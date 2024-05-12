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В российском Белгороде обрушился подъезд в жилом доме, предварительно, известно о 5 погибших. ВИДЕО

В России в Белгороде обвалился подъезд в многоэтажке. Российские СМИ сообщают, что вероятно дом может обвалиться полностью.

Появилось видео момента обвала дома, - перед этим был взрыв, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас известно уже о 5 погибших. В соцсетях пишут, что на дом упала российская авиабомба, пропагандисты же успели обвинить в этом Украину.

Также читайте: В Белгороде раздались взрывы, пожары возникли сразу в нескольких местах

Автор: 

россия (95515) Белгород (449)


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Топ комментарии
+40
Москалі відчули себе харків*янами!
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12.05.2024 12:18
+40
Та яка різниця, що то було? Карма має безліч інструментів, коли доганяє когось за злочини.
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12.05.2024 12:18
+37
Та яка там авіабомба, а тим більше Україна. Просто навіть будинки в ерефії уже не витримують побідобєсного екстазу в рашистських скотиняк.
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12.05.2024 12:18
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це ще не дно. А як називати мешканців бухловки і мошонки?
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12.05.2024 13:48 Ответить
Вже рухнули верхні поверхи. Кажуть, на голови мчс-никам. Сьогодні солов'їний послід в екстазі повидирає патли боброїдці.🤭
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12.05.2024 13:22 Ответить
Там уже и крыша к куям упала, возможно даже и завалила кого из горе-спасателей
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12.05.2024 13:24 Ответить
срані панельки - у нас це теж біда...
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12.05.2024 13:31 Ответить
Сахарок привезли походу. Видео что взрыв в доме происходит. Второй этаж.
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12.05.2024 13:32 Ответить
12.‎05.‎2024

ГШ ЗС РФ направив директивні вказівки в відповідні структури Бєлгородської області на проведення на її території заходів прискореної мобілізації осіб призовного віку.
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12.05.2024 13:32 Ответить
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12.05.2024 13:32 Ответить
русня ніяк не може второпати, що відбулося

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12.05.2024 15:15 Ответить
Москалям віри нема, але, мені здається, рідке виключення, яке тільки підтведжує правило:

МО России взяло на себя ответственность за обрушение дома в Белгороде: официальное заявление

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/294793_1715509387 https://www.dialog.ua/russia/294793_1715509387

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12.05.2024 13:42 Ответить
Макарони на вуха вішають..
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12.05.2024 13:57 Ответить
Хтозна? Може в якихся подробицях, як завжди, брешуть, а за суттю - розкололися.
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12.05.2024 14:00 Ответить
Вот это и странно.
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12.05.2024 16:04 Ответить
Удар 3 БПЛА по території бази зберігання озброєнь в\ч 55486 (Нея, Костромська, РФ). 1 БПЛА збито системою ППО, 1 вибухнув за межами бази. 1 БПЛА вразив складське приміщення. Пожежа.

Удар 3 БПЛА по території летовища Міллерово, місця базування 6969-ї АвБ (ЬРРИ, Ростовська, РФ). Вибухи. Пожежа. Повторна детонація.

Удар 3 БПЛА по території базування навчального центру 28-ї ракетної дивізії (в\ч 54055 Калужська, Козельськ-5) Вибух. Пожежа. Друга хвиля удар 2 БПЛА вразили санітарні машини.

Удар 6 БПЛА по території базування 60-о арсеналу озброєнь. 2 БПЛА збито системою ППО. Один БПЛА вразив ЗРГК "Панцир". Два попадання по місцяс складування. Пожежа.

Удар 3 БПЛА по території 292 вузла зв'язку(в\ч 03086, Калужська, Козельськ-5) 1 БПЛА збито системою ППО. Два вибухи в приміщеннях робочого використання. ‎
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12.05.2024 13:43 Ответить
Це що, сьогодні???
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12.05.2024 13:59 Ответить
Написано що за 12.05.2024
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12.05.2024 18:13 Ответить
штоб дракон пролетал...
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12.05.2024 13:48 Ответить
Привет от Мариуполя. Жалко, что только один дом.
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12.05.2024 13:51 Ответить
Алкоголичка Захарова обвинила Украину в террористических актах.
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12.05.2024 13:53 Ответить
Відеоматеріали дають підстави стверджувати, що вибухнув закладений заряд. Цукор- гексоген- рязань1999 - 2 ? Чекаємо звинувачень у використанні західної амуніції
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12.05.2024 14:05 Ответить
кажуть що "Точка-У"

угУ !
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12.05.2024 14:07 Ответить
Он сам упал! Не виноватые мы !

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12.05.2024 14:05 Ответить
«КаРФаген має бути зруйнований» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Carthago delenda est)
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12.05.2024 14:06 Ответить
Порушення будівельних норм!))))
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12.05.2024 14:17 Ответить
Какая там бомба...Это можно кацапским дэбилам по ушам ездить..Они естественно не видели как в жилые дома попадают бомбы и как отличается взрыв от того что видно по видео...Здесь-целенаправленый подрыв здания изнутри из нижней его части,как при закладке взрывчатки....101%
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12.05.2024 14:18 Ответить
Там може щось ***... впало з іншого боку будівлі в перший-другий поверх...
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12.05.2024 17:52 Ответить
Кого то цікавить???
А ось чому кордони Харкова не були заміновані і немалий жодних фортифікацій отто питання!
Хотілося би також мати надрукованими ПІБ відповідальних та виписки їхнього майна в 2018 році та в 2022му!
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12.05.2024 14:21 Ответить
🤣
Вміють кацапи доми руйнувати навіть в рідному Бєлгороді.
Молодці.
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12.05.2024 14:22 Ответить
"Бєлгородське ППО вбиває бєлгородських мирних жителів"
Місто навіть не зрушило з місця. Білгород оштрафовано за дискредитацію російського авіаційного боєзапасу.
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12.05.2024 14:31 Ответить
або каб або цукор *****
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12.05.2024 14:49 Ответить
це телевізор вибухнув
коли солофьов волав..
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12.05.2024 14:55 Ответить
красівоє. нагадує ранній Маріуполь, або Бахмут
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12.05.2024 14:58 Ответить
Сахар...
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12.05.2024 15:11 Ответить
Постановка. Фотошоп
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12.05.2024 15:31 Ответить
а можна я їм не буду спічувати?
жодному.
незалежно від того, чи це рязанський цукор чи бпла чи цуцик жильця цього будинку сильно пернув?
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12.05.2024 15:46 Ответить
👍👍👌
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12.05.2024 16:51 Ответить
каб до України не долетів, вирішив на родінє лишиться?
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12.05.2024 16:59 Ответить
І за Варонєж теж не забувайте.
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12.05.2024 17:15 Ответить
/////// ..........
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12.05.2024 20:36 Ответить
Гази вириваються вузьконаправлено. Вибух в глибині підвалу. Сахарок.
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12.05.2024 20:54 Ответить
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