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В РФ заявили об атаке дронов на нефтебазу в Краснодарском крае. ВИДЕО+ФОТО

Российские власти заявили, что якобы украинские дроны атаковали нефтебазу в в селе Юровка в Краснодарском крае в ночь на 9 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что нефтебаза расположена в нескольких десятках километров от Крымского моста .

Местные жители сообщили, что около 3 часов ночи семь или восемь дронов ударили по нефтебазе Темп на окраине Юровки и что там начался пожар.

Оперативный штаб Краснодарского края России подтвердил факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке, добавляет BBC.

"Около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. Вследствие этого начался пожар - повреждены несколько резервуаров", - говорится в сообщении штаба.

На месте работают 62 пожарных и 20 единиц техники, в том числе, 25 сотрудников министерства чрезвычайных дел России, а также семь спецмашин ведомства.

"На место происшествия в селе Юровка приехал мэр Анапы Василий Швец. Предварительно, пострадавших нет", - сообщили росСМИ.

Дрони влучили у нафтобазу у Краснодарському краї
Пожежа у Краснодарському Краї

Напомним, с начала 2024 года украинские дроны повредили 18 российских НПЗ, что привело к сокращению производства почти на 14 процентов.

Вечером 7 мая масштабный пожар произошел во временно оккупированном Луганске. Российские оккупанты заявили, что сгорела нефтебаза. Главарь так называемой ДНР, террорист Леонид Пасечник, заявил, что поздно ночью был нанесен удар по нефтебазе, расположенной в черте города.

Смотрите также: В Ростове и Воронеже раздались взрывы, возник пожар на рязанском НПЗ. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3548) нефть (1917) пожар (5933) россия (95393)


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Топ комментарии
+28
Зі святом, кляті підари!
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09.05.2024 06:31
+15
все збито кацапськими певео.
то обламки, як завжди не в туди падають - чиста випадковість...
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09.05.2024 06:28
+13
Послухаєш цю маячню кацапів і думаєш - якщо уламки такі ефективні то навіщо будувати дрони
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09.05.2024 07:20
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все збито кацапськими певео.
то обламки, як завжди не в туди падають - чиста випадковість...
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09.05.2024 06:28 Ответить
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09.05.2024 06:33 Ответить
Зі святом, кляті підари!
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09.05.2024 06:31 Ответить
Скромьнєнько поздоровили. Скільки в дикунів таких нафтобаз.
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09.05.2024 07:40 Ответить
новокацапськ, де в шхерах шхеряться сучі діти клейстера мацква,
в полум'ї і міст як лаптеногий символ кацпської мрії - будь хто оцінив би, чи дочекаюсь?
але і за нпзу не забуваймо - норм і дяка!
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09.05.2024 06:45 Ответить
Если Путину в ближайшее время по-тихому и склеят лапти то не за развязанную бойню и сотни тысяч погибших орков а за бешенные убытки нефтяной мафии.
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09.05.2024 06:54 Ответить
Якщо в них такий день Перемоги, страшно уявити їхній день Поразки!
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09.05.2024 07:19 Ответить
Чому страшно? Уявляєте скільки людей святкувати буде?
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09.05.2024 09:08 Ответить
Послухаєш цю маячню кацапів і думаєш - якщо уламки такі ефективні то навіщо будувати дрони
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09.05.2024 07:20 Ответить
Кари, окупантам мацковскім, страшної кари, за їх злочини в Україні!!
Підтримуймо Захисників України!!
Слава Україні!
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09.05.2024 07:42 Ответить
Шкода що не в колону
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09.05.2024 07:45 Ответить
Щось голосок такий понурий в кацапчика,чого б не радіти?Ви ж сволота так любите війни???Радійте,ваші мрії нарешті збуваються!Так,поки що дуже повільно,немає ще тотальних бомбардувань росії,але ж все іще попереду!!!!
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09.05.2024 07:46 Ответить
Та то воно журиться, що розбудили о третій ночі....
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09.05.2024 08:55 Ответить
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09.05.2024 08:13 Ответить
Кацапи всю ніч БПЛА душили, душили, душили, душили...
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09.05.2024 08:14 Ответить
Наші БПЛА до них з усією душою, а вони душити надумали - покидьки.
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09.05.2024 08:57 Ответить
А буде ще 8-й, 9-й.....20-й....горять падлюки!!!
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09.05.2024 09:11 Ответить
Кацапи, то ваша "гуманітарка" до вас повернулася - їбіться з нею самі.
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09.05.2024 12:04 Ответить
Это еще не пердел!
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09.05.2024 13:40 Ответить
Уламкам респект ...
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09.05.2024 21:25 Ответить
Дісятиє суткі пилают станіци ))
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09.05.2024 21:51 Ответить
 
 