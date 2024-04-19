Вночі у Бєлгороді пролунала серія вибухів. ВIДЕО
Серія вибухів пролунала над Бєлгородом та областю вночі 19 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
Попередньо нібито спрацювала "система ППО".
Очевидці розповіли, що над містом вила сирена повітряної тривоги: було чути близько 10-15 вибухів.
Місцева влада попросила мешканців сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Також вибухи було чути над містом Шебекіне.
Топ коментарі
+21 Виталий #548501
показати весь коментар19.04.2024 07:22
+18 Gary Grant
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+12 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар19.04.2024 07:29
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При встрече Украинца будешь ронять кал и сопли размазывать, хня ты мычащая.