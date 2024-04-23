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Российская ракета X-59 упала в Белгородской области РФ, - СМИ

х-59

В Белгородской области РФ упала управляемая авиационная ракета оккупантов X-59.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.

Так, 19 апреля в двух километрах от села Красное в поле обнаружили ракету X-59.

"Она "нештатно" сошла в 92 км от границы с Украиной. Военным пришлось уничтожать ее на месте. Разрушений и пострадавших нет", - пишет ASTRA.

Смотрите: Ночью в Белгороде была серия взрывов. ВИДЕО

Автор: 

ракеты (3549) россия (95339) Белгород (447)


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Топ комментарии
+9
Російський "журнашлюх" бере інтерв"ю у Шойгу:
Всё чаще на русские гарада падают бомбы и ракеты Пачиму это праисходит?
- Эта подлые бандеравцы абстреливают мирных рассеян!
- А пачиму ани прилетают с вастока?
- Патамушта на них установлена враждебная западная техника - ана направляет ракеты и бомбы па сложнай траектории Ани пралетают над целью глубже на нашу территорию, а патом разварачиваются на 180 градусов и атакуют наши гарада с вастока!
- И зачем ани эта делают?
- Для введения в заблуждение! Чтобы был повод абвинить экипажи наших самалётав и ракетных комплексов в неумении работать с техникой!

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23.04.2024 09:57
+6
Шкода що не на їх голови!!!
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23.04.2024 10:09
+5
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23.04.2024 09:59
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Російський "журнашлюх" бере інтерв"ю у Шойгу:
Всё чаще на русские гарада падают бомбы и ракеты Пачиму это праисходит?
- Эта подлые бандеравцы абстреливают мирных рассеян!
- А пачиму ани прилетают с вастока?
- Патамушта на них установлена враждебная западная техника - ана направляет ракеты и бомбы па сложнай траектории Ани пралетают над целью глубже на нашу территорию, а патом разварачиваются на 180 градусов и атакуют наши гарада с вастока!
- И зачем ани эта делают?
- Для введения в заблуждение! Чтобы был повод абвинить экипажи наших самалётав и ракетных комплексов в неумении работать с техникой!

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23.04.2024 09:57 Ответить
Белгород забирає лаври у Воронежа
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23.04.2024 11:25 Ответить
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23.04.2024 09:59 Ответить
Журналісти Єдиного марафону, я дарую вам Інтерв'ю ! Гроші мені не треба ! Дивіться. І не забувайте, що вам буде подяка за працю на дЄрмака. ТРИМАЙТЕ й ДЯКУЙТЕ https://www.youtube.com/watch?v=SHv1zoDYjhc
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23.04.2024 10:01 Ответить
Жалко шо руйнувань та постраждалих немає...
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23.04.2024 10:09 Ответить
Шкода що не на їх голови!!!
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23.04.2024 10:09 Ответить
На кремль краще нехай падатимуть кацапські ракети ,
то буде хоть якась користь
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23.04.2024 10:18 Ответить
Та вже хоч би на щось суттєве, аби не в полі, так ні ж, бо диявол своїх береже.
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23.04.2024 10:27 Ответить
Некеровано впала керована кацапська ракета.
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23.04.2024 10:46 Ответить
То вона білгородську телевежу шукала.
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23.04.2024 10:55 Ответить
могут повторить , лапти они такие
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23.04.2024 11:29 Ответить
Воронеж опять уцелел!?
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23.04.2024 13:29 Ответить
Це їм помста від вкраденої української стіралки, мікропроцесор від якої , кацапи поставили в цю "аналоговнєтную " ракету.
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23.04.2024 13:29 Ответить
 
 