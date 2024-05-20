В Волчанске бои продолжаются чуть ли не за каждую улицу, - Синегубов

Силы обороны Украины продолжают бои с российскими оккупантами в Волчанске.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация на Волчанском направлении: линия фронта на севере области - стабилизирована. Продолжаются бои в самом Волчанске - противостояние идет чуть ли не за каждую улицу", - говорится в сообщении.

Благодаря эффективным действиям Сил обороны, отметил Синегубов, план по быстрому захвату севера Харьковщины у врага не удался.

Ситуация в Волчанске

Ранее заместитель главы ОВА Семенуха заявил, что ВСУ на 60% контролируют город Волчанск.

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