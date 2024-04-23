Российская ракета X-59 упала в Белгородской области РФ, - СМИ
В Белгородской области РФ упала управляемая авиационная ракета оккупантов X-59.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.
Так, 19 апреля в двух километрах от села Красное в поле обнаружили ракету X-59.
"Она "нештатно" сошла в 92 км от границы с Украиной. Военным пришлось уничтожать ее на месте. Разрушений и пострадавших нет", - пишет ASTRA.
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+9 Яр Холодний
показать весь комментарий23.04.2024 09:57
+6 Olena Teslenko
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+5 Jimmy Hill
показать весь комментарий23.04.2024 09:59
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Всё чаще на русские гарада падают бомбы и ракеты Пачиму это праисходит?
- Эта подлые бандеравцы абстреливают мирных рассеян!
- А пачиму ани прилетают с вастока?
- Патамушта на них установлена враждебная западная техника - ана направляет ракеты и бомбы па сложнай траектории Ани пралетают над целью глубже на нашу территорию, а патом разварачиваются на 180 градусов и атакуют наши гарада с вастока!
- И зачем ани эта делают?
- Для введения в заблуждение! Чтобы был повод абвинить экипажи наших самалётав и ракетных комплексов в неумении работать с техникой!
то буде хоть якась користь