Російська ракета X-59 впала у Бєлгородській області РФ, - ЗМІ

У Бєлгородській області РФ впала керована авіаційна ракета окупантів X-59.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

Так, 19 квітня за два кілометри від села Красне у полі виявили ракету X-59.

"Вона "нештатно" зійшла за 92 км від кордону з Україною. Військовим довелося знищувати її на місці. Руйнувань та постраждалих немає", - пише ASTRA.

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