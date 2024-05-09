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Новини
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У РФ заявили про атаку дронів на нафтобазу у Краснодарському краї. ВІДЕО+ФОТО

Російська влада заявила, що нібито українські дрони атакували нафтобазу у в селі Юрівка в Краснодарському краї у ніч проти 9 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що нафтобаза розташована за кілька десятків кілометрів від Кримського мосту. 

Місцеві мешканці повідомили. що близько 3 години ночі сім або вісім дронів вдарили по нафтобазі Темп на околиці Юрівки і що там почалася пожежа. 

Оперативний штаб Краснодарського краю Росії підтвердив факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці, додає BBC.

"Близько 6 БПЛА були придушені, проте кілька впали на території нафтобази. Внаслідок цього почалася пожежа - пошкоджено кілька резервуарів", - йдеться в повідомленні штабу.

На місці працюють 62 пожежники та 20 одиниць техніки, зокрема 25 співробітників Міністерства надзвичайних справ Росії, а також сім спецмашин відомства.

"На місце події в селі Юрівка приїхав мер Анапи Василь Швець. Попередньо, постраждалих немає", - повідомили росЗМІ.

Дрони влучили у нафтобазу у Краснодарському краї
Пожежа у Краснодарському Краї

 Нагадаємо, з початку 2024 року українські дрони пошкодили 18 російських НПЗ, що призвело до скорочення виробництва майже на 14 відсотків.

Увечері 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську. Російські окупанти заявили, що згоріла нафтобаза. Ватажок так званої ДНР терорист Леонід Пасічник заявив, що пізно вночі було завдано удару по нафтобазі, яка розташована в межах міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Ростові та Воронежі пролунали вибухи, виникла пожежа на рязанському НПЗ. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4110) нафта (5493) росія (64969) Удари по РФ (271)


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Топ коментарі
+28
Зі святом, кляті підари!
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09.05.2024 06:31
+15
все збито кацапськими певео.
то обламки, як завжди не в туди падають - чиста випадковість...
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09.05.2024 06:28
+13
Послухаєш цю маячню кацапів і думаєш - якщо уламки такі ефективні то навіщо будувати дрони
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09.05.2024 07:20
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все збито кацапськими певео.
то обламки, як завжди не в туди падають - чиста випадковість...
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09.05.2024 06:28 Відповісти
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09.05.2024 06:33 Відповісти
Зі святом, кляті підари!
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09.05.2024 06:31 Відповісти
Скромьнєнько поздоровили. Скільки в дикунів таких нафтобаз.
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09.05.2024 07:40 Відповісти
новокацапськ, де в шхерах шхеряться сучі діти клейстера мацква,
в полум'ї і міст як лаптеногий символ кацпської мрії - будь хто оцінив би, чи дочекаюсь?
але і за нпзу не забуваймо - норм і дяка!
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09.05.2024 06:45 Відповісти
Если Путину в ближайшее время по-тихому и склеят лапти то не за развязанную бойню и сотни тысяч погибших орков а за бешенные убытки нефтяной мафии.
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09.05.2024 06:54 Відповісти
Якщо в них такий день Перемоги, страшно уявити їхній день Поразки!
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09.05.2024 07:19 Відповісти
Чому страшно? Уявляєте скільки людей святкувати буде?
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09.05.2024 09:08 Відповісти
Послухаєш цю маячню кацапів і думаєш - якщо уламки такі ефективні то навіщо будувати дрони
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09.05.2024 07:20 Відповісти
Кари, окупантам мацковскім, страшної кари, за їх злочини в Україні!!
Підтримуймо Захисників України!!
Слава Україні!
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09.05.2024 07:42 Відповісти
Шкода що не в колону
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09.05.2024 07:45 Відповісти
Щось голосок такий понурий в кацапчика,чого б не радіти?Ви ж сволота так любите війни???Радійте,ваші мрії нарешті збуваються!Так,поки що дуже повільно,немає ще тотальних бомбардувань росії,але ж все іще попереду!!!!
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09.05.2024 07:46 Відповісти
Та то воно журиться, що розбудили о третій ночі....
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09.05.2024 08:55 Відповісти
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09.05.2024 08:13 Відповісти
Кацапи всю ніч БПЛА душили, душили, душили, душили...
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09.05.2024 08:14 Відповісти
Наші БПЛА до них з усією душою, а вони душити надумали - покидьки.
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09.05.2024 08:57 Відповісти
А буде ще 8-й, 9-й.....20-й....горять падлюки!!!
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09.05.2024 09:11 Відповісти
Кацапи, то ваша "гуманітарка" до вас повернулася - їбіться з нею самі.
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09.05.2024 12:04 Відповісти
Это еще не пердел!
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09.05.2024 13:40 Відповісти
Уламкам респект ...
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09.05.2024 21:25 Відповісти
Дісятиє суткі пилают станіци ))
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09.05.2024 21:51 Відповісти
 
 