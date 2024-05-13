Россияне на Белгородщине наблюдают за атакой БПЛА и своей горящей бронемашиной: "Ах#еть, бл#дь! Там три "Шмеля". Сейчас, п#здец, будет #башить!". ВИДЕО

Оператор украинского дрона попал в российскую бронемашину на территории Белгородской области РФ и сжег ее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях видно, что оккупанты не могут противостоять украинскому дрону, поэтому только сначала снимают его, а затем бросаются в разные стороны, чтобы избежать удара от детонации боекомплекта. Судя по записи, в бронемашине было как минимум несколько ручных огнеметов "Шмель".

Также читайте: В Минобороны РФ заявляют, что обвал подъезда в Белгороде произошел в связи с работой российской ПВО

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Россияне заявили об атаке беспилотников на Липецкую область: там загорелась подстанция. ВИДЕО

Реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель" - динамореактивный огнемет одноразового применения советского/российского производства. Предназначен для поражения открытых огневых точек, легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения солдат противника на открытом пространстве и в замкнутых помещениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Видео попадания в дом в Белгороде свидетельствует, что это или попадание российской авиабомбы, или - ракеты ПВО, - Бутусов