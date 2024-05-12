Дрони української розвідки за ніч атакували нафтобазу, НПЗ та меткомбінат в Росії, – ЗМІ

У ніч проти 12 травня, Головне управління розвідки Міноборони провело спецоперацію, унаслідок якої безпілотники атакували три важливі об’єкти на території РФ.

Про це пише Суспільне із посиланням на джерело.

Співрозмовник видання уточнив, що вночі удару зазнали Волгоградський нафтопереробний завод, нафтобаза "Калуганєфтєпродукт" у Людиновому, а також Новолипецький металургійний комбінат.

"Цілі уражено. Ці всі атаки – операція ГУР", – зазначив він.

Раніше губернатор Волгоградської області РФ повідомив, що на Волгоградському НПЗ унаслідок атаки дрона виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

Як повідомлялося, унаслідок ударів українських дронів по російських НПЗ експорт нафтопродуктів РФ упав до мінімуму за два роки.

Атаки на російські НПЗ у травні

За даними західних ЗМІ через українські атаки на НПЗ ціни на дизпаливо в Росії піднялись на 10% за останній тиждень.

На початку травня 2024 року у Краснодарському краї РФ в районі селища Афіпський пролунали вибухи, де розташовано НПЗ.

9 травня українські дрони атакували НПЗ "Газпрому" у Башкортостані та нафтобази в Анапі. Нафтобази використовувалися для постачання пального російським військам у Криму.

У ніч на 10 травня після удару дрона виникла пожежа на найбільшому нафтохімічному підприємстві Калузької області – ТОВ "Первый завод".

Раніше голова Пентагону Остін раніше заявив, що атаки на російські НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки та закликав Україну зосередитися на військових цілях.

Водночас посол України Маркарова заявила, що Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю.