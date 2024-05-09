У РФ заявили про атаку дронів на нафтобазу у Краснодарському краї. ВІДЕО+ФОТО

Російська влада заявила, що нібито українські дрони атакували нафтобазу у в селі Юрівка в Краснодарському краї у ніч проти 9 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що нафтобаза розташована за кілька десятків кілометрів від Кримського мосту.

Місцеві мешканці повідомили. що близько 3 години ночі сім або вісім дронів вдарили по нафтобазі Темп на околиці Юрівки і що там почалася пожежа.

Оперативний штаб Краснодарського краю Росії підтвердив факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці, додає BBC.

"Близько 6 БПЛА були придушені, проте кілька впали на території нафтобази. Внаслідок цього почалася пожежа - пошкоджено кілька резервуарів", - йдеться в повідомленні штабу.

На місці працюють 62 пожежники та 20 одиниць техніки, зокрема 25 співробітників Міністерства надзвичайних справ Росії, а також сім спецмашин відомства.

"На місце події в селі Юрівка приїхав мер Анапи Василь Швець. Попередньо, постраждалих немає", - повідомили росЗМІ.





Нагадаємо, з початку 2024 року українські дрони пошкодили 18 російських НПЗ, що призвело до скорочення виробництва майже на 14 відсотків.

Увечері 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську. Російські окупанти заявили, що згоріла нафтобаза. Ватажок так званої ДНР терорист Леонід Пасічник заявив, що пізно вночі було завдано удару по нафтобазі, яка розташована в межах міста.

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