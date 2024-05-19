Найбільша активність окупантів спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках, - Генштаб

Майже по всій лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії, найбільша активність окупантів станом на зараз спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. Сили оборони дають відсіч.

Про це повідомляють у Генеральному штабі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилася до 78.

Обстановка на Харківському напрямку

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися - тут на цей час відбулося сім бойових зіткнень. Ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців. Біля Лук’янців завдав авіаційного удару, застосувавши п’ять КАБів. Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках.

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На Куп’янському напрямку ворожа авіація завдавала ударів в районі Петропавлівки, інформація уточнюється. Станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Зарічного та в районі Серебрянського лісу.

З початку доби ворог значно активізувався на Сіверському напрямку. Намагається прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки. Загалом тут вже відбулося 20 бойових зіткнень.



На Краматорському напрямку супротивник провів дев’ять атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Три бойових зіткнення ще тривають. Ворожа авіація працювала біля Нью-Йорка, Північного, Дачного та Дружби.

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На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє авіація російських окупантів – завдано ударів в районах Вовчого, Тимофіївки, Євгеніївки та Сокола. Застосовано п’ять КАБів. Загалом на цьому напрямку відбулося вже 19 атак. Десять із них ще тривають.



На Курахівському напрямку зараз теж бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Новомихайлівки відбулось п’ять протистоянь. Три із них ще тривають.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку загарбники чотири рази намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського. Завдали авіаційного удару в районі Урожайного.



На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. Натомість використав авіацію для ударів по Малих Щербаках та Андріївці.

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На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав.



Зазначається, що на решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.