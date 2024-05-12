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Новости Война
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В Белгороде раздались взрывы, пожары возникли сразу в нескольких местах

Вибух у Бєлгороді

Вечером 11 мая в российском Белгороде и Белгородском районе прогремели взрывы, в городе возникли пожары.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Перед взрывами в Белгороде и Белгородском районе объявили уже не первую ракетную опасность.

Читайте: За месяц россияне "потеряли" со своих самолетов в Белгородской области 20 авиабомб, - британская разведка

Также в городе, как сообщают россияне, работала система ПВО РФ.

Сообщается, что повреждены два здания.

Местный губернатора Гладков говорит о якобы 29 пострадавших и одной погибшей женщине. Также он утверждает, что якобы повреждены 49 квартир и 21 авто, пишет LB.UA.

Минобороны страны-агрессора сообщает о якобы сбитии снарядов от РСЗО "Вампир" над Белгородщиной.

Автор: 

Белгород (449)


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Топ комментарии
+33
Має палати! Ми повинні спалити їх за Харків! Це мало дасть нам в плані оборони. Але справедливість має торжествувати
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11.05.2024 22:56
+23
Рівняйте Білгород з землею. Око за око, зуб за зуб. Смерть кацапам! Путлер капут!
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11.05.2024 23:02
+21
законною ціллю України мають бути гідроелектростанції ,обєкти енергетики ,теплогенерація і т.д
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11.05.2024 23:00
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Має палати! Ми повинні спалити їх за Харків! Це мало дасть нам в плані оборони. Але справедливість має торжествувати
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11.05.2024 22:56 Ответить
Відповідь має бути кратною, бєлгорода мало, ще мають бути ростов та самара, та ще кілька гадюшників.
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11.05.2024 23:29 Ответить
І мацкву до бєніної мама спалити..щоб як у пісні було))
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11.05.2024 23:53 Ответить
законною ціллю України мають бути гідроелектростанції ,обєкти енергетики ,теплогенерація і т.д
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11.05.2024 23:00 Ответить
А які закони ти ще знаєш ?
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12.05.2024 08:17 Ответить
мабуть питаєш,бо за рашиста пережиття маєш???
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12.05.2024 10:01 Ответить
Рівняйте Білгород з землею. Око за око, зуб за зуб. Смерть кацапам! Путлер капут!
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11.05.2024 23:02 Ответить
Руйнування житлових будівель особливо нічого не дасть. Тільки збільшить бажання йти помститися, а також втікачів з міста. Промисли потрібно руйнувати.
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11.05.2024 23:18 Ответить
"Тільки збільшить бажання йти помститися"- я Вам зараз Омерику відкрию напевно, але там бажання і без того через край.
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11.05.2024 23:25 Ответить
Одне діло пропаганда. Її не всі слухають навіть серед росіян. І гроші на війні заробити йдуть тільки невеликого розуму люди. А коли вбили рідних, це вже інша справа.
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11.05.2024 23:34 Ответить
Коли в тій помийці , людей "невеликого розуму" переважна більшість, то інформаційні вподобання 2% з них не мають жодної ваги.
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11.05.2024 23:56 Ответить
Ми Українці з поконвіків були дружніми пацифістами, навіть зараз коли співаємо гімн то ворогів називаєм воріженьки.Вбивати треба всіх,бо ті кого не ліквідуємо прийдуть до нас,і перестаньте шукати хороших рузкіх.
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12.05.2024 00:04 Ответить
Є такий спосіб війни атакувати всіх підряд ворогів і армію і цивільних. Я не знаю що у вас там відбувається тому тільки вам вирішувати як краще.
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12.05.2024 00:09 Ответить
В 40вих роках Німеччину утюжили з усіх боків,тільки так можна виграти війну.
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12.05.2024 00:28 Ответить
Ополчєнци Воронезької Народної Республіки завдали удару по Бєлгородській Народній Республіці.
Астанавітєсь!.. (с)
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11.05.2024 23:19 Ответить
Самі і обстріляли думаю. Вампір це якась модифікація БМ Град якщо судити по вікіпедії і вона немає таких можливостей як американські рсзв.
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11.05.2024 23:25 Ответить
зараз популярна страва у ресторанах Бєлгорода
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11.05.2024 23:26 Ответить
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11.05.2024 23:35 Ответить
А іх-та за чё?
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11.05.2024 23:28 Ответить
Вони ж внє політикі.
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11.05.2024 23:35 Ответить
За чьо, да за чьо... - Мы же их породили, мы и отпоем - вот за чьо.
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12.05.2024 01:15 Ответить
Ось ці "друзі" запрошують бавовнятко у гості)

Орієнтований на експорт Туапсинський НПЗ Роснефти, один з найбільших на півдні Росії, відновив переробку після січневих "хлопків" . На початку цього місяця, і, згідно з торговими оцінками, в травні очікується зростання завантаження приблизно на 16% до 180 000 тонн у зв'язку з відновленням експорту.

і ще один...

Новатек планує почати тестувати нову установку з переробки 3 мільйонів тонн на рік на своєму газоконденсатному комплексі в балтійському порту Усть-Луга в середині червня, що може дозволити йому збільшити експорт нафти до 550 000-600 000 тонн на місяць із 350 000-370 000 тонн на даний час. "Новатек" виробляє нафту в основному для Азії, включаючи Китай, Сінгапур, Тайвань і Малайзію.
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12.05.2024 00:08 Ответить
Бабуїни знову загубили бомбу з літака. Раніше із страху пуляли із ЗРК і ракети залітали в будинки, навіть відосики були.
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12.05.2024 00:27 Ответить
Это 20-я?
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12.05.2024 01:18 Ответить
Радійте кацапи, ви любите війну
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12.05.2024 01:38 Ответить
😋👌
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12.05.2024 05:48 Ответить
Хорошо, но мало.
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12.05.2024 09:42 Ответить
 
 