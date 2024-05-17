Житель российского Новороссийска наблюдает за атакой ударных БПЛА и взрывами: "#банаврот. Нас #бут. Вот, молодцы". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского Новороссийска снимает атаку беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в кадр россиянина попали взрывы после попадания БПЛА и пролет одного из беспилотников.

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Напомним, по словам местных жителей в районе Новороссийска, в Краснодарском крае, прозвучало более 20 взрывов. Они слышали характерный звук пролета дронов, а также видели, как ракета попала в порт. После этого там возник пожар. Предварительно, под ударом БПЛА якобы были Новороссийский мазутный терминал и терминал "Транснефти".

Также в сети сообщили, что порт Новороссийска якобы обесточен после прилета.

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Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о "безуспешной украинской атаке". По его словам, российская противовоздушная оборона якобы обезвредила более 10 дронов, из-за падения обломков "возникли локальные возгорания".

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что якобы украинские беспилотники атаковали Туапсе. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. При этом местные жители слышали взрыв, после которого начал раздаваться сигнал воздушной тревоги.

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