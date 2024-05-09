Влада Бєлгорода заявила про сильний обстріл та постраждалих. ФОТОрепортаж

У ніч на 9 травня Бєлгород та область зазнали сильного обстрілу. Протягом ночі у регіоні тричі повідомляли про ракетну небезпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков написав, що є прямі влучання в житлові багатоквартирні будинки та автомобілі.

Так, через нібито атаку постраждали вісім людей, зокрема дитина. Унаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження 34 квартир у 19 багатоквартирних будинках, одного приватного будинку та 37 транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше російська влада повідомила про нібито атаку українських безпілотників на нафтобазу у Краснодарському краї.

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