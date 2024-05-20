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Новости Война
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В Волчанске бои продолжаются чуть ли не за каждую улицу, - Синегубов

У Вовчанську ЗСУ ведуть бої

Силы обороны Украины продолжают бои с российскими оккупантами в Волчанске.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация на Волчанском направлении: линия фронта на севере области - стабилизирована. Продолжаются бои в самом Волчанске - противостояние идет чуть ли не за каждую улицу", - говорится в сообщении.

Благодаря эффективным действиям Сил обороны, отметил Синегубов, план по быстрому захвату севера Харьковщины у врага не удался.

Ситуация в Волчанске

Ранее заместитель главы ОВА Семенуха заявил, что ВСУ на 60% контролируют город Волчанск.

Также читайте: Войска РФ обстреляли Волчанск: один человек погиб еще трое получили ранения, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+13
Чому коментують не військові, а цивільні ситуацію? Чи Синєгубов сидить у Вовчанську у міській раді і звідти коменти роздає?
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20.05.2024 14:49
+13
Вже пізно. Після жовтня 2022 р. якщо москалі увійшли до якогось населеного пункту, то питання його повного захоплення - це лише питання часу. Дуже радий помилитися, якщо Вовчанськ стане винятком, але не бачу до цього жодних передумов.
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20.05.2024 14:55
+12
Хтось може чітко пояснити - чому цей "синємордов" ще не у СІЗО ?
Може краще туди, бо інший варіант - фонарний стовб.
Ще й має нахабство щось вякати - сидів би та не відсвічував.
Терпіння людей не безкінечне...
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20.05.2024 14:57
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Чому коментують не військові, а цивільні ситуацію? Чи Синєгубов сидить у Вовчанську у міській раді і звідти коменти роздає?
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20.05.2024 14:49 Ответить
Якщо північ стабілізували, то де ідуть бої?
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20.05.2024 17:15 Ответить
Вбив стільки людей... І досі є головою.... Урод.
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20.05.2024 14:51 Ответить
Хмм...
ОПа руки потирає, асфальт класти на вулицях Вовчанська треба.
І негайно...
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20.05.2024 14:52 Ответить
Вже пізно. Після жовтня 2022 р. якщо москалі увійшли до якогось населеного пункту, то питання його повного захоплення - це лише питання часу. Дуже радий помилитися, якщо Вовчанськ стане винятком, але не бачу до цього жодних передумов.
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20.05.2024 14:55 Ответить
Афганистан тоже захватили весь. вопрос, что такое дерьмо как рф терпеть никто не хочет, дело времени когда его плавно спишут в утиль. к сожалению нам уготована роль живца на рыбалке.
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20.05.2024 15:05 Ответить
Мається на увазі напевне, що так буде при теперішніх головкомах і начгенштабах (керує все одно Єрмак фактично). Щоб зміеити ситуацію на краще, потрібно повернутися у конституційне русло, де за військові дії відповідають професійні військові, які пройшли всіма кар'єрними *******, а не випадкові не лише у військових, а й у державних справах пасажири.
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20.05.2024 15:11 Ответить
Залужного давили с лета 23 когда он первый раз заикнулся о срочной мобилизации и смене стратегии.
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20.05.2024 15:21 Ответить
Не згоден. Залужного почали "давить", коли всі побачили результати наступу, який він планував. І морозився (тупо не виходив на зв'язок), коли йому дзвонили генерали наших союзників.
А про "мобілізацію" треба було "заїкатися" за 3-4 міс. ДО наступу. Але тоді Залужний чомусь мовчав.
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20.05.2024 16:04 Ответить
а тебе откуда знать что он "планував"?))) планировали форсирование в десятках мест и под него невозможно было русишвайнам выстроить укрепления на 200 км. оружия дали 40% от обещанной потребности к июлю. после взрыва плотины осталось одно- линия суровикина которую вообще нельзя было штурмовать толпой 100 тыс. Залужный вообще был против наступления в таких условиях, надо переходить к активной обороне. наполеончик визжал давай давай, и увалили тысячи бойцов и всю технику.
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20.05.2024 18:38 Ответить
Расскажите, как можно строить стратегические планы исходя из предполагаемой в будущем помощи? И почему мне вся эта заваруха с контрнаступом отдает Гаудой?
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20.05.2024 19:12 Ответить
