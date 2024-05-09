УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10335 відвідувачів онлайн
Новини Фото
14 591 34

Влада Бєлгорода заявила про сильний обстріл та постраждалих. ФОТОрепортаж

У ніч на 9 травня Бєлгород та область зазнали сильного обстрілу. Протягом ночі у регіоні тричі повідомляли про ракетну небезпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков написав, що є прямі влучання в житлові багатоквартирні будинки та автомобілі.

У Бєлгороді 9 травня пошкоджено щонайменше 37 транспортних засобів 

Так, через нібито атаку постраждали вісім людей, зокрема дитина. Унаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження 34 квартир у 19 багатоквартирних будинках, одного приватного будинку та 37 транспортних засобів.

Нагадаємо,  раніше російська влада повідомила про нібито атаку українських безпілотників на нафтобазу у Краснодарському краї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська ракета X-59 впала у Бєлгородській області РФ, - ЗМІ

Рятувальники усувають наслідки обстрілу Бєлгорода 9 травня
Влада Бєлгорода 9 зтравня заявила про прямі влучання в будинки

Протягом ночі 9 травня у Бєлгороді тричі оголошували ракетну небезпек
Обстріл Бєлгорода 9 травня: фіксуються наслідки
Обстріл Бєлгорода 9 травня

Автор: 

обстріл (28449) росія (65146) Бєлгород (504)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41
Стерненко говорит кацапы сами обстреливают Белгород, и объясняет почему это не ЗСУ.
показати весь коментар
09.05.2024 07:06
+37
А ну, білгородці, дідів на палю і святкувати перемогу!
показати весь коментар
09.05.2024 07:05
+26
Провокація кацапів.
показати весь коментар
09.05.2024 07:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ну, білгородці, дідів на палю і святкувати перемогу!
показати весь коментар
09.05.2024 07:05 Відповісти
Та в сраку тих дідів... Але спочатку тільки на палю, - а як же інакше,- паля в сраці ,- це ж скрєпа всіх скрєп,- вона запорука всьєхххь паабьєд, минулих і майбутніх🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
09.05.2024 07:23 Відповісти
Стерненко говорит кацапы сами обстреливают Белгород, и объясняет почему это не ЗСУ.
показати весь коментар
09.05.2024 07:06 Відповісти
Они сами и Донбасс в 14 обстреливали. Эти твари не перед чем не остановятся.
показати весь коментар
09.05.2024 07:42 Відповісти
***** постоянно по своим холопам херачит, чтобы знали свинособаки свое место
показати весь коментар
09.05.2024 09:12 Відповісти
Я думаю він прав, яко користь бити по будинках гранатами (якщо подивитись на руйнування, як від хлопушки), якщо поряд Білгородська ТЕЦ.
показати весь коментар
09.05.2024 09:47 Відповісти
спокійно, робило кацапське певео на навчяннях.
і за шо вони так самі себе?
показати весь коментар
09.05.2024 07:09 Відповісти
День побєди зарано святкувати почали)) то був навчальний салют))
показати весь коментар
09.05.2024 07:15 Відповісти
ах ну да, сьогодні ж того, победобесятся краснопері чорти.
світ скорбить за загиблими - чорти бісяться святкують і хармонь рвуть...
показати весь коментар
09.05.2024 07:25 Відповісти
Вони дідів на палях таскають, разом з тим абули провести паралель з Муамарчиком Каддафі, того теж на палю в дупу насадили благодарні мешканці джамахірії.
показати весь коментар
09.05.2024 07:47 Відповісти
у столярів на кацапії під 9те травня палковий чьос!
день робить рік.
дідів же в кожного по семеро - тобто сім палок на кацапа
показати весь коментар
09.05.2024 07:53 Відповісти
Ну одну, ладно дві я розумію куди запхати. А от ще п"ять... то потрібно дуже креативне мислення.
показати весь коментар
09.05.2024 07:57 Відповісти
всі ті семеро кацдідів 10го травня разом з палками в мусорних баках - **** скрепа!
показати весь коментар
09.05.2024 08:09 Відповісти
За Харків, пі..ори
показати весь коментар
09.05.2024 07:10 Відповісти
Ну то ми тільки нафтобазу..хто ж їм дохтур, що в ППО жопоруких алкашів понабирали?? Сидять й гатять по житловим будинкам.

