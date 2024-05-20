Біля Стариці та Вовчанська тривають боєзіткнення, точиться бій у районі Синьківки, - Генштаб

Станом на 13.30 20 травня 2024 року найактивніше ворог діє на Покровському напрямку. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби не відбувалося боєзіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, російський агресор продовжує терор цивільного населення на Чернігівщині та Сумщині - обстрілював з артилерії райони населених пуктів Новодмитрівка, Сопич, Попівка, Павлівка, Містки та Єліно.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення, неподалік села Стариця та міста Вовчанськ. Ворог отримує жорстку відсіч. Інформація щодо втрат противника уточнюється. Також повідомляється, що російські терористи завдали авіаудару по району Липців.

На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Синьківки. Ситуація контрольована. Одну спробу окупантів перед цим вже було відбито. Також загарбники двічі задіювали авіацію для ударів по наших позиціях неподалік Іванівки.

Також читайте: Сили оборони відбивають атаку у напрямку Стариці на Харківщині. Напружена ситуація південно-західніше Очеретиного на Донеччині, - Генштаб

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку завдано два авіаудари - ворог бив з озброєння вертольотів армійської авіації біля Новолюбівки та скинув чотири керовані авіабомби у район Тернів. Боєзіткнень не було.

За даними Генштабу, на Сіверському напрямку наші воїни відбивають атаку неподалік Білогорівки. Ситуація контрольована. Спроба ворога, за підтримки авіації, просунутись вперед у напрямку Роздолівки зазнала невдачі. Ще одного авіаудару окупанти завдали в районі Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до шести. Окупанти намагалися витіснити наших воїнів з позицій у районах населених пунктів Іванівське, Андріївка, Новий та Кліщіївка. По одному боєзіткненню триває біля Нового та Кліщіївки. Ситуація контрольована.

Знову гаряче на Покровському напрямку – тут уже на цей час зафіксовано 22 атаки. 12 з них тривають. Агресор найбільш активний біля Сокола, Новопокровського та Нетайлового.

Також читайте: Понад 850 бойових зіткнень відбулось на фронті минулого тижня, - Генштаб

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник і надалі здійснює спроби прорвати нашу оборону в районі Старомайорського. Наші воїни успішно відбили три атаки.

На Придніпровському напрямку також відбито три спроби ворога витіснити українських оборонців з Кринок. Втрат наших позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація на цей час без особливих змін.

Українські захисники дають відсіч російським окупантам, тримаються ворога під вогневим контролем та роблять усе можливе для зриву злочинних планів противника.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська. У нічному зведенні Генштабу зазначалося, що ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську. Також повідомлялося, що 16 травня українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

Раніше заступник глави ОВА Семенуха заявив, що станом на 20 травня ЗСУ на 60% контролюють місто Вовчанськ. В ОВА заявляються, що у Вовчанську бої тривають ледь не за кожну вулицю.