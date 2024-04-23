Российская ракета X-59 упала в Белгородской области РФ, - СМИ

В Белгородской области РФ упала управляемая авиационная ракета оккупантов X-59.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.

Так, 19 апреля в двух километрах от села Красное в поле обнаружили ракету X-59.

"Она "нештатно" сошла в 92 км от границы с Украиной. Военным пришлось уничтожать ее на месте. Разрушений и пострадавших нет", - пишет ASTRA.

Смотрите: Ночью в Белгороде была серия взрывов. ВИДЕО