Оккупанты ударили из РСЗО по Купянщине: 5 человек погибли и 10 ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)
Россияне нанесли удары по Купянскому району Харьковской области, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате обстрела из РСЗО с. Новоосиново и с. Ковшаровка погибли пять гражданских лиц, девять - травмированы.
Что известно о погибших и пострадавших
Погибли мужчины 64, 65 и 58 лет, а также две женщины 56 и 72 лет.
Ранены пять мужчин и четыре женщины. Им оказывается медицинская помощь.
По данным Харьковской областной прокуратуры, сейчас известно о пяти погибших и уже десяти раненых.
Как говорится в сообщении, российские военные обстреляли с. Новоосиново ориентировочно в 10:30. В этом населенном пункте погибли 64-летний мужчина и женщина 56 лет. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей, среди них - четыре женщины и двое мужчин.
По с. Кившаривка оккупанты ударили около 10:50. Под удар попала центральная часть населенного пункта. Здесь погибли 72-летняя женщина и двое мужчин 59 и 64 лет. Еще одна женщина и трое мужчин получили телесные повреждения.
Напомним, сегодня российские войска нанесли удар двумя ракетами по базе отдыха, расположенной в пригороде Харькова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- не можеш, не здатен? - то чеши з поста президента, навіть офіційно ти вже - усьо, "кульгава качка", та й сам обіцяв один термін, а не впораєся - то сам підеш (ніхто тебе за язика не тягнув) нехай державними справами займаються дорослі патріоти України, а не клоуни, які пишаються тим, що вони клоуни... чи ніхто, дермак не дозволяє, бо тоді і він - усьО?