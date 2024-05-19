Війська РФ обстріляли Вовчанськ: одна людина загинула ще троє зазнали поранень, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Армія Росії вчергове обстріляла Вовчанськ Харківської області. Внаслідок цього загинула одна людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"Прикордонна Вовчанська громада продовжує потерпати від ворожих обстрілів. За даними слідства, 19 травня близько 3:30 через російський удар по м. Вовчанськ загинув 63-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через обстріли з боку ЗС РФ у Вовчанську отримали поранення ще троє чоловіків.

Також у місті та населених пунктах громади знищено житлові будинки, лікарні та інші об’єкти цивільні інфраструктури.

Російські обстріли Харківщини 19 травня

Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу Малоданилівської громади Харківського району загинуло 5 людей, 8 - дістали поранення.

Вдень 19 травня росіяни вдарили з РСЗВ по Куп’янщині внаслідок цього 5 людей загинуло і 10 зазнали поранень.