К чему эти дишманские манипуляции? Я ни единого слова не сказал ЧТО он планировал. Я говорил о "планировании" как о факте. Или ты хочешь сказать, что Главнокомандующий ВСУ не имеет никакого отношения к планированию стратегического наступления?
И не надо тут ля-ля о том, что Залужный был против этого наступления. Где хоть одно его публичное заявление об этом?
И на счет "наполеончик визжал давай давай" - это детская отмазка. Если наполеончик даст команду прыгнуть вниз головой с 9-го этажа, то Залужный выполнит? "Военные приказы не обсуждают, а выполняют"? Стесняюсь спросить: Залужный служит "наполеончику" или Украине? Если Залужный был уверен в провальности наступления, то почему как офицер имеющий честь, не отказался выполнять преступный приказ Верховного? Не сложил с себя полномочия Главнокомандующего?
И не надо ля-ля на счет 40%. Наступление планировалось в начале мая. К этому времени было поставлено 60% от согласованной заявки. К первым числам июня было поставлено 80% от заявки и это позволило начать наступление, т.к. были прогарантированны поставки оставшихся 20% в ближайшие недели. До конца июля было поставлено 90% от согласованной заявки. Оставшиеся 10% союзники не поставили, т.к. уже были понятны результаты наступления.
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21.05.2024 10:33 Ответить
ты прямо наполеон. я таким стратего-тактикам планетарного масштаба, обычно предлагаю поехать в колхоз, "поднять его с колен" за пару лет, или хотя бы один свинарник, что бы доказать свой статус. наверное нашего генералиссимуса надо сначала было опробовать директором фабрики игрушек, прежде чем на президента, а то он, куда не посмотришь везде академик, Виктор Михайлович Полесов.
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23.05.2024 12:30 Ответить
Как распознать безтолкового балабола?
Безтолковый балабол никогда не отвечает по-существу. Никогда не аргументирует свою позицию и не опровергает вашу, приводя контраргументы. Балабол сразу съезжает с темы, переходя на личности. Дает дебильные советы, которых у него никто не спрашивал. Когда его окончательно загоняют под лавку, ВСЕГДА переходит на грубый мат и заканчивает традиционным для таких типажей, посыланием на ...
Встретив безтолкового балабола не удивляйтесь - их большинство.
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23.05.2024 13:02 Ответить
чудик, если это скопированная цитата кретина, который для тебя аФФторитет, ну ладно. если сам сочиняешь)))) все гораздо хуже. посмотри как пишется "безтолкового", "по-существу"... это твой уровень лошок. теперь жалуйся, что я перешел с личности на орфографию.
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23.05.2024 13:47 Ответить
Ні, мова не про "теперішніх головкомів". Ідеться про те, що з жовтня 2023 р. почалася інша війна. А в нас цього ніхто не зрозумів. Усі жили ейфорією перемог літа 2022 року. З жовтня 2022 р. ми знаходилися в глухій і бездарній (бо не будували оборонні рубежі) обороні, влітку 2023 р. - провальний наступ і з тих пір - глуха оборона, яка тріщить по всій лінії фронту.
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20.05.2024 15:59 Ответить
американцы это тебе не зарыганое русобыдло которое приходит к тебе типа "помочь" но потом только ссаными тряпками выгонять. они вставили триллионы $ дали шанс и ушли. обьявили о вsходе за 2 года. вывезли около миллиона своих помощников. кинул ссср в 1989, всех повесили.
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20.05.2024 18:31 Ответить
И именно это должно быть основной темой обсуждения - почему так? Но эта тема - табу. А значит и дальше будет все тоже самое.
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20.05.2024 16:06 Ответить
Не думаю, что это договорняк. Просто с октября 2022 г. началась ДРУГАЯ война. И к этой другой войне ни государство, ни ВСУ не готовы. Бабло (в смысле немеряно ресурсов у РФ) побеждается только умом. А откуда ему взяться, если с 1991 г. Украину только грабили?
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20.05.2024 16:21 Ответить
Є таке. Але це залежить від конкретних політичних уподобань модератора. Дехто за Україну, а не за Петра Олексійовича.
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20.05.2024 17:01 Ответить
Хтось може чітко пояснити - чому цей "синємордов" ще не у СІЗО ?
Може краще туди, бо інший варіант - фонарний стовб.
Ще й має нахабство щось вякати - сидів би та не відсвічував.
Терпіння людей не безкінечне...
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20.05.2024 14:57 Ответить
Бо його ставивила .Опа і Зе...
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20.05.2024 16:27 Ответить
Цей синегубий ставленик опи зараз нагадує мені ще одного "мера" з Мелітополя-Фьодорова,якого дивним чино відпустили каціпи після захвату міста.Теж невилазив з соц сетей.
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20.05.2024 15:36 Ответить
"бої за кожну вулицю"? А повинно бути тільки за одну вулицю і на захід до іншої вулиці в іншому селі.
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20.05.2024 17:56 Ответить
 
 