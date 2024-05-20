Понад 850 бойових зіткнень відбулось на фронті минулого тижня, - Генштаб

Ворог концентрував свої зусилля на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Курахівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Ліховій.

Бойові дії на сході

На Куп’янському напрямку загарбники проводили наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Піщане і Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Українські військові відбили 93 атаки російських загарбників.

На Лиманському напрямку відбито 59 атак поблизу Нової Горівки, Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів, Новосадового і Торського Донецької області.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони стали на заваді 64 атакам ворога у напрямках Білогорівки Луганської області, Верхньокам'янського, Виїмки, Спірного та Роздолівки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 107 атак окупанітів у районах населених пунктів Григорівка, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Курдюмівка, а також Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

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На Покровському напрямку наші захисники відбили 228 атак росіян в районах: Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Новоселівка-Перша, Соловйове, Яснобродівка і Нетайлове.



На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах та поблизу населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Славне, Водяне, Георгіївка, Парасковіївка і Костянтинівка, де ворог 87 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Ситуація на півдні

На Времівському напрямку захисниками відбито 81 атаку в районах Південна шахта №1, сіл Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Оріхівському напрямку агресор 10 разів атакував позиції захисників у районі Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро в Херсонській області. Протягом тижня здійснив 43 безуспішні атаки, зокрема на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки.

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