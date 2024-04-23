Російська ракета X-59 впала у Бєлгородській області РФ, - ЗМІ
У Бєлгородській області РФ впала керована авіаційна ракета окупантів X-59.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.
Так, 19 квітня за два кілометри від села Красне у полі виявили ракету X-59.
"Вона "нештатно" зійшла за 92 км від кордону з Україною. Військовим довелося знищувати її на місці. Руйнувань та постраждалих немає", - пише ASTRA.
Топ коментарі
+9 Яр Холодний
показати весь коментар23.04.2024 09:57
+6 Olena Teslenko
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+5 Jimmy Hill
показати весь коментар23.04.2024 09:59
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Всё чаще на русские гарада падают бомбы и ракеты Пачиму это праисходит?
- Эта подлые бандеравцы абстреливают мирных рассеян!
- А пачиму ани прилетают с вастока?
- Патамушта на них установлена враждебная западная техника - ана направляет ракеты и бомбы па сложнай траектории Ани пралетают над целью глубже на нашу территорию, а патом разварачиваются на 180 градусов и атакуют наши гарада с вастока!
- И зачем ани эта делают?
- Для введения в заблуждение! Чтобы был повод абвинить экипажи наших самалётав и ракетных комплексов в неумении работать с техникой!
то буде хоть якась користь