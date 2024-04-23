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Новини
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Російська ракета X-59 впала у Бєлгородській області РФ, - ЗМІ

х-59

У Бєлгородській області РФ впала керована авіаційна ракета окупантів X-59.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

Так, 19 квітня за два кілометри від села Красне у полі виявили ракету X-59.

"Вона "нештатно" зійшла за 92 км від кордону з Україною. Військовим довелося знищувати її на місці. Руйнувань та постраждалих немає", - пише ASTRA.

Дивіться: Вночі у Бєлгороді пролунала серія вибухів. ВIДЕО

Автор: 

ракети (4000) росія (64911) Бєлгород (502)


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Топ коментарі
+9
Російський "журнашлюх" бере інтерв"ю у Шойгу:
Всё чаще на русские гарада падают бомбы и ракеты Пачиму это праисходит?
- Эта подлые бандеравцы абстреливают мирных рассеян!
- А пачиму ани прилетают с вастока?
- Патамушта на них установлена враждебная западная техника - ана направляет ракеты и бомбы па сложнай траектории Ани пралетают над целью глубже на нашу территорию, а патом разварачиваются на 180 градусов и атакуют наши гарада с вастока!
- И зачем ани эта делают?
- Для введения в заблуждение! Чтобы был повод абвинить экипажи наших самалётав и ракетных комплексов в неумении работать с техникой!

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23.04.2024 09:57
+6
Шкода що не на їх голови!!!
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23.04.2024 10:09
+5
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23.04.2024 09:59
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Російський "журнашлюх" бере інтерв"ю у Шойгу:
Всё чаще на русские гарада падают бомбы и ракеты Пачиму это праисходит?
- Эта подлые бандеравцы абстреливают мирных рассеян!
- А пачиму ани прилетают с вастока?
- Патамушта на них установлена враждебная западная техника - ана направляет ракеты и бомбы па сложнай траектории Ани пралетают над целью глубже на нашу территорию, а патом разварачиваются на 180 градусов и атакуют наши гарада с вастока!
- И зачем ани эта делают?
- Для введения в заблуждение! Чтобы был повод абвинить экипажи наших самалётав и ракетных комплексов в неумении работать с техникой!

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23.04.2024 09:57 Відповісти
Белгород забирає лаври у Воронежа
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23.04.2024 11:25 Відповісти
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23.04.2024 09:59 Відповісти
Журналісти Єдиного марафону, я дарую вам Інтерв'ю ! Гроші мені не треба ! Дивіться. І не забувайте, що вам буде подяка за працю на дЄрмака. ТРИМАЙТЕ й ДЯКУЙТЕ https://www.youtube.com/watch?v=SHv1zoDYjhc
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23.04.2024 10:01 Відповісти
Жалко шо руйнувань та постраждалих немає...
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23.04.2024 10:09 Відповісти
Шкода що не на їх голови!!!
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23.04.2024 10:09 Відповісти
На кремль краще нехай падатимуть кацапські ракети ,
то буде хоть якась користь
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23.04.2024 10:18 Відповісти
Та вже хоч би на щось суттєве, аби не в полі, так ні ж, бо диявол своїх береже.
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23.04.2024 10:27 Відповісти
Некеровано впала керована кацапська ракета.
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23.04.2024 10:46 Відповісти
То вона білгородську телевежу шукала.
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23.04.2024 10:55 Відповісти
могут повторить , лапти они такие
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23.04.2024 11:29 Відповісти
Воронеж опять уцелел!?
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23.04.2024 13:29 Відповісти
Це їм помста від вкраденої української стіралки, мікропроцесор від якої , кацапи поставили в цю "аналоговнєтную " ракету.
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23.04.2024 13:29 Відповісти
 
 