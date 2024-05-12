В российском Белгороде обрушился подъезд в жилом доме, предварительно, известно о 5 погибших. ВИДЕО

В России в Белгороде обвалился подъезд в многоэтажке. Российские СМИ сообщают, что вероятно дом может обвалиться полностью.

Появилось видео момента обвала дома, - перед этим был взрыв, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас известно уже о 5 погибших. В соцсетях пишут, что на дом упала российская авиабомба, пропагандисты же успели обвинить в этом Украину.

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