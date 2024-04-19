Вночі у Бєлгороді пролунала серія вибухів. ВIДЕО

Серія вибухів пролунала над Бєлгородом та областю вночі 19 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Попередньо нібито спрацювала "система ППО".

Очевидці розповіли, що над містом вила сирена повітряної тривоги: було чути близько 10-15 вибухів.

Місцева влада попросила мешканців сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Також вибухи було чути над містом Шебекіне.

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