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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты ударили из РСЗО по Купянщине: 5 человек погибли и 10 ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Обстріл Харківщини 19 травня

Россияне нанесли удары по Купянскому району Харьковской области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрела из РСЗО с. Новоосиново и с. Ковшаровка погибли пять гражданских лиц, девять - травмированы.

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Что известно о погибших и пострадавших

Погибли мужчины 64, 65 и 58 лет, а также две женщины 56 и 72 лет.

Ранены пять мужчин и четыре женщины. Им оказывается медицинская помощь.

По данным Харьковской областной прокуратуры, сейчас известно о пяти погибших и уже десяти раненых.

Наслідки обстрілу Харківщини 19 травня

Как говорится в сообщении, российские военные обстреляли с. Новоосиново ориентировочно в 10:30. В этом населенном пункте погибли 64-летний мужчина и женщина 56 лет. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей, среди них - четыре женщины и двое мужчин.

Наслідки обстрілу Харківщини 19 травня

По с. Кившаривка оккупанты ударили около 10:50. Под удар попала центральная часть населенного пункта. Здесь погибли 72-летняя женщина и двое мужчин 59 и 64 лет. Еще одна женщина и трое мужчин получили телесные повреждения.

Наслідки обстрілу Харківщини 19 травня
Наслідки обстрілу Харківщини 19 травня
Наслідки обстрілу Харківщини 19 травня

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Напомним, сегодня российские войска нанесли удар двумя ракетами по базе отдыха, расположенной в пригороде Харькова.

Автор: 

обстрел (26975) Харьковщина (5577)


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Отвєтка белгородцям вже на підході(або на підльоті).
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19.05.2024 15:18 Ответить
План Х**ла - вбивати мирних людей.
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19.05.2024 15:21 Ответить
Зєлєнскій, чому не піднімаєш кожного разу після подібних подій кіпіш у міжнародних ЗМІ?, не збираєшь ООН?..., чи шо там роблять пристойні дипломати у таких жахливих випадках?, а не такі як оце ти - головний тріпломат, пустопорожня балаболка-брехуха... при цьому ще трагічно для України закомплексована та хворобливо мстива і тупа (звісно, коли мова не йде про особисте бабло та хатинки)...?
- не можеш, не здатен? - то чеши з поста президента, навіть офіційно ти вже - усьо, "кульгава качка", та й сам обіцяв один термін, а не впораєся - то сам підеш (ніхто тебе за язика не тягнув) нехай державними справами займаються дорослі патріоти України, а не клоуни, які пишаються тим, що вони клоуни... чи ніхто, дермак не дозволяє, бо тоді і він - усьО?
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19.05.2024 16:55 Ответить
 
 