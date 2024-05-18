Українські дрони пошкодили 14% нафтопереробних потужностей Росїї, – Пентагон

Українські дрони із початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ та спровокували зростання внутрішніх цін на паливо.

Як пише Bloomberg, про це розповіли в розвідувальному управлінні Міноборони США, передає Укрінформ.

Згідно з оцінкою розвідки, викладеною у звіті генеральним інспектором Робертом Сторчем, що здійснює контроль за допомогою Україні, втрата частини нафтопереробних потужностей внаслідок ударів України призвела до зростання внутрішніх цін на паливо 20-30% до середини березня, а також стала причиною зупинки експорту, щоб зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту.

"Щоб пом’якшити наслідки цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти із Білорусі, планувала імпорт із Казахстану, а також надала перевагу транспортуванню нафтопродуктів російською залізницею, а не іншими видами транспорту", – йдеться у зведенні.

Хоча атаки на нафтопереробні заводи РФ спрямовані на виснаження запасів палива та прибутків від експорту російських Збройних сил, США критикують їх як такі, що створюють ризик для світових цін на нафту.

Зазначається, що оприлюднений аналіз охоплює лише двомісячний період – від першого удару 21 січня на завод ПАТ "Новатек" в Усть-Лузі до атаки 24 березня на електростанцію в Новочеркаську.

Водночас у Пентагоні зауважили, що українські удари по енергетичних об’єктах у Росії "призвели до незначного збою в постачанні електроенергії російським військовим і цивільному населенню". У відомстві пояснили це тим, що РФ має надійні генеруючі потужності, які є третіми за величиною у світі, і високий ступінь резервування в своїй мережі.

Удари українських безпілотників по НПЗ Росії

Як повідомлялося, уранці 17 травня два безпілотники атакували нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе, який входить до десяти найбільших у Росії і є єдиним таким заводом на чорноморському узбережжі РФ. Унаслідок удару НПЗ призупинив роботу.

Уночі 12 травня українська розвідка провело спецоперацію, під час якої дрони атакували одразу три важливі об’єкти на території РФ. Зокрема, удару зазнали Волгоградський нафтопереробний завод, нафтобаза "Калуганєфтєпродукт" у Людиновому, а також Новолипецький металургійний комбінат.

У ніч на 10 травня після удару дрона виникла пожежа на найбільшому нафтохімічному підприємстві Калузької області – ТОВ "Первый завод".

9 травня українські дрони атакували НПЗ "Газпрому" у Башкортостані та нафтобази в Анапі. Нафтобази використовувалися для постачання пального російським військам у Криму.

У ніч проти 1 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод в РФ, унаслідок вибухів там почалася пожежа.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.