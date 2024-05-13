Россияне на Белгородщине наблюдают за атакой БПЛА и своей горящей бронемашиной: "Ах#еть, бл#дь! Там три "Шмеля". Сейчас, п#здец, будет #башить!". ВИДЕО
Оператор украинского дрона попал в российскую бронемашину на территории Белгородской области РФ и сжег ее.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях видно, что оккупанты не могут противостоять украинскому дрону, поэтому только сначала снимают его, а затем бросаются в разные стороны, чтобы избежать удара от детонации боекомплекта. Судя по записи, в бронемашине было как минимум несколько ручных огнеметов "Шмель".
Внимание! Ненормативная лексика!
Реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель" - динамореактивный огнемет одноразового применения советского/российского производства. Предназначен для поражения открытых огневых точек, легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения солдат противника на открытом пространстве и в замкнутых помещениях.
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Денег мало, длинный шмель -
Ты в кибитку не ходи!
Бл...ди, бл...ди, бл...ди,
Мохнатые бл...ди! (с)
https://www.youtube.com/watch?v=C-2UH6L9d08
Напрямок вірний крейсер "Масква" вам вказав, кацапи - тільки НАХ#й.
Онуки, московитів - вертухаїв, з охоронців таборів ГУЛАГУ!!
Смерть московитам!!