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Власти Белгорода заявили о сильных обстрелах и пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 9 мая Белгород и область подверглись сильному обстрелу. В течение ночи в регионе трижды сообщали о ракетной опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.

У Бєлгороді 9 травня пошкоджено щонайменше 37 транспортних засобів

Так, из-за якобы атаки пострадали восемь человек, в том числе - ребенок. В результате обстрела зафиксированы повреждения 34 квартир в 19 многоквартирных домах, одного частного дома и 37 транспортных средств.

Напомним, ранее российские власти сообщили о якобы атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае.

Также читайте: Российская ракета X-59 упала в Белгородской области РФ, - СМИ

Рятувальники усувають наслідки обстрілу Бєлгорода 9 травня
Влада Бєлгорода 9 зтравня заявила про прямі влучання в будинки

Протягом ночі 9 травня у Бєлгороді тричі оголошували ракетну небезпек
Обстріл Бєлгорода 9 травня: фіксуються наслідки
Обстріл Бєлгорода 9 травня

Автор: 

обстрел (27129) россия (95515) Белгород (449)


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Топ комментарии
+41
Стерненко говорит кацапы сами обстреливают Белгород, и объясняет почему это не ЗСУ.
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09.05.2024 07:06
+37
А ну, білгородці, дідів на палю і святкувати перемогу!
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09.05.2024 07:05
+26
Провокація кацапів.
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09.05.2024 07:32
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А ну, білгородці, дідів на палю і святкувати перемогу!
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09.05.2024 07:05 Ответить
Та в сраку тих дідів... Але спочатку тільки на палю, - а як же інакше,- паля в сраці ,- це ж скрєпа всіх скрєп,- вона запорука всьєхххь паабьєд, минулих і майбутніх🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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09.05.2024 07:23 Ответить
Стерненко говорит кацапы сами обстреливают Белгород, и объясняет почему это не ЗСУ.
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09.05.2024 07:06 Ответить
Они сами и Донбасс в 14 обстреливали. Эти твари не перед чем не остановятся.
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09.05.2024 07:42 Ответить
***** постоянно по своим холопам херачит, чтобы знали свинособаки свое место
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09.05.2024 09:12 Ответить
Я думаю він прав, яко користь бити по будинках гранатами (якщо подивитись на руйнування, як від хлопушки), якщо поряд Білгородська ТЕЦ.
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09.05.2024 09:47 Ответить
спокійно, робило кацапське певео на навчяннях.
і за шо вони так самі себе?
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09.05.2024 07:09 Ответить
День побєди зарано святкувати почали)) то був навчальний салют))
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09.05.2024 07:15 Ответить
ах ну да, сьогодні ж того, победобесятся краснопері чорти.
світ скорбить за загиблими - чорти бісяться святкують і хармонь рвуть...
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09.05.2024 07:25 Ответить
Вони дідів на палях таскають, разом з тим абули провести паралель з Муамарчиком Каддафі, того теж на палю в дупу насадили благодарні мешканці джамахірії.
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09.05.2024 07:47 Ответить
у столярів на кацапії під 9те травня палковий чьос!
день робить рік.
дідів же в кожного по семеро - тобто сім палок на кацапа
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09.05.2024 07:53 Ответить
Ну одну, ладно дві я розумію куди запхати. А от ще п"ять... то потрібно дуже креативне мислення.
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09.05.2024 07:57 Ответить
всі ті семеро кацдідів 10го травня разом з палками в мусорних баках - **** скрепа!
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09.05.2024 08:09 Ответить
За Харків, пі..ори
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09.05.2024 07:10 Ответить
Ну то ми тільки нафтобазу..хто ж їм дохтур, що в ППО жопоруких алкашів понабирали?? Сидять й гатять по житловим будинкам.

Сьогодні на раїсі свято побєдобєсія..цікаво, крім дідів, на палки новозакабздонених натягнуть? І які фаєршоу влада кремлядій їм приготувала? Чи без фантазії - безпілотниками і рязанським цукром відмажуться?
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09.05.2024 07:13 Ответить
Провокація кацапів.
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09.05.2024 07:32 Ответить
рязанскІй сахар-2024
москалі самі своїх цивільних холопів обстрілюють - для скрєпной ноУкі...
Україні нема ну ніякого сенсу обстрілювати балкони та мусорники на Московщині..
тут на кацапів зі зброєю *********** не вистачає....
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09.05.2024 07:33 Ответить
"А нас за што?"
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09.05.2024 07:38 Ответить
Карантинная зона...
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09.05.2024 07:42 Ответить
Кари, окупантам мацковскім, страшної кари, за їх злочини в Україні!!
Підтримуймо Захисників України!!
Слава Україні!
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09.05.2024 07:44 Ответить
Якийсь ватний самостріл..
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09.05.2024 07:47 Ответить
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09.05.2024 08:09 Ответить
На кацапії салюти на перемогобесіе, уроди кончені, вам тризда
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09.05.2024 08:24 Ответить
...ля, якщо оце спалене корито на парковці, очевидно від ППО, - це "сильний обстріл", то не знаю навіть...
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09.05.2024 08:45 Ответить
НЕ ВІРЮ!!!! Кацапське ппо жодного "вампіра" не збила? Брехня!
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09.05.2024 08:51 Ответить
Треба, щоб кожен день таке було, і по всьому мордору!
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09.05.2024 08:59 Ответить
С «дньом поБЕДИ», виродки!!!
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09.05.2024 09:04 Ответить
єх...було б оце в москві
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09.05.2024 09:08 Ответить
Салют пабеды!!!! Слабенький....но все попереду!!!!
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09.05.2024 09:10 Ответить
Можем повторіть!
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09.05.2024 09:19 Ответить
Спокійно, панове. Кацапи мріяли "павтаріть" Ось що вони "павтаряют", так що "всьо ідьот та плану":

Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог.

Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами.

2. В каждом полку создать команды охотников по 20-30 человек каждая для взрыва и сжигания населенных пунктов, в которых располагаются войска противника. В команды охотников подбирать наиболее отважных и крепких в политико-моральном отношении бойцов, командиров и политработников, тщательно разъясняя им задачи и значение этого мероприятия для разгрома германской армии. Выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов, в которых расположены немецкие войска, представлять к правительственной награде.

3. При вынужденном отходе наших частей на том или другом участке уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать. В первую очередь для этой цели использовать выделенные в полках команды охотников.

4. Военным Советам фронтов и отдельных армий систематически проверять как выполняются задания по уничтожению населенных пунктов в указанном выше радиусе от линии фронта. Ставке через каждые 3 дня отдельной сводкой доносить сколько и какие населенные пункты уничтожены за прошедшие дни и какими средствами достигнуты эти результаты.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
Б. ШАПОШНИКОВ
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09.05.2024 09:28 Ответить
Ракета летела со сторони Курска..
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09.05.2024 21:00 Ответить
 
 