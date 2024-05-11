За месяц россияне "потеряли" со своих самолетов в Белгородской области 20 авиабомб, - британская разведка

С марта по апрель 2024 года россияне "потеряли" на территории Белгородской области 20 боеприпасов. Инциденты с аварийным схождением боеприпасов с российских самолетов на собственной территории указывают на системную проблему.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 11 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Разведка вспоминает серию случаев схода боеприпасов с российских самолетов, которые должны были лететь запускать их по целям на территории Украины. В частности, 4 мая этого года сообщали о том, что истребитель уронил ФАБ-500 над Белгородом. Местный губернатор рассказал о взрыве и нанесенном им ущербе - 30 поврежденных домов, 10 авто и 5 пострадавших - не называя причины.

Читайте также: В КНДР заявили о создании новой РСЗО, которую могут поставлять в Россию

18 февраля появлялась информация о ФАБ-250, которую "потеряли" неподалеку от Белгорода, из-за этого пришлось эвакуировать 150 человек.

Разведка приводит подсчеты СМИ, не называя конкретные издания, что только за март-апрель 2024 года над Белгородской областью таким образом "потеряли" 20 боеприпасов.

Смотрите также: Власти Белгорода заявили о сильных обстрелах и пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Данные случаи указывают на продолжающуюся неспособность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения", - заключают в обзоре.