюйте, таваріщі, фсьо путьом!