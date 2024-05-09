Власти Белгорода заявили о сильных обстрелах и пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 9 мая Белгород и область подверглись сильному обстрелу. В течение ночи в регионе трижды сообщали о ракетной опасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.
Так, из-за якобы атаки пострадали восемь человек, в том числе - ребенок. В результате обстрела зафиксированы повреждения 34 квартир в 19 многоквартирных домах, одного частного дома и 37 транспортных средств.
Напомним, ранее российские власти сообщили о якобы атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае.
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і за шо вони так самі себе?
світ скорбить за загиблими - чорти бісяться святкують і хармонь рвуть...
день робить рік.
дідів же в кожного по семеро - тобто сім палок на кацапа
Сьогодні на раїсі свято побєдобєсія..цікаво, крім дідів, на палки новозакабздонених натягнуть? І які фаєршоу влада кремлядій їм приготувала? Чи без фантазії - безпілотниками і рязанським цукром відмажуться?
москалі самі своїх цивільних холопів обстрілюють - для скрєпной ноУкі...
Україні нема ну ніякого сенсу обстрілювати балкони та мусорники на Московщині..
тут на кацапів зі зброєю *********** не вистачає....
Підтримуймо Захисників України!!
Слава Україні!
Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог.
Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами.
2. В каждом полку создать команды охотников по 20-30 человек каждая для взрыва и сжигания населенных пунктов, в которых располагаются войска противника. В команды охотников подбирать наиболее отважных и крепких в политико-моральном отношении бойцов, командиров и политработников, тщательно разъясняя им задачи и значение этого мероприятия для разгрома германской армии. Выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов, в которых расположены немецкие войска, представлять к правительственной награде.
3. При вынужденном отходе наших частей на том или другом участке уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать. В первую очередь для этой цели использовать выделенные в полках команды охотников.
4. Военным Советам фронтов и отдельных армий систематически проверять как выполняются задания по уничтожению населенных пунктов в указанном выше радиусе от линии фронта. Ставке через каждые 3 дня отдельной сводкой доносить сколько и какие населенные пункты уничтожены за прошедшие дни и какими средствами достигнуты эти результаты.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
Б. ШАПОШНИКОВ