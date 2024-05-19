Оккупанты ударили из РСЗО по Купянщине: 5 человек погибли и 10 ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Россияне нанесли удары по Купянскому району Харьковской области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрела из РСЗО с. Новоосиново и с. Ковшаровка погибли пять гражданских лиц, девять - травмированы.

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Что известно о погибших и пострадавших

Погибли мужчины 64, 65 и 58 лет, а также две женщины 56 и 72 лет.

Ранены пять мужчин и четыре женщины. Им оказывается медицинская помощь.

По данным Харьковской областной прокуратуры, сейчас известно о пяти погибших и уже десяти раненых.

Как говорится в сообщении, российские военные обстреляли с. Новоосиново ориентировочно в 10:30. В этом населенном пункте погибли 64-летний мужчина и женщина 56 лет. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей, среди них - четыре женщины и двое мужчин.

По с. Кившаривка оккупанты ударили около 10:50. Под удар попала центральная часть населенного пункта. Здесь погибли 72-летняя женщина и двое мужчин 59 и 64 лет. Еще одна женщина и трое мужчин получили телесные повреждения.







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Напомним, сегодня российские войска нанесли удар двумя ракетами по базе отдыха, расположенной в пригороде Харькова.