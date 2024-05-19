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Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон. ФОТО

Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон 19 травня

У ніч проти 19 травня росіяни атакували територію України безпілотниками. Один з дронів ППО знищили над Одесою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі міського голови Геннадія Труханова.

"Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон", - написав він.

За попередньою інформацією постраждалих немає.

Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон 19 травня

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Нагадаємо, унаслідок ракетної атаки РФ на Одеський район 17 травня одна людина загинула і вісім зазнали поранень.

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