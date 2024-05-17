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Житель российского Новороссийска наблюдает за атакой ударных БПЛА и взрывами: "#банаврот. Нас #бут. Вот, молодцы". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского Новороссийска снимает атаку беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в кадр россиянина попали взрывы после попадания БПЛА и пролет одного из беспилотников.

Внимание! Ненормативная лексика!

Напомним, по словам местных жителей в районе Новороссийска, в Краснодарском крае, прозвучало более 20 взрывов. Они слышали характерный звук пролета дронов, а также видели, как ракета попала в порт. После этого там возник пожар. Предварительно, под ударом БПЛА якобы были Новороссийский мазутный терминал и терминал "Транснефти".

Также в сети сообщили, что порт Новороссийска якобы обесточен после прилета.

Также читайте: Беспилотники атаковали НПЗ в Волгоградской области (РФ), возник пожар

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о "безуспешной украинской атаке". По его словам, российская противовоздушная оборона якобы обезвредила более 10 дронов, из-за падения обломков "возникли локальные возгорания".

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что якобы украинские беспилотники атаковали Туапсе. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. При этом местные жители слышали взрыв, после которого начал раздаваться сигнал воздушной тревоги.

Также смотрите: В Калуге заявили об атаке дронов на НПЗ. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3589) НПЗ (239) россия (95515)


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Топ комментарии
+59
Це ще не ****.це тільки прєдворітєльниє ласкі.
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17.05.2024 13:01
+35
Красівоє! куди задонатить, щоб павтаріть ?
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17.05.2024 13:05
+30
Щоб вас не їбали то вйобуйте з України.
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17.05.2024 13:01
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Клас!!!
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17.05.2024 13:00 Ответить
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17.05.2024 22:24 Ответить
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17.05.2024 13:01 Ответить
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17.05.2024 16:46 Ответить
Це ще не ****.це тільки прєдворітєльниє ласкі.
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17.05.2024 13:01 Ответить
Щоб вас не їбали то вйобуйте з України.
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17.05.2024 13:01 Ответить
Та вот оні какіє - НОВОСЙОЙРСК і ТУЧА ФЗНАМЗНОН!
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17.05.2024 13:02 Ответить
Веніамін Кондратьєв - яке тупе расіянське ім'я. Зразу зрозуміло, що не скаже ця істота - все збреше. Охоронець гулагу.
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17.05.2024 13:03 Ответить
Не "російське", а єврейське! "Син правої руки" В переносному сенсі - "найближчий", "улюблений" У кацапів взагалі немає "своїх" імен Почнемо з того, що значна частина імен в Європі - це імена, пов"язані з християнізацією Тому ці імена походять від єврейських коренів, а також грецьких та римських - Іван (Іонаханна), Марія (Марьям), Дмитро (Деметріус), Максим, Сергій Потім не треба забувать імена норманські - Ольга (Хельга), Ігор(Інгвар) Частина імен слов"янських народів пішла з язичницьких часів (Володимир, Ростислав, Людмила) Частина були просто перекладами з грецьких чи римських імен (Любов, Надія) Але на території Московії була зовсім інша картина: туди просто перенесли весь цей пласт імен, з Києва, разом з християнством Мав також і вплив тюрксько-іранський Згадай знаменитого пушкінського "Руслана"! Це ж не що інше, як видозмінена форма іранського імені "Арслан" ("Лев") Імена місцеві (фінно-угорські) просто щезли з часом ще в часи формування Великого князівства московського)
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18.05.2024 04:46 Ответить
Я мав на увазі не якісь історичні(як тобі помилково здається) аспекти, а какофонію звуків в аспекті музичної гармонії.
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18.05.2024 08:44 Ответить
Ти чимось незадоволений?
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18.05.2024 09:00 Ответить
То вже не твоя справа.
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18.05.2024 09:03 Ответить
Само-собою! Бо (на відміну від тебе) - я дурниці не пишу Написання дурниць - це виключно ТВОЯ справа! З чим тебе й поздоровляю!
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18.05.2024 09:11 Ответить
Хіба дурня, написана тобою тут,, є відповідь на попередній комент? Люди не можуть бути такими неадекватами. В військовому в тебе 7Б?
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18.05.2024 09:16 Ответить
Я бачу -ти "дорогий" лише сам для себе Бо ніхто на написані тобою дурниці не реагує Це ім"я по усьому світу носять люди яким ти і "в підметки не годишся" Ще не відомо - наскільки "кокофонічно" звучить твоє ім"я Особливо для людей інших національностей!
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18.05.2024 09:32 Ответить
До речі - "військового" у мене немає Я його здав, після того, як отримав офіцерські погони Так що "не тужся" - я тут ще не таких як ти "садив у калюжу"
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18.05.2024 09:44 Ответить
Мєнт?
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18.05.2024 09:48 Ответить
Дебіп?
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18.05.2024 11:34 Ответить
Шикарный, очень интересный исторический материал по именам.

Респект пану Яру Холодному за этот пост.
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19.05.2024 19:42 Ответить
красівоє.
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17.05.2024 13:04 Ответить
Красівоє! куди задонатить, щоб павтаріть ?
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17.05.2024 13:05 Ответить
Чєм большє русскіх убіваєшь, тєм большє нравішься ти ім.
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17.05.2024 13:06 Ответить
Ну що ж, крєпчайте кацапи.
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17.05.2024 13:06 Ответить
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17.05.2024 13:06 Ответить
Нарахував 13 "нібито"...
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17.05.2024 13:08 Ответить
Оце красота.
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17.05.2024 13:09 Ответить
Де єнот!?
Це ж той самий порт, а не хухри-мухри.
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17.05.2024 13:09 Ответить
Я вже тут....

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17.05.2024 13:17 Ответить
Такі вибухи повинні бути кожен день щоб розбомбити ті усі їхні заводи нахєр!
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17.05.2024 13:17 Ответить
пальне з білораші будуть возить і вже возять.
По нафтових терміналах в портах і єлектростанціїях треба - роботи ще не початий край
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17.05.2024 13:42 Ответить
"#банаврот. Нас #бут. От, молодцы" Джерело:
*************


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17.05.2024 13:18 Ответить
Усьо пазбівалі… Слава Україні!
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17.05.2024 13:23 Ответить
а тепер по ТЕС мацкви..
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17.05.2024 13:27 Ответить
Вас, холопи, ху.. ло ї.. е вже більше 20 років, так що, як кажуть, не звикати!😁
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17.05.2024 13:31 Ответить
Мешканець російського Покаросійська бухий як чіп. Вони там мабуть всі такі.
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17.05.2024 13:37 Ответить
Того ванюшку посядять напевно
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17.05.2024 14:03 Ответить
Ничего таконо не было.
Был эффект линзы, пустой флакон от бояры, луч солнца, возгорание травы...
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17.05.2024 14:17 Ответить
..нафтоперевалку треба бомбити в останню чергу! коли уся нафтопереробка Московії вжЕ лежатиме...!
сподіваймося, що атаками дронів керує не засланець кремля дермак
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17.05.2024 14:23 Ответить
..А кто там ещё "засланець кремля", можно ознакомиться с полным списком? )
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17.05.2024 14:56 Ответить
...усі архіви повних списків різних категорій в наявності у Портнова.. і вони оперативно оновлюються цифровими аніматорами Зєлєнскага..
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17.05.2024 15:58 Ответить
Кто такой Портнов, как его найти?
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17.05.2024 17:27 Ответить
..знайти портнова - елементарно, тільки спочатку треба отримати доступ к тЄлу жирному дермака, а вже у опікуна неповносправного (і навіть вже в.о. преза) Зєлі є всі "концИ нужних людішек"...
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17.05.2024 17:33 Ответить
И это вы считаете "елементарно"?
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17.05.2024 19:58 Ответить
..і як ви дожили до свого віку?
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17.05.2024 20:13 Ответить
Да елементарно.. )
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17.05.2024 22:19 Ответить
А так і "дожив" - на гроші Коломойського
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18.05.2024 04:49 Ответить
Ну что сказать.... ОЧЕНЬ КРАСИВО...!!!))))
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17.05.2024 14:48 Ответить
на відео атака на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B044 Мазутний Термінал і на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B044 термінал "Импортпищепрома" . Вони один від одного у трьохстах метрах. А https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B044 перевалочна нафтобаза "Грушовая" від них по прямій на відстані 8 км через Цемесську бухту у горах. Туди теж вночі прилетіло. І на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B045 нафтобазу Газпрома у посьолку Кириловка теж. І шоб два рази не вставать - на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B006 Туапсинський НПЗ знов. Таким чином експорт у Туреччину, Китай, Малайзію и Сінгапур ********* остаточно на наближче майбутнє.
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17.05.2024 15:08 Ответить
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17.05.2024 16:47 Ответить
шойга !!!! ****** в рот . где пво ???
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17.05.2024 16:13 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=d2I-06oUbic&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Масована атака БПЛА по Росії | Віталій Портников
"Якщо війна буде продовжуватись, Китай залишиться без дешевої китайської опції -- без російської нафти"
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17.05.2024 16:50 Ответить
и что из етого следует? кому китай стане допомагати?
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18.05.2024 00:22 Ответить
Дурний, дурний, а вивід зробив правильний.
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17.05.2024 18:07 Ответить
украинские дроны сравни Ленд лизу, который слил байден
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17.05.2024 19:52 Ответить
Треба підстанції знищувати
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17.05.2024 20:07 Ответить
Самое лучшее ПВО в МИРЕ.
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17.05.2024 21:29 Ответить
Пришел конец наглой безнаказанности орковской Параши, которая хвасталась своей неуязвимостью :

пусть теперь, выродки, каждую ночь смотрят "праздничный салют" над их нефтебазами и НПЗ ...
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19.05.2024 19:47 Ответить
Треба так щоб вони в Новоросійськє вивели свій флот на рейд і потопили, щоб не здавати, як вони це зробили в 1918
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18.05.2024 02:19 Ответить
 
 