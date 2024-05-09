Власти Белгорода заявили о сильных обстрелах и пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 9 мая Белгород и область подверглись сильному обстрелу. В течение ночи в регионе трижды сообщали о ракетной опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.

Так, из-за якобы атаки пострадали восемь человек, в том числе - ребенок. В результате обстрела зафиксированы повреждения 34 квартир в 19 многоквартирных домах, одного частного дома и 37 транспортных средств.

Напомним, ранее российские власти сообщили о якобы атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае.

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