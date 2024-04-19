УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4597 відвідувачів онлайн
Новини Відео
10 363 24

Вночі у Бєлгороді пролунала серія вибухів. ВIДЕО

Серія вибухів пролунала над Бєлгородом та областю вночі 19 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Попередньо нібито спрацювала "система ППО".

Очевидці розповіли, що над містом вила сирена повітряної тривоги: було чути близько 10-15 вибухів.

Місцева влада попросила мешканців сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Також вибухи було чути над містом Шебекіне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді безпілотник врізався в адмінбудівлю "Газпрому", поранено двох людей, - росЗМІ. ФОТО

Автор: 

вибух (4450) Бєлгород (504)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Пишут что Ту-22, который сегодня нас обстреливал... Карма
показати весь коментар
19.04.2024 07:22
+18
Не спати,підарня кацапська. Адже в Дніпрі ваші прильоти.
показати весь коментар
19.04.2024 07:07
+12
После того как тебя в жопу **** ты ******* *** облизываешь, ведь нужно соблюдать гигиену?
показати весь коментар
19.04.2024 07:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не спати,підарня кацапська. Адже в Дніпрі ваші прильоти.
показати весь коментар
19.04.2024 07:07 Відповісти
Тсиха-тсиха, фуцин! Червям слова не давали
показати весь коментар
19.04.2024 07:15 Відповісти
Підор звідки ти взялося не мите,ти тільки відсмоктало у путла.
показати весь коментар
19.04.2024 07:15 Відповісти
Уймись, пид@рок. Жди свой пакет!))
показати весь коментар
19.04.2024 07:16 Відповісти
После того как тебя в жопу **** ты ******* *** облизываешь, ведь нужно соблюдать гигиену?
показати весь коментар
19.04.2024 07:29 Відповісти
Своих ищешь, правосралый скрепопид@р?))
показати весь коментар
19.04.2024 07:53 Відповісти
Руzzкий пид@р, ты не в ту дверь зашол!
показати весь коментар
19.04.2024 07:34 Відповісти
Wappii,свині якраз ви,як казав кінь лаврушка фу-***.
показати весь коментар
19.04.2024 07:18 Відповісти
Лапоть, ты когда сосешь, губой трясешь?
показати весь коментар
19.04.2024 07:28 Відповісти
Аж прицмокує
показати весь коментар
19.04.2024 08:08 Відповісти
Оуу, ты ещё заплачь, пид@р нацистский)) мамкин "расстрельщик"))
При встрече Украинца будешь ронять кал и сопли размазывать, хня ты мычащая.
показати весь коментар
19.04.2024 08:09 Відповісти
Wappii.Підарьониш обосцаний,ти соснув з ранку,шо так свої крила розпустив,шалава ти кацапурська,подзаборна шлюха.
показати весь коментар
19.04.2024 08:19 Відповісти
Пора уже решительно остановить этот беспредел оголтелых воронежских сепаратистов.
показати весь коментар
19.04.2024 07:21 Відповісти
Пишут что Ту-22, который сегодня нас обстреливал... Карма
показати весь коментар
19.04.2024 07:22 Відповісти
Вот видео https://t.me/operativnoZSU/143334
показати весь коментар
19.04.2024 07:28 Відповісти
Красівоєєє)) а якби ще на халупи мокш впав - ото капець подвійна карма була б))
показати весь коментар
19.04.2024 07:48 Відповісти
👍
показати весь коментар
19.04.2024 12:55 Відповісти
Як говорив Мікола Азіров -- ні треба скігліти кровосісі ///
показати весь коментар
19.04.2024 08:05 Відповісти
 
 