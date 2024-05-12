В Белгороде раздались взрывы, пожары возникли сразу в нескольких местах

Вечером 11 мая в российском Белгороде и Белгородском районе прогремели взрывы, в городе возникли пожары.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Перед взрывами в Белгороде и Белгородском районе объявили уже не первую ракетную опасность.

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Также в городе, как сообщают россияне, работала система ПВО РФ.

Сообщается, что повреждены два здания.

Местный губернатора Гладков говорит о якобы 29 пострадавших и одной погибшей женщине. Также он утверждает, что якобы повреждены 49 квартир и 21 авто, пишет LB.UA.

Минобороны страны-агрессора сообщает о якобы сбитии снарядов от РСЗО "Вампир" над Белгородщиной.