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Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників: вибухи пролунали у Краснодарському краї, окупованому Криму та Бєлгороді. ВIДЕО

У ніч проти 17 травня пролунали вибухи в районі тимчасово окупованого росіянами Севастополя в Криму, у Новоросійську, Туапсе та Бєлгороді.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

За словами місцевих мешканців у районі Новоросійська, що у Краснодарському краї, пролунало понад 20 вибухів. Вони чули характерний звук прольоту дронів, а також бачили, як ракета влучила у порт. Після цього там виникла пожежа.   Попередньо, під ударом БПЛА нібито були Новоросійський мазутний термінал та термінал "Транснафти".

Також у мережі повідомили, що порт Новоросійська нібито знеструмлений після прильоту.

Пізніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про "безуспішну українську атаку". За його словами, російська протиповітряна оборона нібито знешкодила понад 10 дронів, через падіння уламків "виникли локальні загоряння".

В оперативному штабі Краснодарського краї повідомили, шо нібито українські безпілотники атакували Туапсе. Унаслідок падіння апарата сталося загоряння на території нафтопереробного заводу. При цьому місцеві мешканці чули вибух, після якого почав лунати сигнал повітряної тривоги.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також заявив про нічну атаку безпілотників.

"Відразу кілька населених пунктів у Бєлгородському районі зазнали атаки за допомогою дронів-камікадзе", - написав Гладков.

А місцеві Telegram-канали повідомили про пожежу на АЗС унаслідок влучання безпілотників.

Неспокійно у ніч проти 17 травня було  в районі тимчасово окупованого росіянами Севастополя в Криму. Там також  пролунали вибухи, було чутно стрілянину.

Російські ЗМІ повідомляють про роботу ППО та про нібито атаку безпілотників – їх, зокрема, окупанти, намагаються збити за допомогою стрілецької зброї.

За даними місцевих каналів у Севастополі та Балаклаві частково зникло світло. Ймовірно, об'єктом атаки стала Балаклавська ТЕС. Крім того, цієї ночі було чути вибухи у Джанкойському районі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники ГУР атакували російський оборонний завод у Тулі, – ЗМІ

Автор: 

безпілотник (4102) Крим (14127) Бєлгород (502) Удари по РФ (268)


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Топ коментарі
+27
Сматгі ета дгон! (с)
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17.05.2024 06:50
+23
Как не вспомнить пыню, шоб он сдох, трындел про терпилу-красавицу.
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17.05.2024 06:38
+23
Ляпота, наші роз"бали кримське пво, тепер безпілотниками добють все що дістануть, красота.
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17.05.2024 06:59
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іпсо і певео - все ***** збито...
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17.05.2024 06:32 Відповісти
Оххуууии...еельно!
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17.05.2024 06:32 Відповісти
Как не вспомнить пыню, шоб он сдох, трындел про терпилу-красавицу.
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17.05.2024 06:38 Відповісти
У них не запрещено снимать прилеты?
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17.05.2024 06:44 Відповісти
Заборонено. Але, як і у нас, завжди знаходяться хайпожери. І їх потім теж знаходять.
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17.05.2024 09:42 Відповісти
буряти - буде відмова....
навіть не сподівайтесь шо ви на тюленях зїдете...
буде відмова...
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17.05.2024 06:49 Відповісти
Сматгі ета дгон! (с)
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17.05.2024 06:50 Відповісти
сподіваюсь ви так самі себе розумієте - я так нічого...
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17.05.2024 06:57 Відповісти
Це з відео пару днів тому, коли людина так радісно це картавила.
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17.05.2024 07:18 Відповісти
Л.І.Брєжнєв: "Малая зємля"
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17.05.2024 06:52 Відповісти
і буде козак з привітанням - добрий вечір шелупонь,
я з України!
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17.05.2024 06:54 Відповісти
і витягне шаблю....
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17.05.2024 06:59 Відповісти
- А знаєте, куме, як ці кляті москалі вимовляють наше славетне слово "*****"? "Тіхо, дєвушка!"!!! Повбивав би!!!
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17.05.2024 09:46 Відповісти
Малавата будєт. Хатім большє, хатім большє. Всьо ідьот па плану, па графіку.
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17.05.2024 06:57 Відповісти
Ляпота, наші роз"бали кримське пво, тепер безпілотниками добють все що дістануть, красота.
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17.05.2024 06:59 Відповісти
Саме цікеве порт новоросійська, ракетна атака, невже дали добро?
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17.05.2024 07:06 Відповісти
Гарний ранок!
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17.05.2024 07:01 Відповісти
А шо случілось?Два братніх народа,бєлгородські половці і кубанські печеніги знов ведуть боротьбу за доступ до святої,приподобної покровительниці рашиських гаманців,Нєфтєродіци Ханти-Мансійської?
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17.05.2024 07:04 Відповісти
"Живучи в скляному дому - не жбурляй камінням у сусідів!"
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17.05.2024 07:47 Відповісти
буряти - будемо різати...
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17.05.2024 07:11 Відповісти
танкісти їбучі...
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17.05.2024 07:15 Відповісти
Ай файно є!
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17.05.2024 07:23 Відповісти
дітям, онукам накажу бережіть себє, рідні...
але побачите москаля?- вбийте.
інакше рано чи пізно він прийде і вбьє вас...
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17.05.2024 07:29 Відповісти
Уламкам респект!
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17.05.2024 08:31 Відповісти
насправді всі ті людішки заслужили приліт ядерної бомби, щоб їх на порох стерло
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17.05.2024 08:42 Відповісти
Skolko mnogo vybuxov,sto za praznik u kacapov sto tak otmetili?
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17.05.2024 08:47 Відповісти
все як завжди - куріння в невідповідному місці, задимлення, вспишка, хлопок, локальноє возгораніє, патерь нєт, пєвєо всьо збило!
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17.05.2024 13:17 Відповісти
там давно идёт война против обычных слов из словаря академика Ожегова:

запрещены слова : война, взрыв, удар, пожар, свобода, право, мир, гуманизм, честь, достоинство,
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18.05.2024 01:12 Відповісти
та не проти слів. а проти здорового глузду
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18.05.2024 12:50 Відповісти
Против всего, что имеет признаки человеческого достоинства.
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18.05.2024 21:04 Відповісти
А, ще "атмосферну лінзу" забув...
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17.05.2024 13:40 Відповісти
бєлгород вже традиційно - то не ми..., інші випадки - то вони самі...
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17.05.2024 08:48 Відповісти
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17.05.2024 08:59 Відповісти
більше донатів-більше здохлих кацапів
Слава Героям!
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17.05.2024 09:14 Відповісти
Пройшлися наші дрони по просторах Криму і це добре ,
коли у кацапів щось горить 🔥🔥🔥
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17.05.2024 11:34 Відповісти
Камні с нєба 😆
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17.05.2024 12:12 Відповісти
Ось іще чотири відоси. Дивимося і насолоджуємося коментарями

https://streamable.com/9kjezq
https://streamable.com/czl2b5
https://streamable.com/v5241n
https://streamable.com/cec413
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17.05.2024 12:19 Відповісти
https://streamable.com/6ufytp https://streamable.com/6ufytp


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17.05.2024 18:05 Відповісти
https://streamable.com/3i2lh8 https://streamable.com/3i2lh8


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17.05.2024 22:32 Відповісти
На Кацапии появился новый сорт нефти - Паленка
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17.05.2024 12:58 Відповісти
Прискорене зменшення частки викопного палива у світовому енергетичному балансі...

- Так це ж боротьба проти глобального потепління і внесок у збереження клімату!
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18.05.2024 03:14 Відповісти
 
 