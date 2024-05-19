Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Сиверском и Покровском направлениях, - Генштаб
Почти по всей линии фронта продолжаются интенсивные боевые действия, наибольшая активность оккупантов по состоянию на сейчас наблюдается на Сиверском и Покровском направлениях. Силы обороны дают отпор.
Об этом сообщают в Генеральном штабе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение текущих суток количество боевых столкновений увеличилось до 78.
Обстановка на Харьковском направлении
На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались - здесь в настоящее время произошло 7 боевых столкновений. Ситуация динамичная, противник пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска, Старицы, Липцев. Возле Лукьянцов враг нанес авиационный удар, применив пять КАБов. Украинские военные держат оборону, ведут ответный огонь и контратакуют на отдельных участках.
На Купянском направлении вражеская авиация наносила удары в районе Петропавловки, информация уточняется. По состоянию на это время украинские воины отбили четыре атаки, еще две - продолжаются. Бои имели место возле Синьковки, Ивановки, Берестово и Стельмаховки. Захватчики несут потери, информация о которых уточняется.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Заречного и в районе Серебрянского леса.
С начала суток враг значительно активизировался на Сиверском направлении. Пытается прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздолевки. Всего здесь уже произошло 20 боевых столкновений.
На Краматорском направлении противник провел девять атак, в частности, неподалеку от Васильевки, Калиновки, Клещиевки и Ивановского. Три боевые столкновения еще продолжаются. Вражеская авиация работала возле Нью-Йорка, Пивничного, Дачного и Дружбы.
На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак. Активно действует авиация российских оккупантов - нанесены удары в районах Вовчьего, Тимофеевки, Евгеньевки и Сокола. Применены пять КАБов. Всего на этом направлении произошло уже 19 атак. Десять из них еще продолжаются.
На Кураховском направлении сейчас тоже бои. С начала суток вблизи Георгиевки, Парасковиевки и Новомихайловки произошло пять противостояний. Три из них еще продолжаются.
Обстановка на Юге
На Времовском направлении захватчики четыре раза пытались безуспешно штурмовать наши позиции возле Старомайорского. Нанесли авиационный удар в районе Урожайного.
На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил. Зато использовал авиацию для ударов по Малым Щербакам и Андреевке.
На Приднепровском направлении враг трижды атаковал украинских защитников вблизи Крынок, успеха не имел.
Отмечается, что на остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
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Началась поисковая операция. О судьбе Раиси пока ничего не известно.
Как-то не везет последнее время союзникам Путина.
UPD: по предварительной информации Раиси не пострадал
@kazansky2017