Сьогодні на раїсі свято побєдобєсія..цікаво, крім дідів, на палки новозакабздонених натягнуть? І які фаєршоу влада кремлядій їм приготувала? Чи без фантазії - безпілотниками і рязанським цукром відмажуться?
показати весь коментар
09.05.2024 07:13 Відповісти
Провокація кацапів.
показати весь коментар
09.05.2024 07:32 Відповісти
рязанскІй сахар-2024
москалі самі своїх цивільних холопів обстрілюють - для скрєпной ноУкі...
Україні нема ну ніякого сенсу обстрілювати балкони та мусорники на Московщині..
тут на кацапів зі зброєю *********** не вистачає....
показати весь коментар
09.05.2024 07:33 Відповісти
"А нас за што?"
показати весь коментар
09.05.2024 07:38 Відповісти
Карантинная зона...
показати весь коментар
09.05.2024 07:42 Відповісти
Кари, окупантам мацковскім, страшної кари, за їх злочини в Україні!!
Підтримуймо Захисників України!!
Слава Україні!
показати весь коментар
09.05.2024 07:44 Відповісти
Якийсь ватний самостріл..
показати весь коментар
09.05.2024 07:47 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2024 08:09 Відповісти
На кацапії салюти на перемогобесіе, уроди кончені, вам тризда
показати весь коментар
09.05.2024 08:24 Відповісти
...ля, якщо оце спалене корито на парковці, очевидно від ППО, - це "сильний обстріл", то не знаю навіть...
показати весь коментар
09.05.2024 08:45 Відповісти
НЕ ВІРЮ!!!! Кацапське ппо жодного "вампіра" не збила? Брехня!
показати весь коментар
09.05.2024 08:51 Відповісти
Треба, щоб кожен день таке було, і по всьому мордору!
показати весь коментар
09.05.2024 08:59 Відповісти
С «дньом поБЕДИ», виродки!!!
показати весь коментар
09.05.2024 09:04 Відповісти
єх...було б оце в москві
показати весь коментар
09.05.2024 09:08 Відповісти
Салют пабеды!!!! Слабенький....но все попереду!!!!
показати весь коментар
09.05.2024 09:10 Відповісти
Можем повторіть!
показати весь коментар
09.05.2024 09:19 Відповісти
Спокійно, панове. Кацапи мріяли "павтаріть" Ось що вони "павтаряют", так що "всьо ідьот та плану":

Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог.

Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами.

2. В каждом полку создать команды охотников по 20-30 человек каждая для взрыва и сжигания населенных пунктов, в которых располагаются войска противника. В команды охотников подбирать наиболее отважных и крепких в политико-моральном отношении бойцов, командиров и политработников, тщательно разъясняя им задачи и значение этого мероприятия для разгрома германской армии. Выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов, в которых расположены немецкие войска, представлять к правительственной награде.

3. При вынужденном отходе наших частей на том или другом участке уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать. В первую очередь для этой цели использовать выделенные в полках команды охотников.

4. Военным Советам фронтов и отдельных армий систематически проверять как выполняются задания по уничтожению населенных пунктов в указанном выше радиусе от линии фронта. Ставке через каждые 3 дня отдельной сводкой доносить сколько и какие населенные пункты уничтожены за прошедшие дни и какими средствами достигнуты эти результаты.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
Б. ШАПОШНИКОВ
показати весь коментар
09.05.2024 09:28 Відповісти
Ракета летела со сторони Курска..
показати весь коментар
09.05.2024 21:00 Відповісти
 
 