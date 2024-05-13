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Россияне на Белгородщине наблюдают за атакой БПЛА и своей горящей бронемашиной: "Ах#еть, бл#дь! Там три "Шмеля". Сейчас, п#здец, будет #башить!". ВИДЕО

Оператор украинского дрона попал в российскую бронемашину на территории Белгородской области РФ и сжег ее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях видно, что оккупанты не могут противостоять украинскому дрону, поэтому только сначала снимают его, а затем бросаются в разные стороны, чтобы избежать удара от детонации боекомплекта. Судя по записи, в бронемашине было как минимум несколько ручных огнеметов "Шмель".

Также читайте: В Минобороны РФ заявляют, что обвал подъезда в Белгороде произошел в связи с работой российской ПВО

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Россияне заявили об атаке беспилотников на Липецкую область: там загорелась подстанция. ВИДЕО

Реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель" - динамореактивный огнемет одноразового применения советского/российского производства. Предназначен для поражения открытых огневых точек, легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения солдат противника на открытом пространстве и в замкнутых помещениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Видео попадания в дом в Белгороде свидетельствует, что это или попадание российской авиабомбы, или - ракеты ПВО, - Бутусов

Автор: 

армия РФ (19224) беспилотник (3589) уничтожение (6923) Белгород (449)


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Топ комментарии
+22
В голосах касабів чуються нотки здивування. Як же так?! Чому їх атакують??! Бо це дійсність , тв-голові!
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13.05.2024 09:19
+19
якщо була би там водяра - побігли би тушити ....
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13.05.2024 09:42
+18
Красівоє....
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13.05.2024 09:18
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в машінє била водяра
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13.05.2024 09:17 Ответить
якщо була би там водяра - побігли би тушити ....
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13.05.2024 09:42 Ответить
Вони якраз пішли за водярою і це їх ненадовго спасло
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13.05.2024 09:51 Ответить
Красівоє....
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13.05.2024 09:18 Ответить
А вони так броварно думали з фанфарами на Харьківщину? А ніт тільки через пакетизацію.
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13.05.2024 09:18 Ответить
Поруч АЗС роснєфті, треба було ближче підігнати, нєдоработочка)))
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13.05.2024 09:19 Ответить
В голосах касабів чуються нотки здивування. Як же так?! Чому їх атакують??! Бо це дійсність , тв-голові!
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13.05.2024 09:19 Ответить
Ну так они же не на территории Украины, так за чито же?
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13.05.2024 09:36 Ответить
Нн всі кацапи ще знають, що мають робити суїцид, коли бачать дрон.
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13.05.2024 09:21 Ответить
"Ах#еть, бл#дь! Там три "Шмеля"

Денег мало, длинный шмель -
Ты в кибитку не ходи!
Бл...ди, бл...ди, бл...ди,
Мохнатые бл...ди! (с)
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13.05.2024 09:21 Ответить
Забув додати, що то є дуже патріотична і зворушлива арабська пісня.
https://www.youtube.com/watch?v=C-2UH6L9d08
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13.05.2024 09:39 Ответить
Дронщику респект...
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13.05.2024 09:24 Ответить
...за саврємєнную інтерпрітацию пальота шмєля в запарєбрікє...
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13.05.2024 09:26 Ответить
Наверное опять "работники свинофермы" ехали...

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13.05.2024 09:24 Ответить
нє,в етам случає єхалі уже кацапскіє свіньї...
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13.05.2024 09:28 Ответить
Песик наш, корегує...
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13.05.2024 09:32 Ответить
Мокши обоссались.
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13.05.2024 09:45 Ответить
Рашисти іщьо нє даєхав да фронта абасралі парткі і лапті...
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13.05.2024 09:46 Ответить
Одним по машині… а іншим дроном позаправочним емкостям…потрібно..
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13.05.2024 09:47 Ответить
- Атхадітє нах#й, бл.дь, нах.й брат.
Напрямок вірний крейсер "Масква" вам вказав, кацапи - тільки НАХ#й.
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13.05.2024 09:49 Ответить
Да не атайди, а падайди, щоб в'їбало і кишки на стовп намоталися
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13.05.2024 09:51 Ответить
Типове члЄновредітєльство московитів та техніки, щоб списати на маленький дрон з України!!
Онуки, московитів - вертухаїв, з охоронців таборів ГУЛАГУ!!
Смерть московитам!!
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13.05.2024 10:00 Ответить
в машине дойуха всего было: три портсигара, три магнитофона заграничных, куртки замшевых - три. покрасить и можно ездить!
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13.05.2024 11:07 Ответить
ДРОН ПІДАРАС........!)))
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13.05.2024 11:14 Ответить
А бтр нової моделі.
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13.05.2024 11:31 Ответить
То Урал, перероблений в бронемашину
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13.05.2024 11:44 Ответить
Скрепи, однако. Так схожий на бтр на базі Захара.
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13.05.2024 21:37 Ответить
Захар якщо не помиляюсь з'явився після 2 світової
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14.05.2024 14:39 Ответить
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13.05.2024 12:15 Ответить
тут все чудово але нажаль в цю гру можна грати вдвох
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13.05.2024 12:45 Ответить
скавчанням свино-собак задоволений)
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13.05.2024 17:11 Ответить
 
 