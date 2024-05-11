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Новости
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За месяц россияне "потеряли" со своих самолетов в Белгородской области 20 авиабомб, - британская разведка

Авіабомба

С марта по апрель 2024 года россияне "потеряли" на территории Белгородской области 20 боеприпасов. Инциденты с аварийным схождением боеприпасов с российских самолетов на собственной территории указывают на системную проблему.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 11 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Разведка вспоминает серию случаев схода боеприпасов с российских самолетов, которые должны были лететь запускать их по целям на территории Украины. В частности, 4 мая этого года сообщали о том, что истребитель уронил ФАБ-500 над Белгородом. Местный губернатор рассказал о взрыве и нанесенном им ущербе - 30 поврежденных домов, 10 авто и 5 пострадавших - не называя причины.

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18 февраля появлялась информация о ФАБ-250, которую "потеряли" неподалеку от Белгорода, из-за этого пришлось эвакуировать 150 человек.

Разведка приводит подсчеты СМИ, не называя конкретные издания, что только за март-апрель 2024 года над Белгородской областью таким образом "потеряли" 20 боеприпасов.

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"Данные случаи указывают на продолжающуюся неспособность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения", - заключают в обзоре.

Автор: 

Великобритания (4931) россия (95402) внешняя разведка (374) Белгород (449)


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Топ комментарии
+10
на цей раз атака на Волгоградський НПЗ була більш успішна, ніж лютнева. Мінус АВТ-6 і АВТ-1, і ще плюс мілкі дрібниці у вигляді пошкодження пічі.

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11.05.2024 20:11
+8
Погано тільки те,що не всі підриваються!
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11.05.2024 20:10
+8
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11.05.2024 21:20
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Погано тільки те,що не всі підриваються!
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11.05.2024 20:10 Ответить
Хєрої аварійно скидають бомби коли їм здається що потрапили під локатор ППО. Тому вони й не вибухають.
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11.05.2024 20:59 Ответить
Аааа. А я,дурний вважав що рашалєтуни зважили на те,що ************ казав "всё равно адин нарот" і скидають раніше. Єкономлячи паливо і ресурс! А не вибухають від звичної рукожопості на окраїні Китаю.😁
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11.05.2024 21:53 Ответить
Те которые подрываются становятся украинскими беспилотниками
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11.05.2024 21:04 Ответить
на цей раз атака на Волгоградський НПЗ була більш успішна, ніж лютнева. Мінус АВТ-6 і АВТ-1, і ще плюс мілкі дрібниці у вигляді пошкодження пічі.

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11.05.2024 20:11 Ответить
Для рукожопів це нормальний показник.. нехай ще змагання влаштують.. переможця ще й Україна нагородить..
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11.05.2024 20:15 Ответить
Кацапи , ви таки кончені
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11.05.2024 20:25 Ответить
Плахому лєтуну і бомби мєшают!
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11.05.2024 20:27 Ответить
Ето просто нештатний сход **********,нє болєє.И так 20 раз.
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12.05.2024 10:26 Ответить
Та можно и про 50 написать. Было лучше чтоб три всего упали потерялись---но взорвались? А так. А вот те что прилетели к нам.......
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11.05.2024 20:27 Ответить
Так, дріб'язок, але приємно
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11.05.2024 20:28 Ответить
Інциденти з аварійним сходженням *********** з російських літаків на власній території вказують на системну проблему.
=======
Чому проблему?
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11.05.2024 20:39 Ответить
У авіабомб є головний підривач та донний. Ініціюючи заряди шашки "гекфол" та "тетрил" (жовтого та померанчевого кольорів). До речі, можливо зробити зброс "на не взрив", можливо здійснити секування неправмльно проволоку. Дофіга ньюансів.
От наприклад, в Англо - Аргентинському конфлікті, АСП (авиационние средства поражения - авиабомби) підривачі не встигали встати на бойовий взво. із за малої висоти скиду, хоча влучань було дуже багато.
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11.05.2024 20:59 Ответить
Мож это саботаж.
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11.05.2024 21:14 Ответить
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11.05.2024 21:20 Ответить
Оце справжня "денацифікація"...!😁👍
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11.05.2024 21:36 Ответить
Це не "системна проблема", це рішення системи.
Фюрер сказав створити на кордоні демілітаризовану зону, ВКС виконують його наказ. А що на белгородщині, так ніхто й не уточнював по який бік кордону має бути та зона.
Працюйте, таваріщі, фсьо путьом!
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11.05.2024 22:26 Ответить
А якби ще по Воронєжу... та ще й гумовою бімбою...
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11.05.2024 23:24 Ответить
Красавчегі!
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12.05.2024 01:42 Ответить
Мало!
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12.05.2024 13:06 Ответить
 
 