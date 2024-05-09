В РФ заявили об атаке дронов на нефтебазу в Краснодарском крае. ВИДЕО+ФОТО

Российские власти заявили, что якобы украинские дроны атаковали нефтебазу в в селе Юровка в Краснодарском крае в ночь на 9 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что нефтебаза расположена в нескольких десятках километров от Крымского моста .

Местные жители сообщили, что около 3 часов ночи семь или восемь дронов ударили по нефтебазе Темп на окраине Юровки и что там начался пожар.

Оперативный штаб Краснодарского края России подтвердил факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке, добавляет BBC.

"Около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. Вследствие этого начался пожар - повреждены несколько резервуаров", - говорится в сообщении штаба.

На месте работают 62 пожарных и 20 единиц техники, в том числе, 25 сотрудников министерства чрезвычайных дел России, а также семь спецмашин ведомства.

"На место происшествия в селе Юровка приехал мэр Анапы Василий Швец. Предварительно, пострадавших нет", - сообщили росСМИ.





Напомним, с начала 2024 года украинские дроны повредили 18 российских НПЗ, что привело к сокращению производства почти на 14 процентов.

Вечером 7 мая масштабный пожар произошел во временно оккупированном Луганске. Российские оккупанты заявили, что сгорела нефтебаза. Главарь так называемой ДНР, террорист Леонид Пасечник, заявил, что поздно ночью был нанесен удар по нефтебазе, расположенной в черте города.

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