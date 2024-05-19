Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Сиверском и Покровском направлениях, - Генштаб

Почти по всей линии фронта продолжаются интенсивные боевые действия, наибольшая активность оккупантов по состоянию на сейчас наблюдается на Сиверском и Покровском направлениях. Силы обороны дают отпор.

Об этом сообщают в Генеральном штабе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение текущих суток количество боевых столкновений увеличилось до 78.

Обстановка на Харьковском направлении

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались - здесь в настоящее время произошло 7 боевых столкновений. Ситуация динамичная, противник пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска, Старицы, Липцев. Возле Лукьянцов враг нанес авиационный удар, применив пять КАБов. Украинские военные держат оборону, ведут ответный огонь и контратакуют на отдельных участках.

Также читайте: С начала суток на фронте уже 39 боестолкновений, ВСУ держат оборону на четырех направлениях, - Генштаб

На Купянском направлении вражеская авиация наносила удары в районе Петропавловки, информация уточняется. По состоянию на это время украинские воины отбили четыре атаки, еще две - продолжаются. Бои имели место возле Синьковки, Ивановки, Берестово и Стельмаховки. Захватчики несут потери, информация о которых уточняется.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Заречного и в районе Серебрянского леса.

С начала суток враг значительно активизировался на Сиверском направлении. Пытается прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздолевки. Всего здесь уже произошло 20 боевых столкновений.



На Краматорском направлении противник провел девять атак, в частности, неподалеку от Васильевки, Калиновки, Клещиевки и Ивановского. Три боевые столкновения еще продолжаются. Вражеская авиация работала возле Нью-Йорка, Пивничного, Дачного и Дружбы.

Также читайте: На Харьковском направлении произошло уже 10 боевых столкновений, 8 раз оккупанты пытались улучшить тактическое положение, - Генштаб

На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак. Активно действует авиация российских оккупантов - нанесены удары в районах Вовчьего, Тимофеевки, Евгеньевки и Сокола. Применены пять КАБов. Всего на этом направлении произошло уже 19 атак. Десять из них еще продолжаются.



На Кураховском направлении сейчас тоже бои. С начала суток вблизи Георгиевки, Парасковиевки и Новомихайловки произошло пять противостояний. Три из них еще продолжаются.

Обстановка на Юге

На Времовском направлении захватчики четыре раза пытались безуспешно штурмовать наши позиции возле Старомайорского. Нанесли авиационный удар в районе Урожайного.



На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил. Зато использовал авиацию для ударов по Малым Щербакам и Андреевке.

Смотрите также: Оккупанты ударили из РСЗО по Купянщине: 5 человек погибли и 10 ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал украинских защитников вблизи Крынок, успеха не имел.



Отмечается, что на остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.