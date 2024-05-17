Житель российского Новороссийска наблюдает за атакой ударных БПЛА и взрывами: "#банаврот. Нас #бут. Вот, молодцы". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского Новороссийска снимает атаку беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в кадр россиянина попали взрывы после попадания БПЛА и пролет одного из беспилотников.
Внимание! Ненормативная лексика!
Напомним, по словам местных жителей в районе Новороссийска, в Краснодарском крае, прозвучало более 20 взрывов. Они слышали характерный звук пролета дронов, а также видели, как ракета попала в порт. После этого там возник пожар. Предварительно, под ударом БПЛА якобы были Новороссийский мазутный терминал и терминал "Транснефти".
Также в сети сообщили, что порт Новороссийска якобы обесточен после прилета.
Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о "безуспешной украинской атаке". По его словам, российская противовоздушная оборона якобы обезвредила более 10 дронов, из-за падения обломков "возникли локальные возгорания".
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что якобы украинские беспилотники атаковали Туапсе. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. При этом местные жители слышали взрыв, после которого начал раздаваться сигнал воздушной тревоги.
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Респект пану Яру Холодному за этот пост.
Це ж той самий порт, а не хухри-мухри.
По нафтових терміналах в портах і єлектростанціїях треба - роботи ще не початий край
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Был эффект линзы, пустой флакон от бояры, луч солнца, возгорание травы...
сподіваймося, що атаками дронів керує не засланець кремля дермак
"Якщо війна буде продовжуватись, Китай залишиться без дешевої китайської опції -- без російської нафти"
пусть теперь, выродки, каждую ночь смотрят "праздничный салют" над их нефтебазами и НПЗ ...