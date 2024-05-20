В Волчанске бои продолжаются чуть ли не за каждую улицу, - Синегубов
Силы обороны Украины продолжают бои с российскими оккупантами в Волчанске.
Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация на Волчанском направлении: линия фронта на севере области - стабилизирована. Продолжаются бои в самом Волчанске - противостояние идет чуть ли не за каждую улицу", - говорится в сообщении.
Благодаря эффективным действиям Сил обороны, отметил Синегубов, план по быстрому захвату севера Харьковщины у врага не удался.
Ситуация в Волчанске
Ранее заместитель главы ОВА Семенуха заявил, что ВСУ на 60% контролируют город Волчанск.
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+13 Олег Іванів #520461
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+13 1turok
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+12 Пересічний українець #452786
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ОПа руки потирає, асфальт класти на вулицях Вовчанська треба.
І негайно...
А про "мобілізацію" треба було "заїкатися" за 3-4 міс. ДО наступу. Але тоді Залужний чомусь мовчав.
И не надо тут ля-ля о том, что Залужный был против этого наступления. Где хоть одно его публичное заявление об этом?
И на счет "наполеончик визжал давай давай" - это детская отмазка. Если наполеончик даст команду прыгнуть вниз головой с 9-го этажа, то Залужный выполнит? "Военные приказы не обсуждают, а выполняют"? Стесняюсь спросить: Залужный служит "наполеончику" или Украине? Если Залужный был уверен в провальности наступления, то почему как офицер имеющий честь, не отказался выполнять преступный приказ Верховного? Не сложил с себя полномочия Главнокомандующего?
И не надо ля-ля на счет 40%. Наступление планировалось в начале мая. К этому времени было поставлено 60% от согласованной заявки. К первым числам июня было поставлено 80% от заявки и это позволило начать наступление, т.к. были прогарантированны поставки оставшихся 20% в ближайшие недели. До конца июля было поставлено 90% от согласованной заявки. Оставшиеся 10% союзники не поставили, т.к. уже были понятны результаты наступления.
Безтолковый балабол никогда не отвечает по-существу. Никогда не аргументирует свою позицию и не опровергает вашу, приводя контраргументы. Балабол сразу съезжает с темы, переходя на личности. Дает дебильные советы, которых у него никто не спрашивал. Когда его окончательно загоняют под лавку, ВСЕГДА переходит на грубый мат и заканчивает традиционным для таких типажей, посыланием на ...
Встретив безтолкового балабола не удивляйтесь - их большинство.
Може краще туди, бо інший варіант - фонарний стовб.
Ще й має нахабство щось вякати - сидів би та не відсвічував.
Терпіння людей не безкінечне...